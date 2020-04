ZOMBIES Disney + Profile Avatars disponible maintenant

Disney a publié deux nouveaux Avatars de profil utilisateur mettant en vedette Zed et Addison du film original de Disney Channel, ZOMBIES, qui est disponible en streaming maintenant sur Disney +.

La suite, ZOMBIES 2 arrivera à Disney + en Australie plus tard ce mois-ci, bien qu’aucune date de sortie pour les États-Unis, le Canada ou les pays européens n’ait encore été révélée.

Allez-vous choisir l’un de ces avatars pour votre profil?

Roger Palmer

Roger est un fan de Disney depuis son enfance et cet intérêt a grandi au fil des ans. Il a visité des parcs Disney à travers le monde et possède une vaste collection de films et d’objets de collection Disney. Il est le propriétaire de What’s On Disney Plus & DisKingdom.

