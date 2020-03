10 émissions de télévision que chaque entrepreneur devrait regarder sur Netflix

Vous avez du temps libre entre vos mains? Entrez dans l’une de ces séries.

Si vous vous retrouvez soudain avec beaucoup de temps libre à la maison, les émissions de télévision et les docuseries peuvent être un excellent moyen de combler les heures supplémentaires. Ils peuvent vous aider à vous ressourcer et à vous détendre, et vous pourriez même apprendre un petit quelque chose au cours du processus.

Au fur et à mesure que je bâtis mon entreprise, je suis toujours à la recherche de moyens de faire circuler ma créativité. Pour ce faire, j’essaie de me souvenir de m’occuper de moi-même et de me donner une chance de décompresser. Si le monde semble s’effondrer et que vous sentez que votre niveau d’anxiété augmente, il est peut-être temps de vous engager dans la stratégie de relaxation éprouvée de Netflix.

Si vous choisissez les bons spectacles, vous ne trouverez pas seulement un évasion bien nécessaire; vous pourriez également obtenir un coup de pouce d’inspiration pour vous aider à voir les choses sous un angle différent. Donc, si vous êtes un entrepreneur au milieu d’une suspension forcée, voici 10 émissions à voir absolument à ajouter à votre liste Netflix.

Cette série documentaire brillante et cinglante vous laissera sans aucun doute excité, énervé et incapable d’arrêter de regarder.

Pourquoi le regarder? Dirty Money se penche en profondeur sur la fraude et la cupidité des entreprises en examinant en profondeur quelques scandales dont vous avez probablement entendu parler (mais que vous avez peut-être oubliés) ou que vous n’avez jamais entièrement compris au départ.

Ce que vous en retirerez: Chaque épisode couvre un aspect de la cupidité et de la corruption. Des prêts sur salaire paralysants aux constructeurs automobiles qui réduisent les émissions en passant par le blanchiment d’argent pour les cartels, la série vous emmène dans un voyage passionnant à travers les inconvénients et les malversations d’entreprise.

Situé dans un cabinet d’avocats fictif à New York, Suits suit un décrochage universitaire talentueux qui travaille en tant qu’associé en droit bien qu’il n’ait jamais fréquenté l’école de droit. Les deux personnages principaux de la série, Harvey et Mike, fournissent des leçons de confiance et de bravade et montrent jusqu’où vous pouvez aller si quelqu’un croit en vous.

Pourquoi le regarder? Au cours de sept saisons, Suits utilise un humour au travail rapide pour décrire comment les personnages font face à des situations difficiles et sortent toujours en tête.

Ce que vous en retirerez: Le spectacle défend la persévérance, l’importance de s’en tenir à son éthique et la nécessité d’une communication forte. C’est un excellent moyen d’en apprendre davantage sur la négociation et la navigation dans des situations d’entreprise complexes.

Cette comédie véridique pour les parents qui travaillent trouve l’humour au milieu du stress d’essayer de maintenir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Workin ‘Moms dépeint un groupe d’amis confrontés aux défis d’être des mères qui travaillent et de faire face à des situations difficiles dans des milieux de travail rapides et compétitifs.

Pourquoi le regarder? La série dépasse les portraits unidimensionnels fatigués et stéréotypés que nous nous sommes habitués à voir sur de nombreuses sitcoms. Cette émission se sent authentique dans la façon dont elle dépeint les personnes essayant d’équilibrer la vie familiale, la parentalité et les objectifs professionnels. C’est aussi sacrément drôle!

Ce que vous en retirerez: L’émission n’a pas peur de dépeindre la réalité moins qu’idyllique de ce à quoi les mères qui travaillent – mais il le fait d’une manière relatable qui trouve l’humour dans la vie quotidienne. Donc, si vous équilibrez être un entrepreneur dur comme des ongles tout en prenant soin d’un petit humain ou deux, et en essayant également de maintenir un semblant de relation, ce spectacle est pour vous.

L’esprit humain est souvent considéré comme un grand mystère. Mais les scientifiques ont fait beaucoup de travail pour découvrir l’énigme du fonctionnement de notre cerveau.

Pourquoi le regarder? The Mind, Explained est un docuseries Netflix mettant en vedette le fonctionnement interne de notre cerveau. Il vous emmène à travers cinq des parties les plus intrigantes de notre esprit, couvrant la mémoire, les rêves, l’anxiété, la pleine conscience et les psychédéliques.

Ce que vous en retirerez: En tant qu’entrepreneur, plus vous pouvez percer les mystères de l’esprit et comprendre comment les gens pensent et ce qui les motive, mieux vous pouvez intégrer ces connaissances dans vos propres stratégies marketing et commerciales.

Cette sitcom fictive propose de superbes performances et personnages comiques que vous aimerez (et peut-être adorerez détester). C’est tellement facile à comprendre et engageant que vous continuerez à naviguer à travers les épisodes.

Pourquoi le regarder? Le Bureau est une étude perspicace sur le comportement humain, et il offre des leçons hilarantes sur ce qu’il ne faut pas faire sur le lieu de travail.

Ce que vous en retirerez: L’émission raconte l’histoire de la culture contemporaine du lieu de travail et les emplois sans issue dans lesquels les gens se retrouvent trop souvent. Et pourtant, il y a du sens et de l’espoir, avec beaucoup d’humour, dans ces vies quotidiennes. Si quoi que ce soit, le Bureau affirmera votre choix d’être un entrepreneur et pourquoi vous cherchez votre propre chemin dans la vie et dans les affaires.

Broken est composé d’épisodes d’enquête autonomes qui explorent les processus de fabrication et les forces culturelles derrière la demande de différents types de produits, y compris le maquillage, les cigarettes électroniques, les meubles et le plastique. Chaque épisode plonge sous la surface pour révéler le ventre corrompu et dysfonctionnel de ces industries.

Pourquoi le regarder? Cette série documentaire vous rendra plus sage en tant que propriétaire d’entreprise et consommateur. Les épisodes examinent comment le battage médiatique des influenceurs et le marketing de la rareté créent des conditions où le maquillage contrefait prospère, les adolescents deviennent dépendants du vapotage, les meubles jetables tuent et les sociétés utilisent du plastique à usage unique.

Ce que vous en retirerez: La série offre une vision terrifiante mais passionnante des influences toutes-puissantes du mondialisme, de la culture de consommation, du désir de marque et de la production de masse qui façonnent le monde du marketing. Le spectacle renforce la leçon cruciale que les pratiques commerciales et marketing trompeuses sont toujours mauvaises.

Si vous êtes un fan de Breaking Bad, alors regarder cette préquelle est une évidence. (Et si vous n’avez pas vu Breaking Bad, il est temps de sauter dans le train en marche! Il s’agit d’un professeur de chimie du secondaire qui décide de tirer parti de ses talents pour devenir un seigneur de la drogue.)

Pourquoi le regarder? Comme son prédécesseur, Better Call Saul est un drame moderne captivant et humoristique sombre plein de cintres qui vous gardent à l’oeil.

Ce que vous en retirerez: Le spin-off raconte l’histoire d’origine de l’avocat tordu Saul Goodman. Saul a de nombreuses leçons importantes pour les entrepreneurs, comme apprendre à prendre des risques dans la croissance de votre marché et incarner une attitude de “faux jusqu’à ce que vous le fassiez”. Bien sûr, ses succès sont éclipsés par les moyens immoraux et controversés qu’il y parvient. Mais nous pouvons apprendre de son comportement sans scrupules et rire en cours de route.

Cela a été l’une des docuseries les plus discutées pour une bonne raison. Bill Gates, le magnat du logiciel, a été en grande partie un mystère pour le monde, mais cette série vise à donner aux téléspectateurs un aperçu de qui il est vraiment à sa base.

Pourquoi le regarder? Cette série documentaire en trois parties de Netflix offre une vue sans faille du côté humain du co-fondateur de Microsoft.

Ce que vous en retirerez: Il est rare que nous ayons un accès aussi intime à quelqu’un comme Gates, et cette série fait un travail incroyable pour identifier ce qui le rend différent et les caractéristiques qui ont fait de lui l’un des hommes les plus riches du monde. La série comprend des histoires de ses deux sœurs, sa femme, ses collègues actuels et anciens, des amis et la voix du défunt co-fondateur de Microsoft, Paul Allen.

Cette émission existe depuis un certain temps, il est donc probable que vous en ayez entendu parler, mais vous n’avez peut-être pas eu la chance de la découvrir. C’est le moment idéal pour plonger dans cette série de marketing et épisode de 92 épisodes, qui raconte la vie des publicitaires des années 1960 à une époque où tout pouvait être commercialisé avec le slogan approprié.

Que regardez-vous? Mad Men offre une vue captivante du fonctionnement interne de la vie d’une agence de publicité, y compris sa structure commerciale, les interactions avec les clients et le processus créatif, et il n’ignore pas la consommation excessive d’alcool et le sexisme omniprésent.

Ce que vous en retirerez: À une époque où le consumérisme était synonyme de bonheur pour beaucoup, cette série offre d’excellents conseils sur la manière d’associer les stratégies marketing tout en gagnant le bonheur des clients. Et le bonheur est ce que la publicité vend vraiment, non?

Cette série est basée sur l’autobiographie de la patronne elle-même, Sophia Amoruso, PDG et fondatrice de Nasty Girl et une entrepreneure inspirante. Bien que cette émission n’ait duré qu’une saison, elle a fait un excellent travail pour montrer ce qu’il faut pour le faire en affaires. Basé sur le livre du même nom, Girlboss est essentiellement l’histoire personnelle d’Amoruso, avec un peu plus de drame ajouté.

Pourquoi le regarder? La série dépeint les luttes d’Amoruso pour surmonter les obstacles sur son chemin vers le succès avec sa marque de mode vintage Nasty Gal.

Ce que vous en retirerez: Tout comme l’histoire classique de la Silicon Valley de démarrer une entreprise dans un garage, Amoruso a commencé Nasty Gal à partir de sa chambre à l’âge de 22 ans. Vous la voyez frapper le fond puis réviser, recommencer et trouver son chemin vers le succès. Vous voyez sa passion pour ce qu’elle fait et sa volonté de tout donner.

