10 meilleurs outils Instagram pour se démarquer pendant la quarantaine

Il y a deux stratégies que vous pouvez suivre dès maintenant: 1. Retirez-vous et jouez à la défense avec toute l’incertitude entourant l’économie et le monde, ou 2. Allez à l’attaque, contrôlez le récit de votre marque et diffusez plus de contenu. Personnellement, je choisis l’infraction. Augmenter ma publication sur les réseaux sociaux et faire avancer ma marque est sous mon contrôle, contrairement à de nombreuses autres variables (comme la provenance de ma prochaine réserve de TP).

Avec COVID-19 gardant une grande partie du pays en verrouillage, cela se profile comme une année de surcharge des consommateurs Instagram, ouvrant une opportunité pour les créateurs de contenu et les entrepreneurs de commencer à s’engager un peu plus avec leur base. J’ai vu beaucoup d’utilisateurs pirater de nouvelles idées, en particulier sur Instagram Live. Cette expérience, bien que tragique et traumatisante à bien des égards, a également servi de test décisif pour les marques et leur stratégie de médias sociaux.

Comme une chance de commencer à réévaluer les outils Instagram que vous pourriez utiliser et ce qui peut être amélioré, j’ai décidé de rassembler un ensemble de 10 – chacun que j’utilise actuellement dans mes différentes entreprises et marques – qui peuvent vous aider commencez à planifier et à évaluer comment développer vos followers pendant cette période autrement difficile.

ViralRace

Un excellent choix si vous souhaitez créer rapidement votre base d’abonnés, ViralRace vous permet de diffuser votre contenu devant les personnes qui en profiteraient le plus. Le système permet aux gens d’envoyer leurs profils à un large groupe de personnes, et des milliers d’utilisateurs intéressés suivent ensuite le compte. L’application est un moteur d’IA personnalisé qui cible géographiquement les abonnés pour obtenir des prospects de qualité, ce qui était convaincant pour moi en tant qu’utilisateur. Je noterai que comme il n’utilise pas de bot ou de faux abonnés d’une ferme, la construction est rapide, mais construite avec des personnes authentiques qui resteront avec vous. Lorsque vous considérez la fréquence à laquelle Instagram balaie pour se débarrasser des faux abonnés et des bots, un outil comme ViralRace est un moyen efficace et abordable d’obtenir plus de traction à long terme, ce que je recommande fortement pour obtenir une base solide.

Figma

L’un des outils de conception les plus intuitifs et inventifs à être sorti récemment, Figma donne à Adobe une course pour son argent (d’autant plus que Figma commence sa tarification comme gratuite, contre Adobe, qui ne propose que des essais gratuits). Au-delà de la tarification, Figma est une plate-forme de conception collaborative transparente qui travaille en temps réel avec votre équipe sur des projets. Cela est particulièrement utile si vous travaillez avec un duo de rédacteurs / graphistes ou si vous avez plusieurs mains sur le schéma de conception de votre Instagram. Ce n’est pas souvent que je rencontre des produits qui offrent une collaboration efficace, et je reste toujours avec eux lorsque je le fais.

Plus tard

De l’équipe qui vous a apporté LinkInBio (un lien en forme de grille pour lier le contenu sur les publications Instagram), Later est l’un de mes produits préférés pour planifier et planifier votre contenu pour Instagram. Plus tard, a une interface utilisateur propre et facile et fournit des analyses faciles à comprendre. Avec des prix compétitifs qui commencent à être gratuits pour les particuliers, Later est quelque chose que vous ne devriez certainement pas mettre un frein à la vérification.

VSCO

Considéré par beaucoup comme l’une des communautés visuelles les plus fortes du marché, VSCO est l’endroit où vous devez aller pour toute inspiration visuelle. Comme l’outil principal de VSCO est leur éditeur de photos, ils ont eu un peu de peau dans le jeu depuis les premiers jours d’Instagram, devenant l’un des plus grands trésors de différents styles et photos de certains des meilleurs du monde. Toujours solide depuis près d’une décennie maintenant, VSCO est un classique de l’arsenal des médias sociaux de tout pro d’Instagram.

Union Metrics

Une plate-forme d’analyse alternative de Later, Union Metrics a une plate-forme robuste pour suivre qui regarde votre Instagram et vers quel contenu ils ont été attirés. Expliquant les données d’une manière assez simple, Union Metrics peut vous aider un peu à prendre des décisions éclairées sur le type de contenu que vous devez publier, ainsi que sur le moment le plus avantageux.

BuzzSumo

Pour toutes les discussions sur les campagnes de marketing d’influence, les meilleures d’entre elles commencent par BuzzSumo. Vous donnant une plongée profonde dans le nombre de followers de chaque influenceur, l’engagement moyen et le classement pour votre Instagram, sa plateforme aide beaucoup à obtenir le meilleur retour sur investissement de vos campagnes de marketing d’influence. Bien qu’il soit un peu plus cher en ce qu’il est conçu pour les équipes professionnelles, c’est toujours une considération intelligente si vous cherchez vraiment à augmenter rapidement votre marketing d’influence.

TikTok

Pourquoi utiliser TikTok, un concurrent d’Instagram, comme outil pour s’engager sur Instagram? Le format et l’édition du contenu deviennent de plus en plus la nouvelle norme dans les histoires Instagram des gens. De plus en plus de gens se tournent vers TikTok pour créer de courtes vidéos avec un récit (similaire à un Vine plus long), développant un nouveau support de contenu qui n’existait pas auparavant. Même si votre Instagram a toujours un bon engagement sur ses histoires, apprendre à créer du contenu “style TikTok” vous aidera à garder une longueur d’avance tout en vous permettant de commencer à construire un public sur une autre plate-forme.

Linktree

Pour un outil simple et linéaire pour aider à organiser, compiler et suivre les liens personnels, Linktree est le meilleur du secteur. Commençant par des liens illimités dans sa version gratuite, c’est une solution parfaite pour tous ceux qui essaient de rassembler leurs cliquables en un seul endroit. De plus, dans la version avancée, le suivi est particulièrement utile dans le contenu sur lequel vous essayez de tester A / B votre engagement. Personnellement, j’aime les données et j’apporte des modifications en fonction de ce que je vois. Par exemple, si l’un de mes articles enregistre plus de clics, je le place plus haut sur mon flux Linktree.

Le paysage

Un nouvel outil introduit par SproutSocial, Paysage vous aide à redimensionner toutes vos photos dans une taille pratique pour Instagram. Bien que beaucoup d’entre nous pensent que rogner les choses est un travail facile, vous seriez surpris de voir à quel point les gens s’interdisent de capturer parce qu’ils ne pensent pas que cela conviendra à Instagram, ou ils ont pris un film et cela ne fonctionne pas. t fit. Au lieu de cela, Landscape corrige ce problème, en modifiant le comportement en aidant plus de personnes à créer du contenu librement. De plus, son système de cliquer-glisser rapide est l’un des moyens les plus simples et les plus pratiques pour faire le travail mieux et plus rapidement que de le faire manuellement.

Filtres AR

Enfin, une tendance qui ne semble pas ralentir est celle des filtres AR, qui permettent aux gens de tout faire, de répondre à des quiz, de porter des masques et même de jouer à des jeux. Les possibilités que les créateurs ont explorées avec les filtres AR ont été infinies, passant à travers de nouveaux contenus interactifs et engageants presque chaque semaine. Avec la bonne idée, votre filtre AR pourrait devenir viral.

Quel est votre outil Instagram préféré que vous utilisez récemment et comment a-t-il façonné votre processus? Frappez-moi sur Instagram @andrewmedal, et passons à l’offensive pendant cette saison folle.

