Zoey’s Extraordinary Playlist Season 2 Renewal at NBC: Will it Return?

La finale de la saison 1 de Zoey’s Extraordinary Playlist de Sunday servira-t-elle de chanson du cygne NBC de la première année? Le meilleur producteur exécutif de la série espère que ce ne sera pas le cas.

“Je suis prudemment optimiste pour une saison 2”, a déclaré le showrunner Austin Winsberg à TVLine. «J’ai dû lancer la saison 2 pour [NBC execs] il y a deux semaines et demie, j’ai donc entièrement tracé la totalité de la saison 2. Le réseau était très satisfait de la direction créative. Ils sont très satisfaits du spectacle en général. “

Winsberg, cependant, admet que la crise du COVID-19 a compliqué les décisions de renouvellement – en particulier pour les émissions à bulles comme Zoey – sur tous les réseaux de diffusion. “Il y a juste beaucoup à [NBC] pour comprendre parce que le monde est suspendu, et ils ne savent pas quand le tournage peut recommencer et quels seront leurs besoins », explique le PE. «Mais je sais que nous avons beaucoup de soutien interne, et nous avons aussi beaucoup de soutien externe agréable. Je pense donc que nous nous sentons tous prudemment optimistes pour plus. “

Avec une cote de démo stable de 0,43 et un peu plus de 2 millions de téléspectateurs au total au cours de ses neuf premiers épisodes (en nombre Live + Same Day), la liste de lecture de Zoey se classe au dernier rang de la démo parmi les 12 drames que NBC a diffusés cette saison et le 11e audience totale. Avec la lecture DVR Live + 7, les numéros de la comédie musicale gonflent à une cote de démo de 0,6 et un peu plus de 3 millions de téléspectateurs.

Dans un récent sondage de renouvellement / annulation, Zoey est apparue comme la quatrième émission de bulles la plus populaire (sur 27) parmi les lecteurs de TVLine, derrière S.W.A.T de CBS, The Rookie d’ABC et The Resident de Fox.

Pour les dernières informations sur les perspectives de renouvellement extraordinaire de Zoey, gardez un œil sur le tableau de bord de renouvellement de diffusion de 2020 de TVLine. (Avec rapport de Vlada Gelman)