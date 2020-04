1/3 des détaillants indépendants ne peuvent pas rouvrir après le verrouillage

// Jusqu’à 1/3 des détaillants indépendants peuvent avoir du mal à rouvrir après le verrouillage sans prêts, avertissent les experts // Un avertissement survient après que les détaillants ont été confrontés à des retards dans l’accès aux prêts d’urgence du gouvernement // La pandémie de coronavirus a provoqué le verrouillage, ce qui a entraîné une chute vertigineuse et les ventes au détail

Des experts ont averti que jusqu’à un tiers des détaillants indépendants pourraient avoir du mal à rouvrir après le verrouillage après avoir apparemment subi des retards dans l’accès aux prêts d’urgence du gouvernement.

L’Association britannique des détaillants indépendants (Bira) a déclaré que la ligne de vie du financement, des milliers de détaillants indépendants ne seraient pas en mesure de reconstituer les stocks et n’auraient rien à vendre lorsque les magasins de rue pourraient recommencer à négocier après la fin du verrouillage.

Plusieurs autres leaders de l’industrie se sont fait l’écho de cet avertissement, affirmant que les prêts pour interruption d’activité de coronavirus (CBIL), annoncés il y a un mois dans le cadre d’un programme de soutien de 330 milliards de livres sterling à la suite de la pandémie, ne se concrétisaient toujours pas.

Des rapports suggèrent que 3 milliards de livres sterling de prêts CBIL ont été versés.

“Les retards sont tout simplement horribles pour les détaillants, pour toute entreprise, et ils manquent rapidement de liquidités, c’est aussi simple que cela”, a déclaré le directeur général de Bira, Andrew Goodacre.

«Ces prêts ont été conçus pour fournir des flux de trésorerie à court terme aux entreprises qui ont été fermées avec un préavis de quatre heures.

“Mais ils ne viennent tout simplement pas.”

Le président de la Fédération des petites entreprises, Mike Cherry, a déclaré: «De nombreux membres nous disent qu’il est difficile de passer à l’étape de la demande officielle – les banques sont encore trop lentes à répondre aux demandes de renseignements.

«Même si vous faites passer vos formulaires, le processus est très exigeant.»

Le directeur de la Chambre de commerce et d’industrie de Londres, Richard Burge, a déclaré que les banques devaient garantir à tous les clients commerciaux existants des découverts sans intérêts et sans frais pendant les six prochains mois en attendant l’approbation des prêts CBIL.

Entre-temps, le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères Ed Miliband a exhorté le gouvernement à accélérer le processus de prêts en augmentant sa garantie de souscription de 80 à 100 pour cent de l’avance, comme c’est le cas en Suisse.

Écrivant dans le Evening Standard, il a déclaré: «Son programme a versé 12 fois plus d’argent en prêts aux entreprises en une semaine que nous en avons en trois.

“Cette souscription complète par le gouvernement détournerait le risque des banques … Le processus de souscription doit être simplifié – en Suisse, il s’agit d’un formulaire d’une page.”

Les avertissements surviennent alors que la vente au détail au Royaume-Uni fait chuter la confiance des consommateurs, et que les ventes et la fréquentation sont records.

La fréquentation globale a chuté de 44,7% en mars, selon le dernier moniteur de fréquentation BRC-ShopperTrak, marquant la plus forte baisse de fréquentation jamais enregistrée pour le mois.

Pendant ce temps, la confiance des consommateurs est tombée d’une falaise au cours des deux dernières semaines de mars, tombant au rythme le plus rapide depuis le début des records il y a plus de 40 ans, selon l’indice de confiance des consommateurs GfK.

En revanche, les ventes au détail ont chuté à leur rythme le plus rapide jamais enregistré en mars, avec des ventes globales en baisse de 4,3%, selon le moniteur des ventes au détail de BRC-KPMG.

