Donald Trump : sa sœur Maryanne Trump Barry avance des accusations graves à son encontre !

Le Washington a publié ce 22 août 2020, des enregistrements audio. On n’y entend nul autre que la sœur aînée du président des Etats-Unis d’Amérique, énoncer de vives critiques à l’endroit de son frère. Il serait question d’une fraude grave qui aurait été commise par Donald Trump.

Un enregistrement secret qui risque de faire tâche

Alors que la campagne bat son plein pour les futures élections présidentielles aux USA, Donald Trump doit faire face à une nouvelle polémique. Il s’agirait de révélations de la part de sa sœur Maryanne Trump Barry, qui ont été enregistrées en secret.

En effet, il semblerait que Maryanne Trump Barry qui ne se douterait de rien, ait été enregistrée à son insu par sa nièce. Nous parlons-là de Mary Trump. Cet enregistrement contient des révélations choquantes au sujet de Donald Trump, et il a été réalisé courant 2018 et 2019. Notons qu’il dure plus de 15h !

D’ailleurs, Mary Trump s’est servie de cet enregistrement qu’elle a réalisé, pour rédiger son livre choc intitulé : « Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man ». En français, on peut traduire le titre du livre en : « Trop et jamais assez : comment ma famille a créé l’homme le plus dangereux du monde ».

Une chose est certaine, lorsque l’on écoute l’enregistrement fait par Mary Trump, on peut dire que la sœur du président Donald Trump, âgée aujourd’hui de 83 ans, n’a pas hésité à dire ce qu’elle pensait réellement de son frère. Pour Maryanne Trump Barry, ce dernier serait un véritable menteur !

Les griefs de Maryanne Trump contre son frère

Alors qu’ils viennent d’enterrer leur frère Robert Trump, les enregistrements en ont révélés pas mal sur ce que pensait la sœur du président des Etats-Unis Maryanne Trump Barry, à propos de son frère Donald.

D’après elle, Donald Trump ne serait pas sincère, se contentant d’une politique opportuniste, qui serait guidée uniquement par les propositions de son électorat. La raison selon Maryanne Trump Barry, serait que le président n’aurait aucune conviction. Son seul objectif serait d’augmenter les chiffres de son électorat.

Pour Maryanne, Donald Trump veut juste faire son possible pour faire plaisir à sa base électorale. Selon ses propres termes publiés par le journal américain le Washington Post : « Il n’a aucun principe. Aucun (…) Ses fichus tweets et ses mensonges, oh mon Dieu (…) C’est de la fausseté tout cela. La fausseté et cette cruauté. Donald est cruel ».

Pour Maryanne Trump Barry, son frère Donald Trump aurait toujours été une personne malhonnête, et cela ne daterait pas d’aujourd’hui. C’est ainsi qu’il aurait accédé à l’université en trichant aux examens d’entrée. Pour ce faire, celui qui est l’actuel président des USA aurait utilisé une autre personne pour passer ses examens à sa place.

Ce serait de cette manière donc que Donald Trump a pu faire son entrée à l’université de Pennsylvanie. Notons que Mary Trump avait déjà parlé de cette affaire dans son livre.

Quant à Donald Trump, il n’a pas vraiment eu de réactions lorsque ces révélations ont été publiées. Il s’est contenté de faire un communiqué officiel à la maison blanche. Le président des Etats-Unis dans son communiqué a évoqué son frère Robert disparu il y a peu qu’il lui manque. Il a également souligné le fait qu’il continuera de faire son possible pour son peuple, même si des gens ne sont pas en accord avec lui, puisque ses résultats sont une évidence. Aussi d’après Donald Trump, les USA seront bientôt plus forts que jamais !