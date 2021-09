Donnez de la couleur et de la fraîcheur à votre demeure avec le mur végétal !

La maison est l’endroit où nous aimons passer le meilleur moment. En fin de journée ou en congé, il est toujours bon de prendre le temps d’apprécier et de prendre soin de sa maison. C’est un endroit unique, c’est chez nous.

La bonne décoration de la maison peut rendre chaque moment de la vie meilleur. La tendance déco de ces dernières années est au vert. Pour avoir un bon mur végétal, il est essentiel de choisir des plantes adaptées à son utilisation.

Choisissez des plantes qui s’adaptent à la position du mur

La décoration est un art qui respecte des normes claires. Lorsque l’élément décoratif a des plantes, ces normes ne changeront pas. Le critère principal de la décoration est l’adéquation des éléments de décoration à l’environnement de décoration.

Concernant le mur végétal, en dernière analyse, il s’agit d’observer la suffisance entre les végétaux et l’espace à embellir. Vous devez placer des plantes d’intérieur sur le mur intérieur et des plantes appropriées à l’extérieur. Avec une bonne coopération, l’atmosphère ou l’effet attendu sera décuplé.

Plantes qui ont besoin de très peu de soleil pour survivre

Le mur végétal est un ornement fait pour embellir le cadre de vie. Par conséquent, cette décoration doit pouvoir rester à l’intérieur ou à l’extérieur de la maison.

De plus, il n’y a pas de désignation pour décorer les murs avec des plantes pour l’environnement unique de la maison. Par conséquent, cette technologie d’embellissement peut être appliquée à n’importe quelle pièce de la maison.

Cependant, en tant qu’élément principal pour un bon embellissement ou décoration des murs, les plantes ne peuvent survivre que sous certaines conditions. Donc, choisissez des plantes qui peuvent résister longtemps, quelle que soit la saison.

Des plantes qui peuvent vivre debout

Le mur végétal est une décoration qui rend les murs de la maison plus attrayants et plus vivants. Ce type de décoration nécessite principalement des plantes vertes. C’est pourquoi il a remporté le nom de Mur Vert.

Pour avoir un mur végétal, il faut d’abord savoir qu’on ne peut pas choisir des plantes en fonction du goût. Ils doivent posséder certaines qualités. Le premier est de pouvoir vivre dans une posture droite. Sinon, il vous suffit de choisir des plantes qui ont la capacité de pousser verticalement.

Plantes vivaces pour une décoration permanente

De mauvaises conditions de vie peuvent également affaiblir les plantes décoratives. Par conséquent, la durée de vie des plantes vivantes dans la pièce peut être relativement courte.

Les plantes vivent à l’air libre et leur difficulté d’adaptation est compréhensible. Par conséquent, la fragilité des plantes utilisées pour la décoration murale peut nécessiter un remplacement permanent.

Ce genre de décoration, qui était à l’origine fait pour créer une belle ambiance dans la maison, est rapidement devenu une tâche fastidieuse. En choisissant des plantes plus fortes, plus vivaces, cette transformation désagréable peut être évitée.

Plantes qui peuvent être désinfectées pour un entretien facile

Les plantes sont des organismes vivants. Ils sont composés de plusieurs cellules qui évoluent et meurent avec le temps. Ces cellules pré-mortes se multiplient grâce à des phénomènes scientifiques, afin que les plantes puissent se développer ou s’étendre de manière durable.

La mort des cellules végétales se manifeste de diverses manières. Ensuite, vous remarquerez la perte régulière de feuilles ou de branches. Une partie de l’écorce peut même tomber. En conséquence, il est rejeté avec un tas de résidus pendant la croissance des plantes. Il est très essentiel que vous choisissiez des plantes qui peuvent être désinfectées facilement.