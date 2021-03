Dorothée : l’animatrice s’est mariée en secret et l’a caché à ses fans les plus fidèles, c’est un choc !

Alors que Dorothée s’est fait plutôt discrète ces derniers temps, c’est une information plutôt choquante qui a pu fuiter dans les médias, comme on a pu le voir encore récemment. Il semblerait en effet que Dorothée ait décidé de se marier, ce qui est une très bonne nouvelle pour l’animatrice du Club Dorothée qui avait fait les beaux jours de TF1 pendant de très nombreuses années !

Si les plus jeunes ne peuvent pas se souvenir de la présentatrice qui a désormais présenté son émission de jeunesse il y a près de 40 ans maintenant, certains ont gardé dans leur coeur l’animatrice qui a pu populariser des dessins-animés japonais devenus depuis très populaires en France et dans le monde, alors qu’ils étaient par ailleurs totalement inconnues lors de leurs toutes premières diffusions à l’antenne !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’animatrice Dorothée est plutôt discrète d’habitude avec son public, et personne ne s’attendait à avoir des détails concernant sa vie privée aujourd’hui. Alors que la France vit actuellement dans la panique à cause de la crise sanitaire du coronavirus, on ne pensait pas que la situation puisse être aussi catastrophique, et le peu de bonnes nouvelles que nous avons est à prendre avec beaucoup de joie, notamment pendant cette période où les vacances scolaires viennent tout juste de commencer.

Du 15 au 26 janvier 1994, Dorothée est à Bercy. Elle y donne une série de concerts aux moyens techniques impressionnants et jusqu’alors inédits en France. Revivez ce spectacle en intégralité :

➡️ https://t.co/szMI2VbAA1 pic.twitter.com/ImYhyyMatb — ABsolument Dorothée (@ABsolumentDo) January 19, 2021

Il faut dire que les français n’ont malheureusement pas eu beaucoup de répit, et on imagine qu’il en a été par ailleurs de même pour l’animatrice Dorothée, qui a dû comme des millions de français subir les derniers confinements que nous avons vécu avec la plus grande des difficultés dans certains cas. C’est en effet une très grosse catastrophe et on ne s’attendait pas à ce que la population soit aussi mal en point après toute cette période que nous avons connu depuis maintenant une année entière.

Mais concernant l’animatrice Dorothée, il semblerait qu’elle soit en pleine forme et nous avons par ailleurs pu apprendre une grande nouvelle qui la concerne. C’est en effet son ami Jacky qui aurait pu tout balancer à la radio et qui a ensuite lancé sans le vouloir une enquête par la presse people…

Dorothée : la presse people enquête sur son mariage qui aurait pu rester secret pendant des années !

C’est donc dans le magazine Public que l’on a pu découvrir une nouvelle actualité concernant Dorothée, bien que celle-ci soit à prendre avec des pincettes car elle n’a pas été confirmée par la principale intéressée pour le moment. En effet, l’animatrice se veut plutôt discrète sur sa vie privée, et elle ne communique que très peu dans les médias.

Bien que depuis l’apparition des réseaux sociaux ses fans ont un peu plus d’opportunités pour pouvoir lui parler, on peut dire que celle-ci ne partage que très peu sa vie privée, voire même pas du tout ! En revanche, selon le magazine Public, Dorothée aurait pu se marier avec un ancien fan, un certain Vincent qui serait âgé aujourd’hui d’une cinquantaine d’années ! Si à ce jour nous n’avons pas plus d’informations concernant ces rumeurs, on ne peut que féliciter Dorothée et son compagnon si les informations s’avèrent bien réelles, car en cette période difficile toutes les bonnes nouvelles doivent être partagées !