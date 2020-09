Djibril Cissé pousse un gros coup de gueule contre Cyril Lignac et choque les téléspectateurs !

Des millions de personnes ont apprécié l’émission Tous en cuisine de Cyril Lignac. Ce fut surtout pendant le confinement dû à la pandémie du coronavirus que cette émission a fait ses preuves et étendu sa notoriété. Cette fameuse émission était de retour sur nos petits écrans depuis le 24 août dernier. Comme le veut la coutume, une célébrité était invitée pour suivre en direct l’émission et appliquer la recette. Cette fois, c’est Djibril Cissé l’ancien footballeur qui a été désigné. Suite à un malentendu, un grand malaise s’est installé et l’atmosphère est devenue lourde et pesante.

Djibril Cissé, un homme au tempérament chaud !

Depuis le début de cette semaine, Cyril Lignac présente son émission chaque soir pour le plus grand bonheur des téléspectateurs. Ces derniers avaient très hâte depuis l’annonce de cette nouvelle saison. Cyril Lignac était accompagné de son confrère Jérôme Anthony. Le célèbre chef était en collaboration avec Simone Zanoni, un autre as de la cuisine, venu tout droit de l’Italie. Ensemble, les deux chefs ont proposé aux téléspectateurs un des plats les plus exquis : les pâtes carborana !

Il est certain que tout le monde ne possède pas le même tempérament. Cette fois, c’est Djibril Cissé qui a démontré le sien durant l’émission dont il était l’invité. L’ancien footballeur se faisait une joie de participer à l’émission et il était assisté de son petit garçon de cinq ans. Il faut reconnaître qu’il a suivi les recommandations du chef à la lettre.

Malheureusement, à un certain moment, le consultant de RMC n’en savait plus où il en était et avait besoin de plus de précision pour se rattraper. Cependant, les choses ne sont pas passées aussi bien que les téléspectateurs l’auraient voulu. Djibril Cissé s’est montré agacé que personne ne l’écoutait.

En réalité, Cyril ne le recevait pas en raison d’une mauvaise connexion. Cette situation est assez fréquente lors des directs. L’ex-footballeur demandait comment procéder pour les pâtes. Il ne savait pas s’il devait les mettre dans le gras ou non. Ne recevant aucune réponse de son interlocuteur, il est allé jusqu’à taper sa main contre son plan de travail. Cette attitude a vraiment choqué les téléspectateurs.

Un retour à la normale de la situation

Ce coup de gueule de l’ex-footballeur n’est pas passé inaperçu. L’ambiance s’en est retrouvée carrément refroidie. Sur le coup, Cyril ne savait vraiment quoi répondre à Djibril Cissé qui était très contrarié par la tournure des évènements. Cependant, le chef cuisinier a fait preuve de savoir-faire et d’amabilité pour faire baisser la tension qui était montée d’un cran.

Si le sourire adoucit les mœurs, Cyril Lignac l’aura confirmé lors de cette émission. Notre chef cuistot a pris la remarque avec humour et sourire. Il a demandé à l’ex-footballeur de ne pas s’énerver, en rejetant gentiment la faute sur Jérôme. Un trait d’humour qui a réussi à faire oublier ce moment d’anxiété. L’ex-footballeur est revenu à de meilleurs sentiments et a retrouvé le sourire.

Après cela, l’émission a continué dans la bonne humeur qu’on lui connaît. Il faut dire que ce rattrapage a été fait de justesse par Cyril pour sauver la situation. N’eût été son amabilité, les choses seraient peut-être allées un peu plus loin. Djibril Cissé a finalement réussi à faire ses pâtes carborona.