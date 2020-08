Doctor Who saison 12 : des intrigues parfois désolantes, la série déçoit beaucoup les fans !

Malheureusement, comme c’est le cas pour diverses séries du même genre, l’intrigue peut perdre de sa superbe et les internautes se lassent puisque ce sont finalement toujours les mêmes histoires, des ingrédients similaires qu’on tente de mélanger sans succès. Si vous cherchez une nouvelle série qui fonctionne un peu dans le même genre, nous vous conseillons Altered Carbon.

Les points forts et les faiblesses de la saison 12

Vous avez clairement le catalogue VOD de toutes les plateformes qui ont pu croiser votre regard ces dernières semaines. Vous hésitez à regarder Doctor Who, mais sachez qu’il s’agit d’une belle série, elle est bien conçue et les intrigues sont intéressantes globalement. Comme c’est le cas pour The Walking Dead, il est toujours difficile de perdurer et de toujours être au sommet, certaines saisons sont donc plus intéressantes que d’autres.

Moi : Hummm… je sais pas si je vais me mettre a la saison 12 de Doctor Who, la 11 m'avais refroidis.

Doctor Who : "LE MAITRE EST DE RETOUR !!!"

Moi : Cool… mais bon… je sais pas si…

Doctor Who : "CAPTAIN JACK EST DE RETOUR !!!"

Moi : … pic.twitter.com/frGgjLKVkT — Mickael J/FERMEZ LA (@MJ_FERMEZ_LA) January 27, 2020

Certains épisodes sont clairement inutiles dans la saison 12 de Doctor Who, vous aurez tendance à accélérer .

. Les producteurs ont également mal géré le rythme, parfois, vous souhaitez à nouveau utiliser la télécommande pour passer à l’épisode suivant.

Il y a donc une intrigue intéressante puis un vide sidéral pendant plusieurs heures et vous avez tendance à vous endormir.

Vous avez tout de même des points forts avec un épisode 5 intéressant, un rebondissement sympathique, l’arrivée de Jack enfin le retour du personnage.

Pour avoir un avis transparent sur la saison 12 de Doctor Who, il faut en réalité la regarder du début jusqu’à la fin et un conseil, si vous avez tendance à vous lasser, passez à une autre série. Cette petite pause vous fera un grand bien surtout si vous enchaînez les saisons depuis quelques jours. Vous pourrez alors découvrir les épisodes sous un nouvel angle et vous serez moins lassé.

Saison 12 episode 5 de #DoctorWho et l'on retrouve Le Capitaine Jack Harkness. Une bonne façon de nous rappeler que l'on aimerait que la rumeur du retour de Torchwood devienne réalité. — 1oeildanslasalle👁️ (@1_oeil) July 30, 2020

Plongez au coeur de Doctor Who

Si vous cherchez les origines de ce personnage, vous pourrez en apprendre un peu plus grâce à cette douzième saison. Vous serez invité à découvrir Jodie qui aura une place un peu plus importante, mais clairement la saison 12 peut être regardée, mais elle est loin de la qualité apportée par la précédente. Évitez de les regarder à la suite, vous serez clairement déçu notamment à cause du manque de rythme. C’est toutefois voulu pour la production, car Chris Chibnall a décidé de revoir l’ensemble du concept et de surprendre les fans. Vous serez donc servi de ce côté. N’oubliez pas que le docteur peut se régénérer, cela donne une multitude de déclinaisons et c’est grâce à ce format que la saison 12 a pu voir le jour. D’ailleurs, Altered Carbon a pu s’offrir une saison 2 et peut-être une saison 3 grâce à ce passage d’un corps à un autre.

D’un côté, c’est intéressant, mais vous pouvez rapidement vous perdre dans les méandres des acteurs, des personnalités, des jeux de scène. Bref, regardez tout de même la saison 12 de Doctor Who, mais nous vous déconseillons la saison 1 de Vampires.