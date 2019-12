10 mauvaises nouvelles de 2019

La semaine dernière, au sein de notre #CuentaRegresiva spéciale, nous avons réalisé de bonnes nouvelles que nous avons quitté ce 2019. Bien que, comme nous le savons, la réalité comprend également de mauvaises nouvelles.

En regardant en arrière, nous trouvons des faits tels qu'une baisse de la création d'emplois, une augmentation du nombre d'homicides malveillants, des massacres comme celui de Minatitlán et Coatzacoalcos, à Veracruz, ou le meurtre de plusieurs membres de la famille LeBarón, à Chihuahua.

Voici 10 mauvaises nouvelles que 2019 nous a laissées:

1. Moins de création d'emplois



Selon les dernières données de l'Institut mexicain de sécurité sociale (IMSS), 648 000 59 emplois ont été créés entre janvier et octobre de cette année, soit une baisse de 30,9% par rapport à la même période l'an dernier. C'est aussi le chiffre le plus bas depuis 2014 , lorsque 827 000 166 emplois ont été créés au cours de la période de référence.

2. Croissance zéro



Le comportement de Produit intérieur brut (PIB) à ce jour en 2019 indique une croissance proche de zéro pour toute l'année. Au cours de la période janvier-mars de cette année, il y a eu une contraction économique de 0,09% par rapport au trimestre précédent, selon les données désaisonnalisées de l'Institut national de statistique et de géographie (Inegi). Pour le deuxième trimestre, la baisse a été de 0,06%, tandis que pour la période entre juillet et septembre, l'économie a progressé de 0,1%.

Dans ses prévisions les plus récentes, la Banque du Mexique a estimé que l'économie se comporterait dans une fourchette de -0,2 à 0,2%.

3. Une année violente



Jusqu'en novembre de cette année, ils se sont inscrits 31 mille 688 homicides dans le pays, une augmentation de 2,7% par rapport aux 30 mille 852 enregistrés au cours de la même période de 2018.

Les États avec les records les plus élevés de ce crime au cours des 11 premiers mois de l'année sont Guanajuato, avec 3 121; Basse-Californie, avec 2 000 657; État de Mexico, avec 2 000 603; Jalisco, avec 2 mille 465, et Chihuahua, avec 2 mille 379.

2019 se veut être l'année la plus violente enregistrée.

4. # NiUnaMás



Il y a eu 916 cas de fiminicide (homicides de femmes pour des raisons de genre) entre janvier et novembre, un chiffre 12,8% supérieur à celui enregistré à la même période de 2018, où il y avait 812 victimes.

Voici quelques cas:

-19 janvier. Le corps de Giselle , 11 ans, a disparu dans la municipalité de Chimalhuacán, État de Mexico, et a été retrouvée sans vie le 27 janvier à Ixtapaluca.

-29 avril. J'ai assisté , élève du sixième semestre, a suivi des cours de mathématiques au CCH Oriente, de l'UNAM, a été abattu et est décédé quelques minutes plus tard.

-21 août. L'environnementaliste Nora Patricia López Elle a été tuée à Palenque, au Chiapas. Le corps a été retrouvé sans vie dans une auberge.

-25 novembre. April Perez Elle a été tuée par balles lors d'un voyage en voiture avec ses enfants. Son ex-mari, Juan Carlos García, ancien PDG d'Amazon Mexico, est le principal suspect.

4 décembre Cintya Moreno , porté disparu, a été retrouvé mort dans le coffre d'un taxi, dans le bureau du maire d'Iztacalco à Mexico.

-10 décembre. Sonia Pérez , professeur de danse à l'Université autonome de l'État de Mexico, a été tuée par son ex-partenaire dans la même enceinte.

5. Attaque contre la famille LeBarón



Le 4 novembre, à proximité de la communauté de La Mora, municipalité de Bavispe, le meurtre de neuf personnes a été enregistré membres de la famille LeBarón quand ils ont circulé dans le coin nord-est de Sonora, près des limites avec Chihuahua.

Les événements ont été commis par des membres présumés du crime organisé, qui ont assassiné trois jeunes mères et six enfants appartenant à cette famille de double nationalité: mexicaine et américaine.

6. Police d'embuscade à Aguililla, Michoacán



Le 14 octobre, un convoi de la police d’État du Michoacán a été pris en embuscade par un groupe armé dans le municipalité d'Aguililla, qui a laissé un bilan de 13 morts en uniforme et neuf autres blessés.

L'attaque a été perpétrée alors que les éléments remplissaient un mandat judiciaire, lorsque plusieurs civils armés ont tiré sur lui, trois éléments étant blessés.

7. Massacres à Minatitlán et Coatzacoalcos, Veracruz



13 morts (cinq femmes, un mineur et huit hommes) était le solde laissé par un attaque par un groupe armé lors d'une fête qui s'est tenue dans une salle située à Minatitlan, Veracruz, le 19 avril.

À Coatzacoalcos, des hommes armés ont attaqué le bar le mardi 27 août 'Cheval Blanc', et a causé un incendie qui a fait 29 morts et 9 blessés.

8. Explosion à Tlahuelilpan



Vendredi 18 janvier le pipeline a explosé de carburant Tula-Tuxpan à Tlahuelilpan, Hidalgo, détenue par Petróleos Mexicanos (Pemex). L'incident a fait plus de 100 morts.

L'explosion s'est produite alors que du personnel pétrolier et des membres de l'armée sont venus réparer une fuite dans le tube, ce qui aurait provoqué la casse de voleurs de carburant, et une foule a récupéré l'essence qui fuyait.

9. Accident tragique à la foire de Chapultepec



L'après-midi du 28 septembre a accident à la foire de Chapultepec , lorsqu'une des voitures des montagnes russes «Chimera» a heurté la structure métallique du même jeu et s'est rompue, laissant un équilibre entre deux morts et deux blessées.

Dérivée de ces faits, la société Operadora de Desarrollo Humano Chapultepec SA de CV a été révoquée, car le jeu "présentait diverses anomalies et un manque d'entretien". Ils ont également lié le représentant légal de «la Foire» au processus, trois mécaniciens et un superviseur.

10. «le prince de la chanson», José José meurt



Le chanteur José José, icône de la musique mexicaine, est décédé le 28 septembre à 71 ans à Miami, en Floride. Une partie des cendres de l'auteur-compositeur-interprète mexicain est restée à Miami, tandis que les autres ont été enterrées au Panthéon français de Mexico.

L’interprète de chansons comme «Gavilán ou Paloma» et «El triste» a reçu plusieurs hommages post mortem, certains d'entre eux au Palais des Beaux-Arts, dans la capitale Zócalo et un autre à Miami, en Floride.

