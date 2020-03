10 conseils pour que les entrepreneurs fassent réellement du travail tout en scolarisant les enfants à la maison

La scolarisation à domicile des enfants est la nouvelle norme, mais notre travail doit encore être fait.

J’ai une nouvelle appréciation pour les enseignants et je sais que je ne suis pas le seul. La plupart de nos écoles sont fermées indéfiniment et beaucoup d’entre nous, parents qui travaillent, devraient scolariser nos enfants à la maison tout en gérant nos entreprises et en travaillant. Bien que de nombreuses écoles aient distribué des programmes en ligne et des trousses d’apprentissage, et nous assistons à une émergence d’articles sur la façon de suivre l’école à la maison, la majorité d’entre eux n’expliquent pas comment continuer à travailler efficacement tout en gardant vos enfants à la maison et en apprenant.

Je travaille à domicile depuis 12 ans, et bien que j’aie eu des nounous en cours de route, voici 10 conseils pour vous aider à rendre le temps que vous passez avec vos enfants productif, agréable et éducatif – tout en maintenant votre entreprise.

1. Enseignez l’indépendance.

Les enfants doivent savoir comment accomplir une tâche et s’y tenir. Ils doivent également comprendre qu’en tant que parents, nous avons des responsabilités et des emplois et ne pouvons pas être dérangés à certains moments. Comment pouvez-vous faire cela? Donnez à vos enfants une minuterie (une minuterie standard fonctionne à merveille) et dites-leur de lire ou de jouer ou de travailler sur un projet pendant cette période de temps donnée. S’ils ne sont pas habitués à l’indépendance, commencez par de petits incréments de temps tels que 15 minutes, et au fil du temps, construisez par incréments jusqu’à 60 minutes. De cette façon, vous pouvez les configurer avec un livre, un programme éducatif en ligne (plus de détails plus tard) ou les envoyer à l’extérieur pour jouer. Il en va de même pour leur apprendre à faire leurs propres sandwichs au beurre d’arachide et à la gelée lorsqu’ils ont faim. La partie la plus importante de l’enseignement de l’indépendance est de commencer par de petites tâches, de les féliciter et de faire de cette indépendance une habitude quotidienne pour eux.

2. Établissez un calendrier précis (mais soyez flexible).

Les enfants sont habitués aux horaires et aux cloches dans les écoles, alors profitez-en et définissez un horaire qui vous permet de travailler et non de l’école à domicile toute la journée. Bien qu’un lycéen puisse se réjouir des temps d’arrêt et de l’indépendance pour simplement lire et se détendre davantage, les jeunes enfants apprécieront probablement la nouveauté d’une routine différente.

Mes garçons (9 et 11 ans) s’épanouissent dans la structure et aiment voir un horaire très précis rédigé pour la journée. Cela les aide à comprendre les moments où ils travailleront de manière indépendante (sur des logiciels d’apprentissage ou des classeurs ou avec des activités non liées à l’écran, comme l’art, les puzzles, l’écriture ou la construction), ainsi que les moments où mon mari ou moi enseignons ou jouons activement. Je planifie leur lecture et leurs calculs (effectués via iPad et feuilles de calcul) le matin, suivis d’une collation et d’une récréation, ce qui me permet un bloc de travail de trois heures assez solide pour effectuer un travail prioritaire. Ensuite, je fais quelque chose où je leur enseigne physiquement, comme une leçon d’histoire, une expérience scientifique ou une leçon d’espagnol, qui a tendance à être agréable pour nous tous.

Une autre activité scolaire à intégrer dans l’agenda est ce que j’appelle «Writer’s Workshop», que je change – des essais à l’écriture créative en passant par la surprise. Hier, la «surprise» a été d’écrire deux lettres à un ami, un enseignant ou un membre de la famille pour égayer leurs journées en ces temps effrayants. La plupart des enfants manquent le plus à leurs amis et se soucient de bien plus qu’un marché boursier en chute libre ou d’une pénurie de lingettes Clorox, alors planifiez un appel FaceTime avec l’un de leurs amis à la fin de la journée en récompense d’une bonne journée d’école. Permettez la flexibilité dans le calendrier quotidien – il est OK de changer les choses pour planifier autour des appels clés et des visioconférences.

3. Apprenez-leur l’économie domestique.

Oui, c’était autrefois une vraie classe. En plus de prioriser les matières académiques dans notre emploi du temps, nous intégrons des jeux éducatifs, des puzzles, de la musique et des tâches. Avoir des enfants à la maison toute la journée signifie plus de lessive, plus de vaisselle, plus de repas et plus de tâches non professionnelles. Généralement, après le déjeuner, nous ajoutons 30 minutes à l’horaire où les enfants font des tâches ménagères, mais vous pouvez le faire quand cela vous convient le mieux. Est-ce que la nouveauté de faire des tâches redoutées disparaîtra? Probablement oui, mais restez cohérent et félicitez ou récompensez votre enfant. Cela vous aidera à développer de bonnes habitudes et vous permettra de prolonger votre temps de travail.

4. Créez un environnement de travail pour vos enfants.

Nous passons du temps à organiser notre bureau et nos espaces de travail, faites de même pour vos enfants. Assurez-vous que le lieu de travail est dégagé, exempt de distractions, de jouets et d’encombrement et équipez-les de cahiers, de stylos, de crayons et de casques antibruit pour travailler sur des ordinateurs ou des iPad (vous me remercierez plus tard).

5. La technologie est votre amie.

Beaucoup de nos enfants apprennent déjà en ligne et pourraient même utiliser des iPads à l’école. Les logiciels disponibles pour l’apprentissage à domicile sont excellents, en particulier les programmes intelligents qui s’adaptent automatiquement à leurs capacités d’apprentissage. La plupart des écoles envoient un e-mail avec des devoirs spécifiques que chaque enfant doit faire cette semaine. Bien que ceux-ci soient excellents, ce n’est pas assez de travail pour nos enfants, alors nous prenons un cran. (Et si vous êtes un fidèle d’Entrepreneur.com, vous le ferez probablement aussi.) À la maison, nous utilisons Zearn, DreamBox et Freckle pour les mathématiques et Raz-Kids, Sora et Newsela pour la lecture et les arts du langage. Il existe une multitude d’excellents logiciels, alors demandez à vos enseignants et à votre communauté des recommandations. Assurez-vous simplement de placer votre enfant au bon niveau et prenez le temps de vous asseoir avec lui pour une leçon afin de vous sentir à l’aise avec le niveau de défi.

6. À tour de rôle avec votre partenaire ou des membres de votre famille et amis de confiance

Si vous avez un délai ou une heure précis où vous devez être en communication, tour à tour avec votre partenaire afin qu’il ou elle soit en charge de superviser les enfants pendant cette période. Dans notre maison, mon mari enseigne les mathématiques et l’histoire, et ma mère, qui est artiste et habite à proximité, travaille avec eux sur des cours d’art ou un projet pendant une heure chaque jour. Je programme un bloc de travail profond ou fais une promenade et coupe un appel téléphonique pendant ces périodes.

7. Recherchez Skype ou FaceTime pour les activités parascolaires.

Les activités parascolaires sont d’autres moments où certains d’entre nous travaillaient, même si cela signifiait retourner des appels sur un terrain ou rattraper les courriels pendant la pratique. (Ne vous inquiétez pas, nous y reviendrons à un moment donné.) Mais sans baseball, sans piano et sans natation, nos journées de travail sont plus courtes. Les adultes ont de plus en plus adopté FaceTime, Zoom et Skype pour communiquer avec nos équipes, alors pourquoi ne pas les utiliser pour des cours de musique avec les instructeurs de votre enfant, des cours de danse en direct ou des activités sportives? À la maison, nous comptons sur des applications comme Simply Piano et fixons une heure dans le programme quotidien pour les enfants à pratiquer.

Bien que vos enfants ne puissent pas jouer au football avec leurs équipes, ils peuvent certainement regarder des vidéos pour les aider à améliorer leurs compétences et leur apprendre à pratiquer à la maison. Si vous n’avez pas accès à l’espace extérieur, la plupart des complexes d’appartements ont des gymnases ou des couloirs intérieurs qui peuvent probablement être utilisés tant que nous sommes sensibles à la distanciation sociale et respectueux de nos voisins. Si vous avez accès à un espace extérieur, envoyez vos enfants et attribuez-leur des exercices ou des défis. Soyez précis (tirez 30 cerceaux ou exécutez 10 sprints), et si vous le pouvez, faites-en une partie avec eux. Profitez du temps que vous ne les amenez pas à des activités pour prioriser la famille et la santé.

8. Prévoyez du temps pour la récréation.

C’est une évidence, et nous en avons tous besoin. Si vos enfants sont heureux de jouer et de déjeuner seuls, vous pouvez profiter de ce temps pour travailler. Mais si vous pouvez vous permettre de faire une pause, vous serez surpris de voir ce que 15 minutes de ballon d’esquive, de danse ou de jouer à un jeu de société feront pour votre bonheur et votre productivité. Le travail à domicile signifie que vous ne faites pas la navette, alors ne ressentez pas le besoin de vous sentir occupé en tout temps. Pour notre santé mentale, notre corps et notre esprit, nous avons plus que jamais besoin de ce temps de jeu et de rire.

9. Être signé en tant qu’enseignant.

Les enfants vont faire des choses qu’ils croient pouvoir échapper, comme jouer lorsqu’ils ne sont pas intéressés par le sujet que vous enseignez. Il est important d’être ferme sur l’école de la même manière que sur les autres règles. Aidez vos enfants à comprendre que ce sont des moments incroyablement inhabituels et en tant que parents, nous devons faire notre travail afin que nous puissions continuer à fournir une maison, des repas, payer les factures, etc. Sans les effrayer (rappelez-vous, cela est difficile pour eux aussi), aidez-les à comprendre l’importance de prioriser l’apprentissage et le travail. Assurez-vous qu’ils ont leur mot à dire dans le programme et proposez des options d’activités ou de sujets. Préférez-vous la biologie ou la chimie aujourd’hui? Lors d’une journée unique, demandez-leur même de vous enseigner l’une des leçons.

10. Récompensez vos élèves.

En tant qu’adultes, nous nous sentons appréciés lorsque nos collègues ou nos supérieurs nous disent que nous réussissons bien ou que nous avons fait du bon travail sur un projet. Trouvez un moment à la fin de la journée pour vous regrouper et parler des défis et des réalisations de la journée. Pour nous, c’est l’heure du dîner. Nous n’autorisons pas la télévision ou les jeux vidéo pendant la semaine, mais pendant ces périodes, nous pourrions dire à nos enfants que s’ils suivent le programme et passent de bonnes journées, ils peuvent regarder 30 minutes de télévision le soir. Et si pour une raison quelconque vous avez plus de travail à faire et que les enfants reçoivent 60 minutes de télévision, ne vous en faites pas. Le plus grand point à retenir ici est d’encourager vos enfants et de leur montrer que les bons élèves sont récompensés.

Gardez tout cela en perspective.

Ce que nous que nous traversons n’est pas normal, et nous espérons que dans un proche avenir, nous pourrons nous souvenir de ce que nous avons survécu à cette crise mondiale. Il n’y a pas de feuille de route pour travailler tout en ayant vos enfants à la maison, et les choses peuvent changer au fur et à mesure. Dans notre maison, la devise est «Allez avec le courant». L’incertitude et la peur nous mettront au défi en tant qu’entrepreneurs, mais c’est ce que signifie être entrepreneur. C’est savoir comment réagir, s’adapter et prendre les décisions les plus intelligentes pour notre travail et nos modes de vie. Soyez assurés que nous apprendrons des choses tout au long de ce voyage très cahoteux, que ce soit une nouvelle langue, un nouveau sport, une nouvelle idée d’entreprise ou, plus important encore, comment vivre une vie plus simple tout en étant plus connecté à nos familles. Soyez compatissant envers vous-même et votre entourage, et restez aussi positif que possible.

