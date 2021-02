Du rouge à lèvres sous le masque sans aucun transfert, c’est possible grâce à cette astuce

Les femmes pendant la crise sanitaire ont abandonné le maquillage puisque le masque engendre de l’humidité et il favorise le transfert. Lorsque vous l’enlevez, vous avez toute la partie basse du visage qui est entachée puisque le fond de teint à disparu au même titre que le contouring, le blush et bien sûr le rouge à lèvres. De ce fait, elles sont nombreuses à se focaliser uniquement sur le maquillage des yeux, elles délaissent alors le reste du teint. Il existe pourtant une solution pour avoir un rouge à lèvres sans transfert.

Une poudre pour fixer le rouge à lèvres

Vous avez des poudres fixantes, mais également des sprays qui sont très efficaces puisqu’ils permettent au maquillage de bien tenir. De ce fait, les femmes utilisent ces produits depuis très longtemps, et même avant la crise sanitaire. Les poudres sont souvent translucides, elles peuvent être appliquées avec le Beauty Blender ou encore un pinceau assez souple. Pour les lèvres, le fonctionnement est pratiquement le même.

Il existe sur le marché des rouges à lèvres qui sont conçus spécialement pour éviter le transfert notamment si vous buvez .

. Il est toujours désagréable de laisser une trace sur une bouteille, une cannette ou encore sur un verre, voire une tasse de café.

Toutefois, sur Tik Tok, vous avez sans doute pu découvrir une solution renversante pour que le transfert du rouge à lèvres ne soit pas possible.

Vous répartissez votre produit sur l’ensemble des lèvres sans changer vos habitudes, il suffit ensuite de prendre un tissu.

Le mouchoir en tissu sera parfait, ce sera aussi le cas pour le Beauty Blender ou encore les tissus pour se démaquiller.

Vous appliquez alors la poudre fixante sur vos lèvres et cette technique devrait être suffisante pour que votre rouge à lèvres ne se transfère pas sur le masque. Sur le site de Femina, vous avez toutefois une astuce sympathique avec un mouchoir que vous pouvez dédoubler pour avoir la partie la plus fine.

Vous l’appliquez sur les lèvres et vous utilisez la même poudre fixante. Bien sûr, il faut une texture poudreuse et volatile pour que cela porte ses fruits. Vous pouvez aussi utiliser cette poudre avec un pinceau fin. Vous enlevez alors le surplus du rouge à lèvres et la poudre serait efficace.

Quels sont les rouges à lèvres sans transfert ?

Si vous ne souhaitez pas utiliser cette technique, vous pouvez tout de même opter pour des rouges à lèvres conçus spécialement pour ne pas avoir un transfert. Plusieurs références sont disponibles sur le marché et vous trouverez même un classement sur le site Elle. Le produit Deep Velvet de Givenchy est très sympathique à appliquer que ce soit avec ou sans le masque. Chez Dior, c’est le Lip Tattoo qui est très sympathique et il s’agit d’un produit avec une texture assez épaisse, vous devez donc l’appliquer avec le petit pinceau.

Chez Yves Saint Laurent, le Tatouage Couture Velvet Cream propose un petit pinceau et il est facturé aux alentours de 40 euros. Il a toutefois un fini mat. Si vous aimez les rouges à lèvres fluides, vous pouvez opter pour le Fenty Beauty, une marque notamment présente dans les rayons de Sephora. Choisissez le format liquide qui apporte une longue tenue. Les rouges de ce genre sont souvent assez onéreux, mais ils sont vraiment très pratiques et vous pouvez donc les porter avec un masque, ce qui est intéressant. Lorsque vous enlevez ce dernier, vous n’aurez pas les traces désagréables.