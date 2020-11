Djedje Apali : L’acteur disparu se serait donné la mort en se jetant sous un train !

Officiellement porté disparu depuis le mois de juillet 2020, le comédien n’avait plus donné signe de vie même avant cette date.

Le vendredi 13 novembre dernier, les proches du comédien Djedje Apali ont appris l’annonce de sa mort. C’est depuis le 13 juillet 2020 que ce dernier était recherché par la police suite à sa disparition inquiétante qui a duré presque 1 an ! D’après la mère du comédien de 45 ans, celui-ci n’avait plus donné de ses nouvelles depuis décembre 2019. Selon le parquet de Reims, il s’agirait d’un suicide datant de juillet 2019. Apprenez-en plus dans la suite de cet article.

Un dossier retrouvé par les enquêteurs qui laisse croire une triste nouvelle

Cela fait bien longtemps que le comédien Djedje Apali est recherché par la police parce que plus personne n’a eu de ses nouvelles depuis un bon moment. En effet, ce n’est qu’un an plus tard que les policiers de Reims ont décidé de prendre au sérieux les plaintes des proches de l’humoriste alors que la famille n’était plus au courant de ce qu’il devenait depuis des mois. Justement, c’est sa famille qui s’est d’ailleurs beaucoup battue pour l’avancement de l’enquête.

Le manque d’indice concluant pour retrouver sa piste a poussé la police à lancer le 2 novembre dernier un appel à témoins. C’est ainsi que cette disparition a été recoupée avec un dossier de mort violente ayant eu lieu en gare de Bezannes (Marne) à la date du 12 juillet 2019. Une personne s’était volontairement jetée sous un train et son identification n’avait pas pu être réalisée depuis lors, selon les explications du parquet de Reims.

Une comparaison des relevés pratiqués sur les dents de la personne s’étant donné la mort à cette date a été effectuée avec le dossier dentaire de Djedje Apali. Le comédien qu’on a pu apercevoir dans ‘’Le Gang des Antillais’’ et ‘’Jeune et Jolie’’ est bel et bien celui qui s’était jeté sous le train d’après les indications de l’expert.

Comment les faits se sont-ils déroulés ?

Joëlle Apali, la sœur du comédien a fait savoir à Guadeloupe 1ère qu’il s’est suicidé et n’avait pas ses pièces sur lui. ‘’Il s’est suicidé le 12 juillet 2019 en gare de Bezannes. Il s’est jeté sous le TGV. Il n’avait pas de papiers sur lui donc le corps n’était pas identifiable’’. Selon Joëlle, hormis son passeport, les papiers du disparu avaient été retrouvés dans son appartement à Reims. Celle qui a tout fait pour que la disparition de son frère soit élucidée a également affirmé que les policiers ont procédé à la vérification des caméras de vidéosurveillance à la gare.

Selon ses propos, les enquêteurs n’ont pas pu le voir distinctement. Cependant, il a été vu en train de marcher et traîner au moins pendant une dizaine de minutes dans la gare avant de se donner la mort. ‘’Il marche, il tourne, il s’assoit (…) et à un moment donné, il saute’’ avait poursuivi Joëlle Apali. De toute évidence, l’enquête se poursuit, a indiqué le parquet. Cela pourra permettre d’éclaircir les causes de la mort du comédien ainsi que de procéder aux vérifications ultimes et formelles. Ces dernières pourront confirmer les circonstances de son décès (qui sera sans doute par suicide).

Qui est Djedje Apali ?

Djédjé Apali est un comédien né d’un père ivoirien et d’une mère guadeloupéenne. Ayant grandi avec une triple culture, le jeune homme se lance dans le métier de comédien à la fin de ses études en commerce international. En 2001, on le verra participer à plusieurs longs métrages comme ‘’Touristes, oh yes !’’ et ‘’35 rhums’’. Le premier rôle du comédien est décroché en 2009. Il joue dans ‘’Jeune et Jolie’’ en 2013, et l’année 2016 le verra tenir le rôle principal du long métrage ‘’Le Gang des Antillais’’. De meilleures explications sur cette fin tragique du comédien sont donc attendues pour les prochains jours.