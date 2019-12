10 astuces SEO faciles pour les commerçants affiliés

Le référencement est un outil indispensable pour les commerçants affiliés qui utilisent le marketing de contenu pour promouvoir leurs offres d'affiliation. Les bonnes techniques de référencement peuvent non seulement améliorer votre classement dans les résultats de recherche et générer plus de trafic vers votre site d'affiliation, mais également générer plus de conversions et de commissions d'affiliation à votre façon. Vous ne pouvez pas avoir un marketing de contenu efficace sans référencement.

Voici une liste de 10 hacks SEO faciles que vous n'auriez peut-être pas envisagés auparavant:

1. Texte alternatif pour les images

Le texte alternatif, appelé texte alternatif, description alt ou attribut alt, est un mot ou une expression qui peut être ajouté en tant qu'attribut dans un document HTML pour décrire la nature ou la fonction d'une image sur une page.

Les textes alternatifs sont utilisés pour l'une des trois raisons suivantes:

Ils sont affichés pour remplacer une image si l'image ne peut pas être chargée.

Ils aident les moteurs de recherche à indexer correctement une image en leur offrant un meilleur contexte.

Ils sont utilisés pour l'accessibilité du Web afin que les utilisateurs malvoyants puissent mieux comprendre les images sur la page.

Si vous utilisez une plate-forme de création de site Web telle que le plugin Divi Builder sur WordPress, vous pouvez simplement taper votre texte alternatif dans la section désignée lorsque vous cliquez sur "modifier l'image". Le plugin incorporera automatiquement le texte alternatif dans votre code.

Ou vous pouvez l'insérer directement dans votre code HTML.

Lorsque vous créez un texte alternatif, essayez de le rendre aussi descriptif que possible. Vous pouvez utiliser des mots clés, mais évitez le bourrage inutile de mots clés. L'exemple que j'ai utilisé ci-dessus est une image animée, GIF, qui contient également du texte que les robots sophistiqués pourraient même réussir à lire. Cependant, l'ajout de métadonnées à de tels GIF peut toujours être utile pour le référencement.

L'inclusion de texte alternatif est utile car elle peut contribuer au référencement de votre image. En les utilisant, vous évitez le risque que les robots de recherche interprètent mal l'intention de votre image et le classement des mots clés involontaires ou ne se classent pas du tout.

2. Classement des extraits sélectionnés

Les extraits présentés sont des résultats qui s'affichent dans les résultats des moteurs de recherche après les annonces, mais avant les résultats réels classés. Le but de ce format est de fournir aux utilisateurs des réponses directes et concises à leurs questions sans avoir à cliquer sur les résultats.

Ils présentent souvent une image qui les fait ressortir encore plus, comme dans cet exemple:

Grâce à leur capacité à apparaître en haut et à voler des clics dans les résultats les plus élevés, les extraits proposés sont efficaces pour le référencement. Mais comment optimiser votre contenu afin qu'il puisse apparaître comme un extrait en vedette?



Vous devez d'abord identifier le type d'extrait en vedette que vous recherchez. Il existe trois types principaux: les extraits de paragraphe, les extraits de liste et les extraits de tableau.

Pour un extrait de paragraphe, vous avez besoin de quelques lignes de texte qui répondent directement à une question spécifique. Rédigez un court paragraphe qui donne un bref aperçu d'un sujet spécifique ou présente une définition de ce sujet.

Pour un extrait de liste, écrivez une courte ligne d'introduction, suivie d'une liste d'étapes numérotée ou à puces, par exemple. Ils sont le plus souvent affichés pour les requêtes qui commencent par «comment faire» ou «meilleures façons de le faire», comme illustré dans l'exemple ci-dessus.

Pour un extrait de tableau présenté, utilisez une ligne d'introduction, suivie d'un extrait d'un tableau HTML présenté dans l'extrait de code.

Vous pouvez optimiser votre contenu pour les extraits en vedette en vous concentrant sur des mots clés pertinents et en centrant votre contenu autour des questions que vous attendez de votre audience. Et vous pouvez également rechercher des questions connexes et répondre à toutes dans le même message.

Les autres règles générales qui s'appliquent à tous les types d'extraits en vedette incluent:

Gardez votre contenu concis et précis

profiter des ressources externes

utiliser des en-têtes pour assurer une navigation facile, et

envisager la fonctionnalité multi-appareils.

Mais les extraits présentés peuvent-ils réellement augmenter le trafic s'ils répondent pleinement à la question de recherche et éliminer la nécessité de cliquer sur votre lien?

Selon Recherche HubSpot, le contenu avec un extrait en vedette peut plus que doubler votre taux de clics. Et pour les extraits de liste, vous pouvez toujours allonger votre liste afin que les utilisateurs reçoivent une valeur supplémentaire en cliquant sur votre page.

3. Augmentez le taux de clics

Votre taux de clics (CTR) est le pourcentage d'utilisateurs des moteurs de recherche qui cliquent sur vos résultats de recherche. Semblable au classement des moteurs de recherche, votre taux de clics a un impact direct sur votre trafic et vos conversions.

Un CTR élevé signifie que votre site affilié est pertinent pour la requête de recherche. Plus les internautes trouvent et cliquent sur votre site Web dans les résultats, plus votre site Web apparaît pertinent pour Google. En ce sens, si votre site affilié a un CTR élevé, votre rang élevé dans les résultats de recherche est justifié.

Alors, comment pouvez-vous optimiser votre taux de clics et encourager plus de personnes à cliquer sur votre site Web au lieu de celui de vos concurrents? Voici quelques façons de procéder:

Rédigez une méta description efficace et unique qui correspond à votre contenu, inclut votre mot clé focus et contient une incitation à l'action.

Choisissez des mots clés à longue queue car ils sont plus spécifiques et plus faciles à classer.

Créez un titre pertinent et cliquable qui inclut votre mot clé focus et n'a rien de plus, comme votre nom de marque.

Utilisez des mots puissants qui évoquent des réponses émotionnelles parmi les utilisateurs des moteurs de recherche.

Rendez vos URL plus descriptives et incluez-y votre mot-clé focus.

En optimisant ces facteurs, vous pouvez à la fois augmenter votre CTR et améliorer votre classement.

4. Concentrez-vous sur le contenu des pierres angulaires

Le contenu essentiel est votre contenu permanent qui continue d'être pertinent pour votre public au fil du temps. Il comprend le cœur de votre site d'affiliation, couvrant vos articles et pages les plus importants que vous souhaitez classer le plus haut dans les moteurs de recherche.

Se concentrer sur le contenu de la pierre angulaire signifie créer des articles plus longs et informatifs qui couvrent tout ce qui est important sur un certain sujet. Vous devez mettre à jour ces articles ou pages régulièrement, les relier à eux en interne et les faire classer pour les mots clés les plus compétitifs.

Gardez à l'esprit que les sites Web ne sont pas classés, contrairement aux pages individuelles. Si vous souhaitez classer un mot clé spécifique, vous devez décider quelle page ou publication vous souhaitez classer pour ce mot clé.

Si vous écrivez de nombreux articles sur des sujets similaires, vous devez déterminer lequel d'entre eux est le plus important et le signaler à Google via votre structure de liens internes. Si vous ne le faites pas, vous diminuerez votre capacité à bien vous classer dans les résultats de recherche.

N'ajoutez pas le même mot clé au titre de chaque page. N'utilisez chaque mot clé focus qu'une seule fois. Et vous devez avoir un article central qui relie tout ensemble.

Ainsi, lors de la création de votre contenu clé, assurez-vous qu'il correspond aux besoins de votre public et fournit des informations exhaustives sur le sujet. Vous devez également le tenir à jour et inclure un lien vers celui-ci dans la barre latérale de votre site d'affiliation.

5. Optimisez vos liens de pied de page

Essayez d'éviter de presser trop d'informations dans votre pied de page, car cela peut réellement endommager votre référencement. Optimiser vos liens de bas de page afin qu'ils puissent améliorer votre classement signifie rendre vos textes d'ancrage plus descriptifs et les faire correspondre avec les requêtes de recherche qui amènent les gens sur votre site. Mais gardez-les succincts et pertinents pour les pages liées.

Plutôt que de simplement lister les noms de vos produits et pages, vous devriez essayer de rendre vos textes d'ancrage dans le pied de page plus cliquables, par exemple en utilisant des incitations à l'action (CTA). Et il n'est pas nécessaire de créer un lien vers vos pages produits uniquement. Vous devez créer un lien vers les pages qui offrent le plus de valeur à vos visiteurs. Habituellement, ce serait le contenu de votre pierre angulaire.

6. Installer un plug-in SEO sur WordPress

Si vous utilisez WordPress pour gérer le contenu de votre site Web, vous voudrez peut-être augmenter vos efforts d'optimisation avec un plug-in de référencement tel que Yoast. Ces plug-ins sont livrés avec un tas d'outils SEO utiles qui offrent une optimisation complète du site Web. Ils surveillent vos publications en temps réel et vous donnent un aperçu général de votre console WordPress.

Avec les plug-ins SEO, vous pouvez facilement optimiser vos titres et descriptions de méta SEO sur vos pages et utiliser un plan du site XML généré automatiquement de tout votre contenu.

Yoast a une version gratuite avec des fonctionnalités limitées et une version premium avec accès à toutes les fonctionnalités SEO disponibles avec un prix à partir de 89 $ pour un site Web.

sept. Utilisez des outils de recherche de mots clés gratuits

Il s'agit d'un hack utile, en particulier pour les spécialistes du marketing affilié qui débutent et ne veulent pas dépenser leur argent dans des outils SEO haut de gamme.

Comme vous connaissez probablement déjà Google Analytics, vous pouvez facilement découvrir quelles requêtes de recherche sont effectuées dans le SERP. Vous pouvez accéder à ces données depuis "Acquisition", puis choisir "Search Console" et "Requêtes".

SEOBook est un guide SEO pratique qui offre une variété d'outils de base pour la recherche et l'analyse de mots clés, par exemple. Vous voudrez peut-être l'utiliser pour vérifier la densité des mots clés de vos articles ou les volumes de recherche de vos mots clés pertinents.

Pour créer des backlinks vers votre site affilié, vous pouvez évaluer la qualité de vos backlinks potentiels en utilisant des outils gratuits pour vérifier à la fois le circulation et autorité de domaine de ces sites Web.

Ces outils gratuits sont certainement suffisants pour démarrer avec le référencement en tant que distributeur affilié. Pour des fonctionnalités plus avancées, il existe d'autres outils utiles tels que SEMrush et Ahrefs.

8. Profitez des mots clés à longue queue

Les mots clés à longue queue étant plus spécifiques, il est plus facile de les classer. Lorsque vous centrez votre contenu autour d'eux, vous augmentez le volume global des requêtes de recherche connexes pour lesquelles vous vous situez également. C'est pourquoi les mots clés à longue queue devraient être votre objectif.

Vous pouvez par exemple insérer des requêtes de recherche associées dans vos en-têtes H2. De cette façon, vous couvrirez de nombreux mots clés dans un seul article, à la fois des mots clés à longue queue et à queue courte.

9. Créer des infographies

Les infographies sont des représentations visuelles des données et elles sont optimales pour gagner des backlinks et augmenter votre trafic. Mais qu'est-ce qui les rend si efficaces?

Tout d'abord, votre infographie doit avoir un design exceptionnel qui attire l'attention. Vous pouvez créer votre propre design avec des outils tels que Canvas ou Crello, ou vous pouvez embaucher un designer indépendant pour obtenir un look plus professionnel.

Vos données statistiques doivent également être bien documentées. Essayez d'éviter de recycler les mêmes données que les gens peuvent trouver sur de nombreux autres sites Web. Si vous utilisez des données secondaires, assurez-vous qu'elles proviennent de sources fiables. Mais si vous avez les ressources, la collecte de données primaires est toujours préférable. Il rend votre contenu plus unique et aide votre infographie à attirer l'attention.

Enfin, votre capacité à promouvoir l'infographie déterminera la valeur que vous en retirerez. Vous pouvez le partager sur plusieurs canaux, y compris votre site ou blog d'affiliation, les canaux de médias sociaux et les forums. Vous pouvez également contacter des influenceurs pertinents.

Et vous pouvez rendre votre infographie facilement partageable sur les médias sociaux en créant des boutons de partage de médias sociaux sur WordPress. Par exemple, vous pouvez le plug-in WP Social Sharing. Un autre outil est Siege Media Générateur de code intégré, qui permet aux utilisateurs de copier et de coller votre infographie sur leur propre site Web, en vous attribuant chaque fois que cela se produit.

dix. Intégrez des vidéos dans vos publications

Les vidéos rendent votre contenu plus attrayant et elles sont particulièrement efficaces sur les réseaux sociaux. En réalité, 88% des marketeurs vidéo sont satisfaits du retour sur leurs efforts de marketing vidéo sur les réseaux sociaux.

Vous pouvez intégrer des vidéos dans vos messages ou remplacer l'une de vos étapes par une vidéo dans laquelle vous expliquez ou montrez la méthode au lieu de l'écrire. C'est un bon moyen d'attirer l'attention de vos visiteurs et de les garder engagés. Grâce à l'engagement amélioré, les publications qui présentent des vidéos ont tendance à réduire votre taux de rebond, ce qui est bon pour le référencement.

En matière d'optimisation, intégrez uniquement des vidéos pertinentes dans votre contenu. Vous pouvez faire des vidéos le centre de vos publications, mais assurez-vous que votre vidéo et votre audio sont toujours de haute qualité. Et optimisez votre titre et vos méta descriptions avec des mots clés pertinents.

En conclusion

Avec ces hacks SEO, vous réussirez, espérons-le, à augmenter le trafic vers votre site d'affiliation, ce qui vous apportera plus de ventes et de commissions d'affiliation. Et maintenant, il est temps de les mettre en pratique.

Compte tenu de la concurrence féroce pour le trafic, il est bon d'avoir quelques astuces dans votre manche. Les techniques mentionnées dans cet article vous aident à garder une longueur d'avance sur les autres commerçants affiliés, et elles sont également faciles à mettre en œuvre sans aucune expérience en référencement.