Économie : quelques plats copieux qui coûtent moins de 05 euros !

S’alimenter est un besoin vital pour l’homme. Un besoin dont la satisfaction passe par les paramètres de qualité, de quantité et de prix des repas consommés. À ce sujet, il est d’ailleurs important de comprendre qu’un repas appétissant et plus ou moins consistant n’est pas forcément synonyme de repas coûteux. Pour ceux et celles désirant donc diminuer leur budget alimentaire, voici quelques plats à moins de 05 euros à prioriser.

Opter pour un plat de lasagnes au thon

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’achat de ce mets, en plus de vous accorder satiété ne pèsera pas trop sur votre portefeuille. Très prisée dans la cuisine italienne, cette recette de lasagnes est constituée de couches de pâtes posées les unes sur les autres et sur lesquelles est ajoutée de la sauce tomate.

Pour son accompagnement, le thon est ici préféré à la viande ou au fromage afin de réduire son coût économique. C’est un repas qui possède également une richesse calorique non négligeable composée notamment de lipides, de glucides et d’acides gras saturés.

Il ne faut également pas négliger son côté délicieux qui fait de sa dégustation un pur moment de plaisir. Vous pouvez l’avoir entre 03 et 04 euros.

Savourer une recette de lentilles aux lardons

C’est un plat très apprécié d’une part en raison de son double apport en légumes et en protéines animales et d’autre part en raison de son coût moindre comparé à d’autres repas du même genre gastronomiques.

Que ce soit pour une consommation en journée ou en soirée, ce mets saura combler votre estomac et vous apporter l’énergie nécessaire pour le bon fonctionnement et le bien-être de votre organisme.

Pour déguster votre appétissant plat de lentilles aux lardons, vous aurez à débourser entre 2 euros 90 centimes et 04 euros.

Goûter aux délices de la tortilla espagnole

C’est un autre plat issu de la cuisine exotique qui sera en mesure de répondre à vos attentes en matière de bonne bouffe disponible à moins de 05 euros. Il est principalement réalisé à base d’omelettes et de pomme de terre.

Il constitue la plupart du temps un pur régal pour les papilles gustatives et convient parfaitement au choix de repas pour le déjeuner afin de s’éloigner de toute fringale avant l’heure du dîner.

Il faut généralement compter entre 03 et 04 euros 50 centimes pour s’offrir ce repas.

Laissez-vous tenter par une variété de recettes de quiche

Connues pour leurs délices et leur bon apport nutritif, les recettes de quiches permettent également de satisfaire sa faim dans une fourchette de prix raisonnable.

C’est un mets qui fait généralement appel à des ingrédients comme du fromage, des légumes, du jambon, du poisson, du lait, de la crème ou encore des œufs.

À cet effet, on peut vous recommander les recettes de quiche comme la quiche lorraine, la quiche au surimi ou encore la quiche aux poireaux et à la vergeoise.

Leurs versions surgelées qui sont réchauffées avant consommation sont les plus économiques sur le marché. Elles sont disponibles déjà à partir de 03 euros.