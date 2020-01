Zola Review: Sundance 2020 – / Film

En 2015, A’Ziah «Zola» King a lancé un fil Twitter qui commençait par une question: «Vous voulez tous entendre une histoire sur la raison pour laquelle moi et cette garce ici suis tombée? C’est un peu long mais plein de suspense. »Ainsi a commencé un voyage de plus de 100 threads sur Twitter qui est devenu viral et a raconté 48 heures folles et folles impliquant le décapage, le trafic sexuel, l’enlèvement, la violence et la tentative de suicide. C’était trop beau pour être vrai – mais c’était vrai. Eh bien… une partie. Zola a embelli plusieurs détails, mais le journaliste de Rolling Stone, David Kushner, l’a rattrapée – et les autres personnages de son histoire – et a pu en confirmer une grande partie. Ce n’était qu’une question de temps avant l’arrivée d’Hollywood.

Cela nous amène à Zola, un film de voyage sur la route gonzo qui joue comme un rêve de fièvre a eu par une plate-forme sensible des médias sociaux. C’est grossier, c’est cruel, c’est sauvage, c’est souvent hilarant. Réalisateur et co-scénariste Janicza Bravo prend la majorité des Tweets de Zola et les transforme en un récit simple, bien que discordant. Comme Zola elle-même, Zola, le film prend quelques libertés avec la vérité – les noms sont changés, et certains événements ici n’ont pas eu lieu. Mais l’esprit de ce fil viral reste intact. Et quel esprit gonzo c’est.

Existant quelque part à la périphérie de Fear and Loathing à Las Vegas, Hustlers, Spring Breakers et The Florida Project, Zola veut être le film incontournable pour les personnes qui regardent des films sur leur téléphone. Il est tellement obsédé par la capture du sentiment d’une esthétique Internet que vous commencez à souhaiter que cela se calme un peu. Par exemple: pour continuer à nous rappeler que tout ce film est basé sur un fil Twitter, Bravo remplit le film entier avec des effets sonores Twitter – et le garçon fait que ça devienne réel, vieux, très vite. Cependant, il y a une décision qui fonctionne particulièrement bien: plutôt que de faire apparaître des bulles de messages texte à l’écran, Bravo lui demande plutôt de les lire simplement à haute voix et de maintenir le langage, de sorte que les personnages disent littéralement des choses comme “IDK” et “Heart Emoji”.

Zola démarre avec une rencontre fortuite. Hooters serveuse et strip-teaseuse Zola (Taylour Paige) attend Stefani (Riley Keough), une autre danseuse qui semble immédiatement frappée. Zola semble ressentir la même chose, et il y a une étincelle entre les deux femmes qui les amène à partager immédiatement les numéros de téléphone et les poignées des médias sociaux. Zola n’y pense pas trop, mais le lendemain, elle reçoit un SMS de Stefani l’invitant à un voyage en Floride. Le plan: ils frapperont quelques clubs et feront une tonne d’argent. Zola est un jeu – et c’est une décision qu’elle va vite regretter.

Le petit ami triste de Stefani, Derrek (Nicholas Braun) et la colocataire de Stefani (Colman Domingo), un homme charismatique mais mystérieux qui ne donne même pas son nom lorsque Zola le rencontre pour la première fois. Tout est plaisir et jeux – au début. Tout le monde semble passer un bon moment, mais le voyage prend une tournure sombre, commençant d’abord par Derrek déposé dans un motel miteux, puis avec Zola se faisant enculer (ou piéger, comme elle l’appelle) via une annonce Backpage mis en place par “colocataire” de Stefani, qui se révèle être vraiment son proxénète, nommé X.

Ce sont les performances qui maintiennent Zola à flot. Keough peut jouer ce type de personnage qui claque des gencives et qui jette de l’argot dans son sommeil, et elle est assez drôle comme la petite Stefani, qui n’est pas aussi ignorante et innocente qu’elle se fait croire. Mais c’est le spectacle de Paige. En tant que Zola, le timing comique de Paige est électrique, et elle apporte une quantité bien nécessaire de sympathie et d’empathie à la procédure. Si ce film ne fait pas d’elle une énorme star, quelque chose ne va vraiment pas.

La direction de Bravo est élégante et accrocheuse – coupes rapides, montages hilarants (comme celui impliquant les nombreux hommes avec lesquels Stefani dort et leurs nombreux pénis), et une magnifique compréhension de la façon d’utiliser le son à son plein effet – témoin d’une scène qui est «marqué» au rythme des enfants qui rebondissent sur un ballon de basket. Mais Zola souffre également de graves problèmes de stimulation. Il y a de multiples plans laids, longs et inutiles, de l’arrière d’une voiture roulant sur une route. La caméra est suspendue loin en arrière, mais les clichés persistent, sans raison valable. Des moments comme celui-ci interrompent le flux de Zola, et un peu de coupe ici et là aurait fait du chemin.

Zola a besoin de marcher une fine ligne ici. Il s’agit d’un sujet de poids, le trafic sexuel étant au premier plan de l’histoire. Plusieurs scènes montrent que Zola est menacée de violence par X, et elle a l’impression de ne pas pouvoir échapper à la situation. Pourtant, le film veut aussi être drôle, et ça l’est. La narration, tirée des Tweets de Zola mais refaite un peu, suscite de grands rires. Mais le jonglage entre la comédie tordue et la morosité implacable commence à faire glisser Zola vers le bas, au point où vous ne pouvez pas vous empêcher de vous demander pourquoi vous vous embêtez à suivre l’un de ces personnages.

Si Zola finit par être aussi bourdonnant qu’il est clairement conçu pour l’être, nous pourrions entrer dans un tout nouveau monde où de plus en plus de fils de médias sociaux sont capturés pour être transformés en films fluos remplis d’effets sonores de téléphone. C’est à vous de décider si c’est une bonne chose ou non.

/ Classement du film: 7,5 sur 10

