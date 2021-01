Une drôle de façon de boucler les cheveux, mais la vidéo fait le buzz depuis quelques jours !

Bien sûr, avec les différents commerces et les boutiques en ligne, vous pourrez trouver facilement des appareils qui sont parfaits pour boucler les cheveux. Vous aurez des brosses, des boucleurs automatiques et une multitude d’appareils innovants qui vous tendent les bras. Par contre, les internautes n’hésitent pas à faire preuve d’innovation en proposant des solutions réjouissantes et les attentes sont comblées. C’est le cas avec cette vidéo qui dévoile une technique hors du commun puisque vous devez utiliser une paille pour boucler les cheveux.

Une simple paille pour des cheveux bouclés



Vous connaissez bien sûr les pailles en plastique qui ne sont d’ailleurs pas écologiques, mais elles seraient efficaces pour ce petit atelier de coiffure. Vous devez avoir des cheveux mouillés, ils pourront alors sécher avec ces bigoudis d’un nouveau genre et le résultat sera nettement plus efficace. Le concept reste simple comme le dévoile cette jeune femme dans une vidéo publiée sur le réseau Tik Tok.

Comme vous pouvez le constater, cette application connaît un franc succès depuis quelques années puisque les vidéos touchent tous les publics .

. Vous aurez des recettes renversantes pour vos repas ou encore des astuces beauté très sympathiques qui ont la possibilité de se démarquer.

Cette vidéo vous propose d’entourer des mèches autour d’une paille en plastique comme vous pourriez le faire avec un bigoudi.

Vous faites, cela sur toute la longueur de la paille et vous bloquez ensuite les cheveux pour qu’ils ne se déroulent pas.

Il faut tout de même une quantité astronomique de paille puisqu’il faut recouvrir l’ensemble de la chevelure. Comme vous pouvez le constater, la vidéo est accélérée, cela demande un temps considérable et surtout une bonne dose de pratique. Comme vos cheveux sont mouillés, ils s’entourent plus facilement autour des pailles. Vous pouvez donc laisser votre chevelure comme ça ou alors la sécher vous-même en utilisant bien sûr un sèche-cheveux. Ce dernier ne doit pas être trop chaud et il faut le tenir assez éloigné de votre cuir chevelu, n’oubliez pas que les pailles sont en plastique.

Vous pourrez obtenir le même résultat avec des pailles en bambou. Pour que le résultat soit nettement meilleur, vous pouvez même utiliser une mousse fixante pour le brushing avant d’entourer les cheveux au niveau de ces pailles.

Une chevelure bouclée et très belle

Comme vous avez pu le constater, cette jeune femme a tendance à proposer des astuces assez loufoques, mais les internautes sont à chaque fois comblés. Après quelques minutes ou plusieurs heures d’attente, vous pouvez enlever les fameuses pailles. Bien sûr, plus le temps de repos est important et plus vous aurez de belles boucles. Vous supprimez donc toutes les pailles et vous admirez le résultat qui est assez bluffant. Plusieurs femmes ont eu l’occasion d’utiliser cette technique sur Internet et les boucles sont vraiment sympathiques.



Par contre, la méthode est ludique et insolite, mais elle est beaucoup plus longue que celle dédiée à un boucleur automatique par exemple alors que le rendu sera finalement le même. Il est donc judicieux de tester celle-ci pour vous amuser par exemple, mais vous devrez aussi fixer vos cheveux pour que les boucles perdurent au moins tout au long de la journée. N’hésitez pas à ajouter un peu de laque et coiffez votre chevelure avec les doigts, et non un peigne, pour ne pas supprimer les boucles.

Si vous avez les cheveux mouillés et si vous laissez les pailles pendant quelques minutes, vous n’aurez pas de vraies boucles, mais de simples ondulations qui sont également à la mode et très appréciées par de nombreuses femmes.