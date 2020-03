10 heures plus tard … le paddock F1 ne sait toujours pas s’il y aura un Grand Prix d’Australie

Quand, vers midi en Europe,McLaren a confirmé qu’il se retirait du Grand Prix d’Australie en raison du résultat positif du coronavirus confirmé par l’un de ses membres, le paddock a commencé à bouger pour essayer de comprendre ce qui allait se passer ensuite.

A cette époque, la nuit était déjà tombée à Melbourne et la Formule 1 a confirmé que était en contact avec McLaren et il évaluerait la situation avec l’organisateur de l’événement et les autorités sanitaires.

A partir de ce moment-là, un silence absolu, une certaine psychose et beaucoup d’indignation entre la presse et les équipes, qui ont passé la nuit à savoir si le Grand Prix d’Australie commencera enfin à 12h du matin, 2h du matin en Espagne (sauf aux Canaries).

Pendant ce temps, les rumeurs suivent, avec divers médias démentant leurs informations, les équipes affirmant que personne ne leur a dit ce qui allait se passer et les rumeurs selon lesquelles Sebastian Vettel et Kimi Räikkönen ont déjà pris un vol pour Dubaï, donc elles n’ont aucune intention de participer à l’événement si elle devait enfin avoir lieu.

Ce qui est confirmé, c’est que les équipes se sont réunies pour voter du jour au lendemain, le même étant selon divers reportages de médias déplacés sur le circuit dans un tirage au sort à cinq qui, à en juger par l’activité de ce matin à Albert Park, a eu lieu avec équipes propulsées par Ferrari, McLaren et Renault votant non et le reste préférant concourir.

Quelle que soit la décision finale, il ne fait aucun doute que la FIA et Liberty Media sont en vedette l’un des épisodes les plus embarrassants de l’histoire de la Formule 1 et ils donnent l’impression de donner la priorité aux intérêts commerciaux sur la santé et le bien-être des fans, du personnel des équipes et des circuits, ainsi que de la presse déplacée à Albert Park.