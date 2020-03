Au milieu de la pandémie de coronavirus (covid-19), les applications et les plates-formes qui offrent des appels vidéo et des vidéoconférences ont le plus profité (en plus des services de streaming, bien sûr). Le zoom était déjà populaire avant la fermeture en raison du virus, mais au cours de ces semaines, de nombreuses personnes ont eu besoin de l’utiliser, ce qui pourrait changer étant donné un nouveau rapport selon lequel l’application de Zoom pour les appareils iOS partage les données personnelles de ses utilisateurs avec Facebook sans leur permission, même lorsque les utilisateurs n’utilisent pas la plateforme Mark Zuckerberg.

Une enquête de Motherboard a révélé que l’application populaire Zoom pour les appels vidéo partage les données personnelles de ses utilisateurs avec Facebook, quelque chose qui ne précise rien dans sa politique de confidentialité. Lorsque vous vous connectez depuis un appareil iOS à Zoom (que ce soit un iPhone ou un iPad), l’application informe Facebook que vous êtes connecté, en plus de partager des données telles que: les informations de votre appareil telles que le modèle, le fuseau horaire, la ville à partir de laquelle vous vous connectez, la compagnie de téléphone que vous utilisez, en plus d’un identifiant que les entreprises utilisent pour proposer des publicités personnalisées.

En revanche, lorsque vous installez Zoom sur votre appareil l’application se connecte automatiquement à l’API Facebook Graph, un outil que les développeurs utilisent pour obtenir des informations sur les utilisateurs de Facebook. De nombreuses autres applications utilisent l’API Graph pour partager des informations avec la plate-forme de Mark Zuckerberg, il n’est donc pas surprenant que Zoom l’utilise. Ce qui est surprenant, dit Motherboard, c’est que Zoom ne précise nulle part dans sa politique de confidentialité et de données que les informations sont partagées avec Facebook. Il dit seulement qu’il est envoyé à Google Adds et Google Analytics.

De plus, Zoom envoie les informations de ses utilisateurs à Facebook même s’ils n’utilisent pas la plateforme Zuckerberg. Bien sûr, ce n’est pas la première fois qu’une application populaire partage les informations de ses utilisateurs de cette manière:

“Je pense qu’en fin de compte, les utilisateurs peuvent décider de ce qu’ils pensent de Zoom et des autres applications qui envoient des informations à Facebook, même s’il n’y a aucune preuve directe qu’ils partagent des données sensibles”, a déclaré le chercheur iOS Will Strafach.

Zoom n’a pas offert de réponse à la controverse, mais les utilisateurs peuvent décider s’ils souhaitent continuer à utiliser la plate-forme de vidéoconférence populaire.

