La chanteuse Duffy, violée et séquestrée pendant plusieurs semaines ! Elle raconte son calvaire !

En 2008, grâce à son tube « Mercy », Duffy accédait à la célébrité et devenait une chanteuse plébiscitée dans le monde entier. Alors que son premier album s’est vendu comme un petit pain, l’artiste n’avait plus fait parler d’elle depuis 2010, totalement absente des médias et ne donnant aucune nouvelle à son public.

Une situation étonnante au regard du succès qu’elle avait rencontré, et qui trouve malheureusement son explication dans une publication récente de la chanteuse.

La chanteuse Duffy frôle la mort de justesse

En février dernier, au détour d’un message sur les réseaux sociaux, la chanteuse Duffy avait décidé de révéler les raisons de son absence.

Dans un post très succinct, elle dévoilait avoir été violée, droguée et séquestrée il y a environ 10 ans, par un homme dont elle était proche. Une déclaration qui n’a pas manqué de choquer son public, très loin de se douter de l’enfer vécu par la jeune femme, alors même que celle-ci jouissait déjà d’une popularité mondiale. Murée dans un silence de presque 10 ans, la Galloise raconte comment elle a eu honte suite à cette expérience, et pourquoi elle a décidé de se retirer de la musique pendant aussi longtemps. Aujourd’hui, sur un site créé spécialement pour l’occasion, duffywords.com, Duffy revient sur cette déclaration et se livre dans les détails, expliquant chacune des situations terribles qu’elle a dû traverser.

« C’était mon anniversaire. J’ai été droguée dans un restaurant. J’ai été droguée pendant quatre semaines et on m’a emmenée dans un pays étranger. On m’a mise dans une chambre d’hôtel et l’agresseur est revenu et m’a violée. »

Une agression qui s’est prolongée pendant plusieurs semaines, au cours desquelles la chanteuse a été de multiples fois violée et droguée.

Voir cette publication sur Instagram With love, duffywords.com Une publication partagée par @ duffy le 5 Avril 2020 à 1 :32 PDT

Duffy avoue avoir voulu mourir pendant de nombreuses années

Aujourd’hui, Duffy estime s’en être sortie, même si elle ne sait pas vraiment quoi faire de l’avenir, et avoue vouloir prendre du temps pour découvrir qui elle est vraiment. Loin d’avoir renoncé à la musique, elle confie que le chant l’aide à surmonter ses angoisses, pour le plus grand bonheur de ses fans, qui espèrent secrètement un retour musical de la chanteuse. Toutefois, cette dernière a sans doute besoin de se reconstruire avant de penser à sa carrière, puisqu’elle reconnaît revenir de loin et avoir frôlé la mort.

Duffy affirme en effet que son viol a été comme un meurtre, car bien qu’elle était en vie, elle avait la sensation d’être un peu morte en même temps que l’agression.

La police mène actuellement une enquête sur cet épisode terrible, puisque la Galloise leur a confié l’identité de l’agresseur.

Après plus de 10 années passées seule et dans le secret, Duffy avoue ne plus avoir honte aujourd’hui, et se sentir libérée d’avoir parlé publiquement de son expérience.