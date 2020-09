Doc Gyneco ne vient pas à TPMP et poste un message accusateur ! Kelly Vedovelli est très peinée par ses propos !

Un retour annoncé de Doc Gyneco qui n’a pas eu lieu

L’émission Touche Pas à Mon Poste de ce lundi 14 septembre a dû se passer de l’emblématique Doc Gyneco. Bien évidemment, son absence a été remarquée et le public se pose des questions, notamment suite à son étrange post sur les réseaux sociaux. « Je préfère ne pas y aller […] nous ne mangerons pas le pain de la honte… » La curiosité des internautes est à son comble et les commentaires fusent, tout comme les différentes interprétations de ce post.

Doc Gyneco avait prévu de faire son grand retour dans l’émission télévisée, après s’être fait attendre en cette rentrée. Etant l’un des chroniqueurs phares de l’émission de C8, il est très difficile de l’imaginer pouvoir la quitter aussi aisément. L’antenne l’attendait ce lundi 14 septembre dans Touche Pas à Mon Poste, tout comme ses collègues et l’animateur Cyril Hanouna. Plus encore, c’est à ses fans qu’il a le plus manqué car beaucoup attendaient cette émission avec impatience.

Cyril Hanouna avait pourtant prédit le retour de l’ancien rappeur dans Touche Pas à Mon Poste. Apparemment, les choses ne se seraient pas déroulées comme prévues au départ. La star, aujourd’hui âgé de 46 ans, a fait monter le buzz. Tout d’abord par l’annonce de son comeback, puis ensuite par le biais de son absence. Cette dernière a laissé un vide, dans l’émission, mais également dans le cœur du grand public.

Les réseaux sociaux tels que Twitter et Facebook pullulaient déjà de l’annonce du retour de Doc Gyneco, publiée par Cyril Hanouna. D’ailleurs, le présentateur a renforcé cette annonce durant l’émission A prendre ou à laisser qu’il présentait juste avant TPMP. « Il sera de retour à 19h20 avec nous. » Puis ensuite, plus énigmatique : « Il était avec moi au bureau ce matin […] et puis, plus de nouvelles ». Si l’animateur télévisé semble amusé par cette absence et encourager le public à « … lui indiquer son chemin », les aficionados de TPMP eux ne partagent pas cet avis et se posent réellement des questions.

L’énigmatique message posté par Doc Gyneco sur Facebook

Jusqu’à la dernière minute de l’émission Touche Pas à Mon Poste, les téléspectateurs avaient espéré le retour de Bruno, alias Doc Gyneco. Toutefois il fallait se rendre à l’évidence : l’ancien rappeur n’allait pas se présenter sur le plateau. Les fans n’ont guère appréciés cette mauvaise surprise. En effet, après plusieurs mois d’absence, Cyril Hanouna, l’animateur de C8 avait annoncé le retour du Doc via son compte Twitter. Finalement, le chanteur n’est jamais arrivé à la table des chroniqueurs.

Suite à son absence, très remarquée, du lundi 14 septembre, c’est le lendemain que Doc Gyneco a publié un étrange message sur Facebook pour donner de ses nouvelles au public. Dans ce message, il expliquait aux téléspectateurs que si ces derniers n’aiment pas le voir dans TMTP, il préfère suivre leur conseil et ne pas s’y rendre.

Si le message est quelque peu énigmatique, il n’est pas difficile d’en comprendre la teneur. Bruno Beausir, alias Doc Gyneco renonce à sa place parmi les chroniqueurs de Touche Pas à Mon Poste. Il remercie les téléspectateurs pour leurs conseils et de lui avoir expliqué clairement que sa place n’était pas dans l’émission. En effet, bon nombre d’internautes lui avait envoyé des commentaires violents. Sujet à tant de haine et de moqueries à l’antenne, il est compréhensible que Bruno le Doc souhaite se retirer.

D’autres rumeurs circulent actuellement : Doc Gyneco aurait été écarté de l’émission par les producteurs, tandis que le présentateur Cyril Hanouna affirme qu’il sera bel et bien de retour et qu’il est simplement absent pour des raisons personnelles. Une affaire qui est donc à suivre de près !