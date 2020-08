Donald Trump au chevet de son frère : atteint d’une grave maladie, Robert est hospitalisé !

Pour l’heure, le Président des États-Unis d’Amérique traverse une des périodes les plus difficiles. En effet, son frère Robert a été admis en urgence à l’hôpital New York-Presbyterian. Une situation si critique qu’elle a valu la présence du Président américain en personne, ce vendredi 14 août 2020.

L’état du frère du président est au plus critique

Cet évènement qui est très actuellement médiatisé laisse supposer la gravité de l’état actuel de Robert Trump, le frère cadet de Donald Trump. La descente de ce dernier au New York Presbyterian de Manhattan a duré trois quarts d’heure environ selon les rapports d’un Journaliste de l’AFP qui s’occupait de la couverture de l’évènement. Le milliardaire américain a dû bouleverser son agenda présidentiel que l’on sait très chargé, pour se rendre au chevet de son frère.

Sur les images, on voit le Président américain débarquer avec son masque de protection et accompagné de ses gardes de corps. Le seul commentaire du milliardaire américain ne donne pas de détail à propos de la maladie dont souffre son frère. En effet, il a juste affirmé que Robert Trump vit un moment difficile. La Maison-Blanche n’a tenu à faire aucune déclaration à ce sujet et le New York Presbyterian est bien contraint de respecter la confidentialité vis-à-vis de l’état de santé de ses patients.

La présence de Donald Trump au chevet de son frère prouve à quel point il tient à lui. En effet, le chef d’État américain a décidé de faire ce détour à New York alors qu’il avait prévu de passer le weekend dans son club de golf de Bedminster, dans l’État voisin du New Jersey. Il faut rappeler que ce n’est pas la première fois que le frère du Président a été admis à l’hôpital suite à ses problèmes de santé. Robert, le septuagénaire a déjà été hospitalisé aux soins intensifs de l’hôpital Mount Sinai en juin dernier.

Qui est Robert Trump ?

Né en 1948, Robert Trump, le frère cadet de Donald Trump est aujourd’hui âgé de 72 ans. Les deux frères ont toujours eu de très bonnes relations. Le président des États-Unis d’Amérique le décrit comme un homme merveilleux avec qui les choses ont toujours été au beau fixe. Robert s’est toujours présenté comme un fervent défenseur de son frère.

Il a notamment occupé des fonctions importantes dans la Trump Organization, l’empire immobilier familial des Trump. Il a récemment fait de grosses vagues dans l’actualité. On se rappelle que le frère du président a tenté d’empêcher la sortie d’un livre sur ce dernier. Un livre écrit par la nièce de Donald Trump et qui n’était pas particulièrement élogieux de sa personne.

Too Much and Never Enough, un livre de Mary Trump…

Mary Trump est une psychologue de 55 ans, fille de Fred Trump Jr., le frère ainé du président des États-Unis. Le nom de son livre qu’on peut littéralement traduire par ‘’Trop et jamais assez’’ est paru à moins de quatre mois des élections présidentielles américaines. Ce livre est très critique de Donald Trump.

Dans son livre, la nièce de l’homme d’État décrit ce dernier comme un menteur pathologique et narcissique. Donald Trump serait l’homme le plus dangereux du monde d’après les écrits de la psychologue. Bien qu’une bataille juridique ait précédé sa sortie, elle aura été vaine. Ce livre a été pendant longtemps le numéro 1 dans les chiffres de ventes du célèbre site Amazon.