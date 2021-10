Dounia Coesens  de nouveau en couple,  la comédienne affiche son nouveau petit ami !

La joie au cœur, sourire aux lèvres, Dounia Coesens est de nouveau en belle compagnie. En balade ce samedi dernier dans le berçant climat du sud, la comédienne qui venait de fermer une page de sa vie amoureuse livre au public les clichés de sa nouvelle idylle. Le chanceux Don Juan : un certain Arthur !

De nouveau sous le coup de Cupidon

De nature plutôt circonspecte quand il est question de sa vie privée, la comédienne a fait une grande exception ce samedi 23 octobre en s’affichant aux côtés de son petit-ami. En balade dans l’une des communes du Var, Dounia Coesens a éprouvé un réel plaisir en partageant les moments de délices capturées entre elle et son nouvel homme, Arthur Aumerle.

On la voit dans sa story Instagram, sourire large et épanoui, son petit-ami aux dreadlocks la gratifiant d’une tendre baiser sur la joue. Dans les perspectives d’une officialisation de leur relation, la vedette de Plus belle la vie a pris soin de l’identifier sur la photo.

Sur la page Instagram d’Arthur Aumerle, on découvre également qu’il a posté, lui aussi, un souvenir de leur balade du week-end. Sur l’image, la jeune comédienne apparait bien à l’aise dans les bras de son homme où ils profitent ensemble de la vie.

Dounia ne donnera pas plus de détail encore moins de confidences sur sa passionnante vie amoureuse. Cependant, il est possible d’en savoir un peu plus sur celui pour qui son cœur bat désormais. Arthur est le créateur de Baric’Art, le « mobilier Grand Cru » qu’il a mis sur pied depuis 2016 ; une entreprise qui allie ses deux passions pour le vin et le bois. Il intervient spécialement dans la transformation d’un tonneau de vin en mobilier design. Il est également propriétaire d’une agence évènementielle du nom de VINÄM.

Par ailleurs, Arthur Aumerle est père d’une petite fille issue de sa relation précédente. Il n’hésite pas à partager ses photos avec la petite fille de 3 ans sur Instagram.

Une page discrètement tournée

Un peu surprenant, cette officialisation, car, il n’y a pas si longtemps, Dounia était pleinement engagée dans une autre relation.il y a deux ans, dans les colonnes de Télé 7 jours, la comédienne se confiait sur son amour de l’époque. Un certain Tom de qui elle avait avec timidité.

« En janvier, Tom, qui est musicien, m’a proposé de nous pacser. Il m’a offert une magnifique bague en or jaune et turquoise. Elle ne me quitte plus. Car, lui et moi, on est souvent sur les routes, chacun de notre côté », expliquait-elle. Peut-être+ que la distance a finalement eu raison de leur couple.

La star comédienne souhaite d’une façon ou d’une autre entretenir une confidentialité totale lorsqu’il s’agit de ses relations sentimentales. Mais cela n’a forcément pas été toujours le cas. Par le passé, on se souvient qu’elle affichait et clamait haut et fort son amour pour ses ex, le sportif et champion paralympique Arnaud Assoumani ou encore le comédien Joffrey Platel.