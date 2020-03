10 conseils de PDG sur le travail à domicile de manière efficace et heureuse

Bien au-delà de la sortie de votre pyjama, ces conseils encouragent le bien-être lorsque vous travaillez à domicile.

Mars

19, 2020

9 min de lecture

Selon Paul Statham, PDG de Condeco Software, «le coronavirus accélère le travail à domicile, une tendance qui se produisait déjà dans de nombreuses entreprises et organisations. Selon notre rapport Modern Workplace 2019, 41% des employeurs proposent désormais une certaine forme de travail à distance, et nous nous attendons à ce que ce chiffre soit encore plus élevé dans notre prochain rapport qui devrait être publié en avril. »

Statham poursuit: «Les nouvelles technologies ont permis aux entreprises d’offrir cette flexibilité à leurs employés, ce qui signifie que même en pleine crise mondiale, les entreprises peuvent continuer à travailler de manière productive avec un impact limité de manière sécurisée et collaborative. Les menaces pour les entreprises proviennent de nombreux domaines, mais les entreprises qui utilisent déjà la technologie pour maximiser leur productivité, y compris la possibilité de se rencontrer lors d’une réunion virtuelle en ligne ou de réserver des bureaux, un espace de travail ou des espaces de réunion à distance, trouveront plus facile de sortir. perturbation. “

Je travaille à domicile depuis près de 14 ans, à la fois en tant que CMO à distance pour une entreprise de sport et pendant que j’ai lancé et développé mon agence de marketing et de relations publiques. Ma priorité a toujours été d’éduquer les gens sur la façon de vivre une vie plus heureuse et plus saine grâce au mouvement, à la nutrition, à l’attitude et à la communication. Je crois aussi que l’équilibre travail-vie est B.S., donc je trouve des moyens de jongler avec tout cela avec quelques limites. Au-delà de l’évidence de sortir de votre pyjama le matin et d’apprendre à utiliser le bouton de sourdine pour les appels, voici trois conseils qui se concentrent sur de saines habitudes de travail pour moi:

1. Investissez dans un bureau permanent.

Cela aidera à soulager les douleurs au bas du dos ou aux hanches et favorisera une meilleure santé. Mais cela ne signifie pas que vous devriez rester debout toute la journée. Déplacez-vous dans votre maison – et je ne parle pas seulement de voyages au réfrigérateur. Assurez-vous de trouver des moments pour vous asseoir tout au long de la journée et repoussez vos épaules pour vous assurer que vous êtes assis avec une bonne posture. Déplacez-vous et utilisez différents endroits dans votre maison pour inspirer la créativité, encourager différentes positions ergonomiques et avoir des vues et des sons différents.

2. Prenez des réunions à pied quand vous le pouvez.

Si vous avez un appel téléphonique que vous n’avez pas besoin d’être devant un ordinateur pour prendre, prenez vos écouteurs Bluetooth et sortez. C’est super pour vos muscles, votre cœur, votre bonheur et votre bien-être général.

3. Préparation des repas et des collations.

Trop souvent, j’avais l’habitude de me faire prendre dans le scénario «Je n’ai rien à manger» et de simplement grignoter des barres énergétiques et tout ce que je pouvais trouver dans la maison. Bien que vous n’ayez pas besoin de repas élaborés, assurez-vous d’avoir un réfrigérateur rempli de fruits frais, de légumes coupés, d’œufs durs, de légumes verts et de protéines comme les poitrines de poulet, le thon ou tout ce que vous aimez. Vous pouvez devenir créatif avec des habitudes alimentaires pour la «nourriture du cerveau» et la productivité.

Pour ceux qui découvrent le travail à domicile, voici sept autres conseils que les PDG prospères avec lesquels j’ai communiqué par courrier électronique ont appliqué pour rendre leurs entreprises et leurs équipes aussi productives et agréables que possible.

4. Appliquez l’état d’esprit ROWE.

Tim Jones, PDG de Precision Nutrition, une société de certification et de coaching en ligne sur la nutrition et les modes de vie sains, applique la mentalité ROWE. ROWE signifie «environnement de travail uniquement axé sur les résultats» et Jones l’encourage, car il aide à éliminer les préoccupations que les gestionnaires peuvent avoir concernant la productivité des employés. “Nous ne suivons pas les heures ou ne nous soucions pas de la façon dont vous effectuez votre travail, tant que vous obtenez les résultats”, a déclaré Jones. “En se concentrant sur les objectifs et les mesures, l’idée old-school du temps passé en position assise à un bureau sort rapidement la porte. “

5. C’est bien de mélanger travail et vie.

Terry Traut, PDG d’Entelechy, une entreprise qui développe des programmes de formation au développement du leadership, à la gestion et à l’expérience client pour Comcast, National Grid, Thermo Fisher Scientific, Sprint, DIRECTV, Constant Contact et autres, exhorte les gens à «suivre le rythme» et essayez de ne pas être aussi rigide en séparant la vie professionnelle et la vie familiale. Traut explique: «Au lieu d’essayer de vous forcer à être productif lorsque vous ne l’êtes pas, ou de vous détendre lorsque votre esprit tourbillonne, suivez simplement le courant. Ne vous sentez pas coupable pour ce temps où vous vous êtes levé à 3 h du matin. pour documenter une pensée brillante. De même, ne vous sentez pas coupable pour cette promenade matinale dans les bois. Vous vous trouverez plus productif et plus heureux. “

6. Sélectionnez et configurez votre technologie de manière stratégique.

Le travail à domicile peut signifier un chevauchement avec les activités et les horaires des autres membres de la famille. Andrey Khusid, PDG de Miro, une plate-forme de tableau blanc pour la collaboration d’équipe, encourage l’utilisation de plusieurs appareils avec toutes vos applications professionnelles. Cela vous aide à être aussi flexible que possible. «Pour un travail complexe et collaboratif, connectez votre ordinateur portable à un grand écran afin de pouvoir naviguer facilement entre les outils de vidéoconférence, de chat, de gestion de projet et de tableau blanc», explique Khusid. “Comptez sur votre tablette ou smartphone – avec leur batterie longue durée et leur webcam – pour des réponses Slack rapides ou des heures d’appels Zoom lorsque vous êtes en déplacement.” La pile technologique à distance de Khusid comprend:

Zoom – pour la visioconférenceMou – pour le chatConfluence – pour le wiki interneJe regarde – pour l’idéation, la stratégie et la planification de projet, le centre de projet central, les présentationsGoogle Suite – pour les feuilles de calcul, les documents simples

7. Amusez-vous avec vos collègues.

DJ Haddad est père de quatre enfants et Premier ministre du design et PDG de Haddad & Partners, une agence de création à service complet qui emploie plus de 65 personnes et a travaillé avec des marques internationales telles que Microsoft, Capital One, Citibank, Barclays, JPMorgan Chase, Sallie Mae et HBO. Il a pour mantra de ne jamais se prendre trop au sérieux. «J’ai la chance de travailler avec la plus grande équipe de la planète, et d’une manière ou d’une autre, nous sommes tous devenus amis et avons créé cette chimie incroyable à distance sur Microsoft Teams. Tout comme dans un environnement de bureau réel, nous plaisantons, nous nous moquons les uns des autres, nous faisons des GIF stupides les uns des autres, nous partageons des photos de bal du lycée, des photos de vacances, nous discutons en direct tout en regardant les Oscars, etc. Nous avons des discussions d’équipe pour tout – club de lecture, employés avec enfants, employés sans enfants, compétitions, etc. Cela nous permet de continuer à nous amuser tout en ayant une «conversation plus froide» tout au long de la journée. ”

8. Transférez votre temps de trajet vers un temps de repos intentionnel.

John Fitch & Max Frenzel, co-auteurs de Time Off Book (sorti en mai) suggèrent que nous calculer le temps dont nous disposons normalement pour faire la navette et traduire ce temps en notre indemnité de «repos». Il est temps pour nous de nous détacher de notre travail. Au lieu de commencer notre journée en insistant sur le fait d’arriver quelque part à l’heure, investissez ce temps dans un rituel relaxant qui vous amène à un état d’esprit calme et clair ou investissez-le dans la fin de votre journée afin de ne pas former un habitude de travailler dans la nuit. Les auteurs expliquent comment ce temps de trajet peut être un moment pour définir un conteneur intentionnel pour séparer le travail et les loisirs à la maison.

9. Supprimez les distractions et établissez un calendrier pour ces distractions.

Quelles sont les distractions autour de vous? Nettie Owens, organisatrice professionnelle certifiée en désorganisation chronique et fondatrice de Momentum Millionaire Network, nous dit de réfléchir à ces distractions et de planifier votre travail autour d’elles. Par exemple, le bruit sera-t-il un problème à la maison (alors que les enfants sont peut-être aussi à la maison)? Si c’est le cas, des écouteurs antibruit sont indispensables. Établissez un horaire pour informer votre famille: «Je vais travailler de 8 h à midi, puis prendre une pause pour le déjeuner. Cela vous permet de vous concentrer sans les questions lancinantes. De plus, vous devrez peut-être mettre en place une structure pour que la famille organise des activités ou associer une équipe à votre partenaire. Les médias sociaux sont-ils une distraction? Téléchargez ensuite un outil de blocage des médias sociaux et définissez vos «heures de travail». As-tu faim? Décidez des heures de collation désignées. Linge non lavé? Prévoyez d’effectuer des tâches avant et après le travail et décidez du temps que vous consacrerez à ces tâches.

10. Essayez un calendrier basé sur zéro.

Cathryn Lavery, co-fondatrice et PDG de BestSelf Co, une entreprise qui fabrique des planificateurs et des outils de productivité pour le développement personnel, estime que, surtout avec le travail à distance, le zéro est la voie à suivre. Cela signifie que vous budgétez chaque minute de votre journée pour vous aider à rester sur la bonne voie et à suivre vos progrès. Lavery a expliqué à Well + Good que vous n’avez pas besoin de sauter vos activités préférées avec un calendrier à base zéro, il vous suffit de vous assurer de les planifier avec un intervalle de temps spécifique. De cette façon, vous ne pousserez pas les activités que nous apprécions par manque de temps. Elle m’a confirmé par e-mail: «En ajoutant toutes les tâches à votre calendrier avec des blocs de temps spécifiques, vous commencerez à être plus conscient du temps que prennent réellement les différentes tâches. Le fait d’avoir moins d’espace ouvert sur votre calendrier peut protéger votre temps libre et augmenter votre productivité. »

Le travail à domicile vous offre flexibilité, liberté et possibilités de créer des habitudes plus saines tout en restant productif. Comme Slack, Zoom, Trello et Basecamp continueront de nous aider à fonctionner plus efficacement en équipe, à vous assurer qu’en tant que personne vous sortez, voyez les gens en personne lorsque vous en êtes capable et suivez un style de vie où vous pouvez protéger votre temps personnel – en particulier le temps en famille comme le dîner et les routines du soir.

