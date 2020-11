Dorian (Koh Lanta) : il sera bientôt papa !

Tout va bien pour Dorian actuellement d’autant plus qu’il s’apprête à accueillir son premier enfant. En couple avec Marion, le couple est sur un petit nuage et n’hésite pas à partager certains moments de son quotidien avec leurs fans.

Marion, la compagne de Dorian est enceinte

Alors que les fans de la 21eme saison de Koh Lanta attendent impatiemment la finale qui aura lieu dans quelques jours, les aventuriers de ce jeu ne cessent de faire parler d’eux. En août dernier, on apprenait que le couple Benoît Assadi et Jesta Hillmann attendait leur deuxième enfant. Ces derniers ont brillé lors de leur participation à Koh Lanta en 2016. Ce fut d’ailleurs les deux finalistes de l’émission qui avait été finalement remportée par Jesta. Cette fois, c’est au tour de Dorian d’attendre un enfant suite à sa relation avec Marion. La saison 21 du jeu d’aventure de TF1 a particulièrement marqué les téléspectateurs et c’est d’ailleurs le cas pour les participants. Dorian apparaît comme l’un des candidats phares de Koh Lanta, les 4 terres.

Dorian appartenait à l’équipe de l’Ouest dont l’un des membres, Bertrand-Kamal serait mort de cancer en septembre dernier. Après cette aventure où il s’est illustré comme l’un des meilleurs aventuriers, Dorian est sur le point de vivre une autre aventure beaucoup plus passionnante qui n’est rien d’autre que celle de la paternité. Il s’affiche régulièrement sur son compte Instagram avec sa compagne qui est désormais connue du public. Cette dernière a annoncé la bonne nouvelle sur son compte. Elle a fait savoir qu’elle est enceinte pour la première fois et cette annonce a été confirmé quelques heures après par son amoureux qui a également fait une publication sur son compte Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dorian_koh_lanta_compte_fan (@dorian_koh_lanta_compte_fan)

Dorian et Marion heureux plus que jamais

Pour annoncer cette bonne nouvelle, Marion a posté un cliché qui montre leur chat avec un panneau où il est écrit « future maman ». De son côté, Dorian a publié la photo d’un body portant l’inscription « Attention à toi, mon père a fait Koh Lanta » accompagné du logo du célèbre jeu d’aventure. On imagine la joie qui anime les deux tourtereaux actuellement. Pour l’instant, le couple n’a pas donné plus de détails sur cette grossesse. On ignore encore le nombre de mois de la grossesse ainsi que le sexe du futur bébé. De leur côté, les abonnés de leurs pages Instagram sont impatients d’en savoir plus. Il faut dire que le futur papa n’a pas pu accompagner sa compagne à l’hôpital lors de sa visite à cause des restrictions sanitaires et ne serait pas lui-même au courant du sexe de son bébé que Marion garde encore secret.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Dorian_koh_lanta_compte_fan (@dorian_koh_lanta_compte_fan)

Durant l’émission d’aventure, le coéquipier de Brice et d’Hadja n’a jamais caché le fait qu’il est en couple. Il avait d’ailleurs dévoilé le visage de sa dulcinée qui se présente comme une coach de sport. De retour du tournage de Koh Lanta, l’aventurier avait d’ailleurs confié que leur relation était un peu tendue mais tout serait rentré dans l’ordre. Dorian est l’un des grands favoris de cette saison et peut compter sur le soutien de Marion. Il déclarait à cet effet lors d’un entretien avec Télé Loisir que sa compagne l’aurait encouragé « On sait que cette notoriété est éphémère donc vas-y, profites de tout’. Il faut avouer qu’en ce moment, je ne suis pas très présent et disponible, car j’ai pas mal de sollicitations », très amoureux, il affirmait avoir de la chance d’être avec la future jeune maman. L’émission tend vers la fin et les téléspectateurs assistent à l’élimination de certains aventuriers. Il y a quelques jours, Ava et Fabrice avaient été éliminé du jeu et le présentateur Denis Brogniart n’a pas manqué d’encourager Fabrice qui a été le dernier à faire son entrée à Koh Lanta, les 4 terres.