Drake publie une photo de son fils pour son premier jour d’école et fait fondre la toile !

« Le monde est à toi petit »

Drake a toujours été discret sur sa vie privée. Il est très rare que le rappeur étale sa vie personnelle sur les réseaux sociaux. Pourtant, ça a changé depuis la venue de son fils Adonis dans sa vie. La première publication de son fils date de mars dernier. Il a aussi profité de l’occasion pour publier la photo de ses parents. En carrousel, on peut voir d’autres photos du petit Adonis entrain de jouer.

À l’occasion de la rentrée des classes, l’interprète de Hotline Bling a publié une photo d’Adonis devant une voiture noire avec les cheveux tressés. Comme description, il a mis : « Premier jour d’école… le monde est à toi petit ». Une photo qui a beaucoup touché les internautes. Dans les commentaires, on a pu voir « il est adorable » ou encore « le jeune roi ». D’ailleurs, il n’y avait pas juste des followers lambda parce qu’il y avait aussi Justin Bieber ou Chance The Rapper, 21 Savage ou encore Rich The Kid. La maman, Sophie Brussaux, a lâché un commentaire « Mon bébé ». Cela confirme une fois de plus qu’entre les parents, tout va pour le mieux.

Drake, un père modèle

Adonis, un petit blond aux yeux bleus, est né le 24 octobre 2017. Il est le fils de Drake et de Sophie Brussaux, une artiste française connue sous le pseudo Sophie Knows Better. Le rappeur n’a su l’existence de son fils qu’en 2018 par « The Story of Adidon » de Pusha T. Une nouvelle qui a tellement choqué le concerné et les fans que l’interprète de God’s Plan a demandé un test ADN afin de pouvoir accepter cette vérité. Quelques semaines plus tard, il obtient la confirmation qu’Adonis est bien son fils. Il n’a jamais évoqué le sujet que dans ses sons, notamment dans le son Emotionless ou dans March 14, avec son album Scorpion qui était sorti en 2018. Le rappeur de 33 ans a ainsi avoué qu’il a n’a rencontré la mère de son enfant que deux fois comme il le dit dans March 14: “Elle n’est pas mon amante comme Billie Jean, mais l’enfant est à moi… nous ne nous sommes rencontrés que deux fois, deux fois”.

Si c’était toujours la maman qui a publié des photos du petit Adonis, Drake a décidé de poster des photos de son fils en mars 2020. Depuis, il publie souvent des clichés de son fils. Un changement tellement improbable pour ses proches. Son père, Dennis Graham, a affirmé dans une interview que malgré l’emploi du temps très chargé de Drake, il trouve toujours du temps pour son fils et que leur relation est très fusionnelle. D’ailleurs, il envoie régulièrement de l’argent à Sophie pour bien prendre soin du petit Adonis.

Lui-même a vu ses parents divorcer quand il était encore très jeune, Drake ne voulait pas être un père célibataire. Un terme qu’il déteste comme il l’a annoncé dans le March 14 « Père célibataire, je déteste quand je l’entends ». Drake veut-il devenir un bon parent ? En tout cas, dans le même son, il affirmait « J’essaye juste de m’assurer que je le vois parfois ». Chose promise et chose faite, il voit son fils régulièrement en envoyant un jet privé pour chercher l’enfant et sa mère.

Lors d’une émission sur la chaîne américaine HBO, Drake a raconté sa nouvelle vie avec la star de la NBA LeBron James. On voyait les étoiles briller dans les yeux du rappeur quand il a décrit son enfant. Quant à sa relation avec Sophie Brussaux, il a affirmé qu’il aime cette femme d’un amour inconditionnel. Drake veut, en effet, créer une relation saine avec la mère de son fils pour le bien de ce dernier. Comme il l’a affirmé dans l’émission, « je veux être capable d’expliquer à mon fils ce qu’il s’est passé. Mais je n’ai aucune envie qu’il n’aime pas sa mère. Je ne veux pas que le monde soit en colère contre sa mère ».