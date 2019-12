& # 039; Avengers Endgame & # 039; et & # 039; Toy Story 4 & # 039; Ils ont sauvé les salles de cinéma en 2019 contre la bataille de Netflix-HBO Go

Cette année, des productions telles que Avengers Endgame et Toy Story 4 ont sauvé les salles de cinéma, qui doivent faire face à une lutte acharnée avec le contenu généré par des plateformes à la demande telles que Netflix, Amazon Prime, HBO Go et Hulu.

Jusqu'au 15 décembre 2019, les cinémas du pays ont collecté 18 mille 334 millions de pesos par an, tandis que le contenu intitulé Over the Top (OTT) a généré environ 3 mille 681 millions de pesos, soit seulement un cinquième de ce qui vend le "septième art" au Mexique.

«Cette année, nous avons un box-office de cinéma mondial et mexicain historique. Les billets vont être vendus comme jamais auparavant dans l'histoire du Mexique et ce n'est pas seulement un phénomène dans le pays mais dans le monde entier et cela concerne essentiellement l'offre de produits de l'année », a déclaré Tábata Vilar Villa, directrice de la Chambre nationale de l'industrie cinématographique (Canacine).

À la fin de 2019, les halls d'exposition ont enregistré une augmentation de 14,6% des ventes au Mexique, tandis que les revenus de contenu de streaming vidéo ont augmenté de 4%, selon les données de Canacine et Statista.

Compte tenu de cela, Vilar Villa a déclaré que le cinéma n'était pas affecté par les plateformes de streaming, car les deux entreprises développent du contenu conçu pour chacun de leurs formats.

«Peut-être que cette compétition n'est pas si grande parce qu'en fin de compte, il existe différentes façons ou moyens de consommer un produit, il y aura des produits comme la série que l'on préférerait voir à la maison et d'autres types de produits où l'on préfère sortir ou aller dans un cinéma », a détaillé Vilar.

Cette année, 338 millions de billets ont été vendus, soit une augmentation de 7% par rapport à l'année dernière, tandis que le nombre d'utilisateurs de services de production à la demande était de 17,6 millions de personnes, soit une croissance de 10% pour cent, selon les données de Canacine et Statista, respectivement.

Ernesto Piedras, directeur de la société de conseil The CIU, a expliqué qu'un élément qui décourage l'afflux de salles d'exposition est le prix des billets, couplé au changement générationnel et technologique qui a permis aux utilisateurs qui définissent maintenant comment, quand et quoi Ils veulent voir.

"Maintenant, nous regardons plus de films que jamais parce que nous sommes devenus des publics multi-écrans, et dans la mesure où les OTT sont une perturbation monétaire, vous payez 150 pesos (pour le contenu en streaming) pour voir une gamme de contenu à revenu fixe, ce qui les rend plus attractifs par rapport à à un billet de cinéma », a-t-il dit.

À cet égard, la «première enquête 2019 auprès des utilisateurs de services de télécommunications» préparée par l'IFT a montré que 33,4% des participants à l'enquête ont déclaré utiliser leur compte OTT entre trois et cinq heures par jour, tandis que 54,9% ont indiqué que Ils l'utilisent jusqu'à deux heures par jour.

Les coûts de production augmentent

La recherche de développement de produits aux attentes élevées des consommateurs tant pour l'industrie cinématographique que pour les plateformes de streaming, a conduit les productions à augmenter leurs coûts.

Piedras a déclaré que certains producteurs ont commencé à voir cet effet, car maintenant les contenus développés pour les plates-formes exigent que les scènes soient plus courtes et que cela augmente leur coût.

Alors que la directrice de Canacine a déclaré qu'un autre effet qu'elle a vu est que cela a également accru la concurrence pour avoir les meilleurs talents pour les productions, car une partie de cela détermine le succès d'un contenu.

Face à face dans les premières

Sur des cas comme celui de Rome, The Irishman and Marriage Story qui a fait sa première dans certaines salles de cinéma et plus tard sur Netflix – mais a été exclu de la plupart des cinémas commerciaux -, le directeur de Canacine a déclaré que le travail de son secteur est fournir la meilleure expérience, car il a reconnu que ce type de compétition sera toujours là.

«Ce qui se passe, c'est qu'ils recherchent plus d'abonnés (plateformes OTT), car ils ne vendent pas au box-office, ils génèrent ce type de produits exclusifs et c'est la réalité qui existe, mais si toutes les plateformes (…) commencent à retirer leurs produits directement sur leurs plateformes alors, il y aurait un impact significatif sur le cinéma », a expliqué le directeur de Canacine.

À cet égard, Piedras a déclaré que ce que Netflix fait avec ce type de production n'est pas injuste, mais cela oblige les utilisateurs à s'abonner à une seule plate-forme.

