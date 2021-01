Dr Dre se retrouve à l’hôpital, des malfaiteurs profitent de son absence pour tenter de cambrioler sa propriété !

Le producteur le plus célèbre aux États-Unis a été hospitalisé pour une suspicion assez grave. Cette dernière était liée à une rupture d’anévrisme cérébral et Dr Dre s’est retrouvé rapidement en tête des tweets. En effet, les fans de rap ont été très inquiets à l’idée de voir leur idole être hospitalisée. Toutefois, si cette information est inquiétante, il faut savoir que des personnes malveillantes ont pu profiter de cette situation. En effet, après l’annonce partagée par TMZ, des cambrioleurs auraient décidé de pénétrer dans le domicile de Dr Dre.

Quatre hommes auraient tenté de cambrioler le logement

Les forces de l’ordre auraient mené l’enquête, ils estiment que les personnes concernées ont peut-être eu vent de l’information relayée par TMZ. Le journal très célèbre aux États-Unis précisait que la star avait été hospitalisée. De ce fait, quatre hommes auraient profité de cette situation pour se rendre dans le domicile aux alentours de deux heures du matin, le 6 janvier dernier. De ce fait, ils auraient essayé de fracturer la propriété de Dr Dre qui se trouvait à l’hôpital pour cette suspicion d’une rupture d’anévrisme cérébral.

Bien sûr, comme c’est le cas pour de nombreuses célébrités, la propriété de Dr Dre est sécurisée .

. La sécurité serait alors intervenue pour mettre un terme à cette situation et pour joindre les forces de l’ordre.

Les quatre personnes en question ont été placées en garde à vue toujours selon les informations de TMZ.

En ce qui concerne l’hospitalisation de la star des USA, il aurait eu des symptômes dans la journée de lundi et il aurait été transporté à l’hôpital Cedars sans doute pour réaliser un contrôle. Il a également pris la plume sur son compte Instagram afin de remercier les fans et pour donner également des nouvelles de sa santé. Il a pu bénéficier de soins de qualité grâce à son équipe médicale et il y a de grandes chances pour qu’il sorte rapidement de l’hôpital comme il peut le préciser dans son message. Il a tenu à remercier tous les personnels soignants de l’établissement Cédars. Les fans sont donc heureux de l’apprendre et ils attendent avec la plus grande impatience sa sortie. En ce qui concerne les malfaiteurs, nous ne connaissons pas la suite de l’histoire, mais ils seraient en garde à vue.

Le célèbre rappeur et producteur des États-Unis

Si vous aimez le rap américain, vous connaissez forcément Dr Dre dont le succès n’est plus à prouver. Il y a quelques années, il était largement présent aux côtés de plusieurs stars comme Eminem ou encore Snoop Dog. Ils ont d’ailleurs partagé plusieurs titres dont le succès a été incontournable. Aujourd’hui, il est un peu plus discret sur la scène médiatique alors qu’il est âgé de 55 ans. Il est aussi en plein divorce avec sa femme Nicole et la situation ne semble pas très réjouissante pour le rappeur. En effet, elle réclame près de 2 millions de dollars pour la pension alimentaire et 5 millions de dollars pour le paiement des frais d’avocat.

Si vous souhaitez en savoir un peu plus sur le quotidien de Dr Dre ou sa santé, vous avez rendez-vous sur son compte Instagram. En effet, même s’il n’est plus aussi actif dans les Charts, il est tout de même présent sur les réseaux sociaux. Vous pourrez bien sûr le découvrir en studio puisqu’il n’a pas quitté le monde du rap ou de la production. Il est même apparu aux côtés de Kanye West qui serait en instance de divorce avec Kim Kardashian selon quelques rumeurs.