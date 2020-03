10 compétences que vous pouvez maîtriser pendant l’isolement

Reprenez le travail avec de nouvelles compétences à votre actif.

Une grande partie de la main-d’œuvre américaine travaille maintenant à domicile en raison de l’auto-isolement. La plupart de ce groupe se sentiront complaisants, car ils sont juste assez productifs pour s’en sortir. Mais vous n’êtes pas «la majeure partie de la main-d’œuvre américaine», vous êtes un entrepreneur, et c’est dans votre ADN d’aller au-delà. Cela dit, pourquoi ne pas utiliser ce temps pour acquérir de nouvelles compétences qui peuvent vous aider à gravir les échelons de carrière à votre retour? Voici 10 des meilleures compétences en demande qui valent votre temps.

1. Excel

Microsoft Excel est l’un des programmes bureautiques les plus importants de la planète. Mais dans quelle mesure le savez-vous réellement? Cet ensemble complet comprend neuf cours approfondis qui vous apprendront comment tirer le meilleur parti d’Excel, y compris comment utiliser VBA pour automatiser des tâches chronophages.

Le cours: le pack complet Microsoft Excel et VBA pour 29,99 $

2. Science des données

Data Scientist est l’un des meilleurs emplois en Amérique pour une bonne raison. Le salaire est excellent et vous pouvez résoudre tous les jours des problèmes intéressants et difficiles. Découvrez certaines des technologies de base dont vous aurez besoin pour en devenir une dans ce pack de sept cours qui se concentre sur Microsoft Power BI, Python, MATLAB et plus encore.

Le cours: Le bundle Dynamic Data Scientist Ft. Power BI, Python et MATLAB pour 29,99 $

3. Rédaction

Le copywriting est un élément essentiel de toute équipe de marketing numérique. Donc, si vous êtes isolé, pourquoi ne pas essayer de rafraîchir certaines de ces compétences clés? Ce forfait de 11 cours, enseigné par un rédacteur chevronné de 30 ans avec une expérience en agence, vous montrera comment créer une copie qui se vend et créer une carrière qui dure.

Cours: le pack complet de Master Copywriting numérique 2020 pour 38,99 $

4. Quickbooks

La saison des impôts est prolongée, ce qui signifie que vous avez un peu plus de temps pour ranger vos livres. (Cependant, vous devez encore déposer avant le 15 avril.) Quickbooks est le logiciel de comptabilité et de tenue de livres leader au monde, et apprendre qu’il peut être une aubaine énorme pour votre entreprise. Ce forfait de huit cours vous apprendra à utiliser Quickbooks pour suivre vos finances et vous aidera à faire des saisons fiscales futures un jeu d’enfant.

Le cours: le pack bonus de certification Quickbooks Pro Desktop pour 24,99 $

5. Montage vidéo

Final Cut Pro est l’un des meilleurs programmes de montage vidéo au monde. Si vous avez déjà voulu tourner et produire des vidéos, ce cours est votre entrée pour travailler avec Final Cut Pro. Vous avez du temps à vous consacrer; pourquoi ne pas faire un film? Obtenez plus de quatre heures de cours qui conviennent à tous, du débutant à l’expert.

Le cours: Le cours complet Final Cut Pro X – débutant à intermédiaire pour 14,99 $

6. Langues

Vous voulez apprendre une nouvelle langue? Beelinguapp utilise une approche innovante qui met côte à côte des textes identiques tout en vous offrant une lecture audio de ceux-ci. De cette façon, vous pouvez suivre avec vos yeux tout en entendant les mots, renforçant ce que vous apprenez. Cette approche innovante a remporté les prix Beelinguapp de l’App Store et de Google Play.

L’application: App d’apprentissage linguistique Beelinguapp: abonnement à vie pour 39,99 $

7. Adobe Creative Cloud

Intéressé par la photographie et le design? Ensuite, vous devez vous familiariser avec Adobe Creative Cloud. Cet ensemble complet de huit cours vous présente Photoshop, Illustrator, Premiere Pro et plus des principaux programmes créatifs d’Adobe.

Le cours: le pack de certification tout-en-un Adobe Creative Cloud Suite pour 34 $

8. Prise de parole en public

Pourquoi ne pas profiter de ce temps pour surmonter votre peur de parler en public? Ce groupe est dirigé par des experts qui ont fondé des entreprises, dirigé des programmes de motivation et bien plus encore. Ce sont les stratégies éprouvées qu’ils ont développées pour rendre la présentation plus facile et moins effrayante sur quatre cours approfondis.

Le cours: le pack d’art oratoire 2020 pour 19 $

9. Marketing numérique

Il est maintenant temps de commencer une activité secondaire et le marketing numérique est un excellent endroit pour concentrer vos efforts. Dans cet ensemble de cinq cours, vous apprendrez à démarrer un blog et à le monétiser via des stratégies de marketing de contenu et des stratégies de référencement. Les cinq cours sont dispensés par le PDG et expert en marketing Brad Merrill, qui a dirigé des formations en marketing pour des startups de premier plan et des sociétés du Fortune 500.

Le cours: le pack de certification pour les entreprises du marketing numérique pour 29 $

10. Gestion de projet

Les chefs de projet sont en demande quasi constante car les entreprises visent à être plus allégées et plus efficaces. Cette demande n’augmentera qu’après ce ralentissement économique. Ce pack vous préparera aux examens de certification Ace en Agile, PMP, Scrum, Six Sigma et plus, vous mettant sur la voie d’une carrière lucrative en gestion de projet.

Le cours: le pack de certification Premium 2020 Project & Quality Management pour 45,99 $

