Dwayne Johnson : Forbes le nomme une fois de plus l’acteur le mieux payé du monde ! Découvrez son salaire !

D’après Forbes, Dwayne Johnson est celui qui tient la tête du classement des acteurs les mieux payés pour cette année.

Il est à noter que le classement féminin est différent de celui des hommes. Depuis l’an dernier, plus précisément le 1er juin 2019, jusqu’au 1er juin de cette année, il a amassé près de 87,5 millions de dollars.

Dwayne Johnson Is Hollywood’s Highest-Paid Actor for Second Year in a Row https://t.co/lxiue6uajP

Toujours selon Forbes, cette énorme somme lui vient, pour la majeure partie, de la maison de production Netflix. Notamment, le film Red Notice lui a rapporté 23,5 millions de dollars grâce à son statut de tête d’affiche. La sortie de ce film est prévue pour l’automne, sur la plateforme du producteur. L’autre partie de sa fortune lui vient d’un partenariat avec l’équipementier Under Armour.

En deuxièmement position, celui qui le suit est Ryan Reynolds. Avec ses 71,5 millions de billets verts, il est encore assez loin de rattraper Dwayne Johnson. Cette année, tout comme pour le cas de Dwayne Johnson, ce pactole provient de sa participation au film Red Notice. Il est également sur la tête d’affiche de ce long métrage. D’autre part, il a également participé au film Six Underground de Michel Bay. Le film est sorti l’année dernière et est disponible sur Netflix.

Celui qui suit Ryan Reynolds, le troisième est Wahlberg avec ses 58 millions de dollars. Juste derrière lui, avec à peu près de 3 millions de dollars d’écart, il y a Ben Affleck. Akshay Kumar, lui, a su se démarquer parmi tant d’autre. C’est l’unique acteur de Bollywood étant dans le top 10 de cette année. Classé sixième, il a empoché la coquette somme de 48 millions de dollars grâce à The End. Ce film, il l’a réalisé pour Amazon Pride Vidéo.

En parlant toujours de Dwayne Johnson, mais cette fois, en dehors du classement, le tournage de Red Notice va bientôt reprendre. Effectivement, à cause de la pandémie du Covid-19, le tournage a été interrompu. Le tournage du film d’action Red Notice pourra continuer le mois prochain. Parmi les acteurs figurent Dwayne Johnson, Ryan Reynolds et Gal Gado. Effectivement, le tournage va se faire dans une « bulle de confinement ».

Il a récemment été révélé que The Rock s’est associé à son ancienne épouse pour racheter XFL. C’est une ligue de football américain. Elle a été fondée par le patron de la WWE, Vince McMahon. La XFL n’est pas vraiment une « sucess story », mais cela n’empêche pas Dwayne Johnson de vouloir la racheter.

Looking forward to the chat, my friends.

Now we go to work and build.#Culture #XFL https://t.co/16MfsSPtAV

— Dwayne Johnson (@TheRock) August 11, 2020