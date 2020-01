10 ans après la crise, les travailleurs menacés de pauvreté augmentent

la risque de pauvreté, en Europe, ceux qui ont un emploi sont également fortement touchés, l’Italie étant le nombre de pays les plus touchés par le phénomène. Selon les données publiées aujourd’hui, 31 janvier, un travailleur européen sur dix d’Eurostat est menacé de pauvreté: un chiffre qui est passé au cours de la dernière décennie de 8,6% en 2008 à 9,5% en 2018. Ils sont dans une plus large mesure femmes à être exposées à ce problème, avec une incidence de 9,9% contre celle de 9,1% des hommes.

Italie et autres pays

Par rapport à la moyenne européenne, le risque de tomber dans la pauvreté malgré le fait d’avoir un emploi en Italie a augmenté trois fois plus que la moyenne européenne: l’augmentation était de 3,3 points de pourcentage. Le Bel Paese est donc le quatrième pays le plus touché par ce phénomène avec 12,2% de travailleurs menacés de pauvreté. La situation n’est plus difficile qu’en Roumanie (15,3%), au Luxembourg (13,5%) et en Espagne (12,9%). Le Royaume-Uni (11,3%) et la Grèce (11%) suivent l’Italie. À l’opposé, la Finlande (3,1%), la République tchèque (3,4%) et l’Irlande (4,9%) se distinguent dans les pays qui voient leurs travailleurs les plus à l’abri du risque de pauvreté.

Risque de pauvreté plus élevé pour les travailleurs à temps partiel

Si l’observation se limite à des types de contrats spécifiques, note Eurostat, le risque de pauvreté tend à doubler dans le cas des emplois à temps partiel: en moyenne européenne, ce risque passe de 7,8% des travailleurs à temps plein à 15,7% . La situation s’aggrave encore dans le cas des emplois à durée déterminée: par rapport aux contrats stables, le risque de pauvreté est de 16,2%, contre 6,1%.