Divorce de Phil Collins, son ex-femme lui exige 20 millions de dollars !

Phil Collins et Orianne se sont séparés. Les deux célébrités ne vivent réellement plus ensemble, mais les tensions se multiplient. Cette fois, la jeune femme semble ne pas du tout vouloir lâcher l’affaire. Elle va jusqu’à réclamer une somme rocambolesque de 20 millions de dollars à son ex. La bataille devient de plus en plus rude entre ces anciens amoureux.

Orianne réclame 20 millions de dollars

Phil Collins et Orianne ont été mariés avant de divorcer en 2006. Par le plus grand des hasards, les deux célébrités se sont encore remis ensemble et ont vécu leur amour de 2016 à 2019. Mais tout semble ne pas être au beau fixe entre eux puisqu’une bataille juridique s’impose. Le bien en jeu est naturellement la fameuse maison de l’artiste qui se trouve en Floride. La jeune femme réclame donc 50% de la valeur de ce manoir.

En effet, Collins a tenté de faire expulser son ex-femme en octobre dernier, après avoir découvert que celle-ci s’était remariée en secret. En plus, elle avait même transféré Bates, son nouveau mari dans la maison de 40 millions de dollars. Bates est en réalité un musicien en herbe de 38 ans, le cadet d’Orianne.

Suite à cela, la jeune femme a riposté rigoureusement. Elle a donc refusé de partir et affirme qu’elle avait droit à la moitié de sa valeur en vertu d’un accord de cohabitation verbal.

Il faudrait noter que sa demande reconventionnelle de 20 millions de dollars n’a toujours pas été jugée. Toutefois, les deux parties avait déjà convenu d’un accord lui permettant de rester pendant une courte période. Elle aura donc suffisamment de temps pour se trouver une nouvelle résidence dans laquelle elle habitera avec ses fils. Il s’agit de Phil, Matthew et Nicholas.

Orianne pris au piège, elle se remarie en secret

L’ex-femme de Phil Collins a affirmé qu’elle se sentait comme piégée dans une cage dorée. Et ce, lorsqu’elle restait avec Phil alors qu’il tombait généralement dans une dépression alimentée principalement par l’alcool.

Elle raconte donc que Phil Collins buvait de l’alcool durant toute la journée. D’après ces dires, ce dernier refusait aussi de sortir voir des amis. En plus, les deux amoureux restaient malheureusement dans une pièce séparée. Ce qui pourrait expliquer la raison pour laquelle elle a commencé à voir d’autres hommes.

La jeune femme déclare par la suite qu’elle a décidé de s’enfuir du manoir de Phil pour se marier avec Thomas Bates. Le mariage a eu lieu en août 2020 dernier. Un choix qu’elle a dû faire après être devenue solitaire l’année dernière. Elle affirme que ce dernier ne prenait pas soin de lui et pas d’elle également.

Orianne poursuit « C’est difficile. Vous vous sentez seul et vous avez l’impression de n’avoir personne à qui parler ». Elle ajoute « J’étais super triste et super malheureuse ».

Phil Collins

Phil Collins est né en Angleterre plus précisément dans borough londonien de Hounslow à Chiswick en janvier 1951. Auteur-compositeur-interprète, auteur et producteur musical britannique, Phil est connu en tant que batteur et chanteur du groupe Genesis.

Hormis ça, il a également une prolifique carrière solo. Il faut dire, qu’il mène ces deux carrières en parallèle de 1981 à1996. Phil est réellement l’un des meilleurs batteurs de rock progressif de sa génération.