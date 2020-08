Ryan Reynolds : son nouveau rôle dans l’adaptation Dragon’s Lair sur Netflix !

Chaque semaine, une nouvelle annonce de série à venir sur la plateforme de streaming vient supplanter celle de la semaine précédente. Aujourd’hui, et ce n’est pas un poisson d’avril, il est question d’une adaptation d’un célèbre jeu vidéo sur bornes d’arcade, Dragon’s Lair.

Netflix approche Ryan Reynolds pour jouer dans Dragon’s Lair

Après avoir adapté avec succès la série The Witcher, en s’offrant au passage Henry Cavill dans le rôle du célèbre sorceleur, Netflix continue son tour d’horizon des jeux vidéo, avec un projet d’adaptation de Dragon’s Lair. Mieux encore, la plateforme souhaiterait une fois de plus avoir une tête d’affiche internationale pour porter le titre.

D’après les premières rumeurs disponibles sur le site du Hollywood Reporter, Ryan Reynolds serait dans le viseur du plus célèbre service de VOD. En effet, ce dernier aurait été approché très sérieusement pour jouer « Dirk le Téméraire », qui se rend dans un château abandonné à la garde d’un dragon, pour sauver une princesse en détresse.

Écrite par les scénaristes de Chasseurs de Trolls et La Grande Aventure Lego, Kevin et Dan Hageman, cette adaptation se présenterait sous la forme d’un film en live-action, et non comme une série. Concernant le reste du casting, et notamment le rôle de la princesse, aucune information n’a encore filtré. Gageons que tout comme pour The Witcher, plus d’informations seront communiquées prochainement.

Didn't see this one coming: Dragons Lair returns! Ryan Reynolds (@VancityReynolds) set to produce and star in a Netflix film adaptation of the classic laserdisc game. (https://t.co/yiNHHkT8VO — Geoff Keighley (@geoffkeighley) March 27, 2020

Dragon’s Lair : une adaptation inutile ?

Les plus jeunes ne connaîtront pas ce jeu vidéo qui a connu ses heures de gloire dans les années 80, à une époque où les consoles de salon n’existaient pas, et où il fallait se rendre dans une salle d’arcade pour pouvoir laisser libre cours à sa passion. Si des versions sont bien sorties par la suite sur Nintendo et Super Nintendo, sa popularité n’a jamais été la même. Révolutionnaire à l’époque de sortie, les réseaux sociaux s’interrogent aujourd’hui sur l’utilité de son adaptation. En effet, le scénario de Dragon’s Lair n’était pas réputé pour sa complexité, bien loin des jeux vidéo actuels :

Le héros devait sauver une princesse gardée dans un château protégé par un dragon.

Le personnage de Dirk affrontait de nombreux monstres sur son chemin, qui s’enchaînaient les uns après les autres.

It’s Dragons Lair for the Netflix generation. Is Bandersnatch a game or a movie? 🤔 https://t.co/vG1ezFN9aL — 🅳🅐🆅🅸🅳 – Brave & ❤️ (@DaveParkinson) December 29, 2018

Comment Netflix et les scénaristes vont-ils pouvoir en tirer un film attractif ? C’est bien là toute la question que se posent les abonnés de la plateforme.

D’autres projets d’adaptation de jeux vidéo pour Netflix

Après le succès de The Witcher, Netflix semble avoir décidé de passer en revue une multitude de jeux vidéo. Ainsi, ces derniers mois ont été riches en annonces, avec de nombreux projets plus alléchants les uns que les autres. Parmi les futures adaptations de la plateforme, la célèbre série des Diablo ou encore une série adaptée de l’univers de Resident Evil. De même, un nouveau film d’animation adapté de l’univers des Pokémon doit voir le jour en 2020, tout comme ce fut le cas en 2018 déjà. Enfin, un film inspiré de l’univers de The Division est aussi en préparation par Netflix, avec Jessica Chastain et Jake Gyllenhaal au casting. Encore de bien beaux projets pour le service de VOD préféré des plus jeunes, qui ne s’y trompe pas au vu des choix artistiques qu’elle fait pour son catalogue.