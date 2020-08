Donald Trump : son frère vient d’être hospitalisé en urgence, il vit des moments difficiles !

Si Donald Trump s’est fait décrier dernièrement pour son intention de mettre sa tête parmi les plus prestigieux présidents américains sur le mont Rushmore, l’événement qui a été fraîchement retransmis concerne la santé de son frère, Robert Trump.

Le président américain au chevet de son frère gravement malade

Vendredi dernier, ce frère cadet de Donald Trump a été hospitalisé d’urgence dans un hôpital new-yorkais. L’information relayée par les médias a été notamment confirmée par l’attaché de Presse Adjoint de la Maison-Blanche, Judd Deere. Ainsi, le Président américain a rendu visite à son frère le jour, et il a confié qu’ « il vit des moments difficiles ».

President Trump pays a visit to his younger brother, Robert Trump, at a New York hospital. The White House did not immediately release details about why Robert Trump, who is 72, had been hospitalized, but officials say he was seriously ill. https://t.co/bH0w8TRyOe — NBC News (@NBCNews) August 15, 2020

Le Président entretient une relation privilégiée avec son frère, Robert. La maladie dont souffre actuellement ce dernier n’a pas été communiquée, mais il faut noter que le mois de juin dernier, Robert Trump a déjà été admis en soins intensifs à l’hôpital Mount Sinai de New York. Apparemment, le cadet de la fratrie, maintenant âgé de 72 ans, n’est pas au top de sa forme. Robert Trump qui avait auparavant occupé de hautes fonctions dans la dynastie familiale des Trump, à savoir la Trump Organization.

Récemment aussi, la famille Trump a connu le trouble suite à la publication du livre de Mary Trump, la nièce du Président et fille de son défunt frère aîné, Fred Trump. Le livre qui a décrié Donald Trump ainsi que son frère Robert a été publié malgré les avertissements proférés par la famille.

Did we work out if Robert Trump’s acct on here is real or not? He said an awful lot of things he possibly shouldnt have if so pic.twitter.com/QoRtUiTFRY — Christy – What's Real? (@whatsreal17) August 15, 2020

En effet, un accord financier aurait été conclu avec Mary Trump en en contrepartie de la non-divulgation de ce livre. Robert Trump s’est d’ailleurs usé dernièrement afin d’empêcher en vain la publication du fameux ouvrage. Cet ouvrage a notamment taxé Donald Trump de menteur pathologique et personnage narcissique. Tout cela se passe pour la famille de Trump à l’approche des présidentielles de 2020.

À l’approche des présidentielles de 2020

Dans la foulée des troubles que connaît actuellement la famille de Trump, les élections présidentielles américaines de 2020 approchent à grands pas. Trump, encore candidat, semble perdre le Nord dans la course à la Maison-Blanche. En même temps, Joe Biden, son concurrent le plus sérieux gagne du terrain. Le candidat démocrate monte dans les sondages.

Récemment aussi, Joe Biden a révélé l’identité de sa future vice-présidente, s’il est élu, Kamala Harris, sénatrice de Californie et membre du parti démocrate. Elle deviendra alors la première femme noire à être Vice-Présidente des États-Unis si Biden brigue la Présidence américaine.

Une option qui apparaît en outre comme une bonne stratégie pour le concurrent de Trump dans le contexte actuel du « Black Lives Matter ». En effet, avec les violences policières envers les Noirs dénoncées dernièrement aux États-Unis, le choix de Biden pourrait peser dans la balance dans le cadre de la course à la Présidentielle.

De son côté, Donald Trump ne s’économise pas pour se faire élire de nouveau. Celui-ci n’hésite pas à pointer les résolutions de son adversaire dont il a remis récemment en question publiquement la nationalité de la future Vice-Présidente. Un classique qu’il a également utilisé avec Barack Obama.

Donald Trump: Black Lives Matter a 'Marxist Group' that Is Not Good for Our Country https://t.co/CwMgAq2kmI via @BreitbartNews — Eddie Donovan (@EddieDonovan) August 5, 2020

Mais par ailleurs, les choix politiques du Président actuel sont de plus en plus critiqués, en particulier ceux concernant la gestion de la pandémie de covid19. Cette dernière continue à faire rage aux États-Unis avec un millier de décès chaque jour. Bref, de nombreux défis attendent le prochain locataire de la Maison-Blanche qui sera connu à la fin de cette année.