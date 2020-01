10 mythes concernant la création d’entreprise

Les gens d’affaires et les entrepreneurs qui réussissent commencent au même endroit – avec une idée. Il est rare que quelqu’un commence en tant qu’expert, parfaitement qualifié pour comprendre et aborder chaque élément de sa nouvelle entreprise. Les entreprises évoluent et innovent en permanence, et même les experts peuvent se retrouver confrontés à des défis et des situations sans précédent.

Apprenez de ceux qui ont déjà réussi et recherchez leurs conseils lors du démarrage de votre entreprise. Il n’y a aucune honte à apprendre des meilleurs, en fait, il est proactif et montre que vous n’avez pas peur de faire preuve de débrouillardise et de faire tout ce qu’il faut pour réussir votre entreprise. Ne soyez pas timide: prenez le temps de parler à d’autres propriétaires d’entreprise prospères et prenez une longueur d’avance sur la voie du succès.

La moitié des nouvelles entreprises échouent au cours des cinq premières années. Bien que ce soit une statistique intimidante à entendre, comprendre les cotes et être conscient des pièges courants augmentera les chances que votre entreprise fasse partie des 50% qui en font.

Alors, comment pouvez-vous déterminer quels conseils sont solides et lesquels ne le sont pas? À qui est bénéfique de parler et qui vous donnera des conseils trompeurs, non pertinents ou même potentiellement dangereux? Bien qu’il existe de nombreux mythes sur ce qui constitue une entreprise de démarrage réussie, il est important de faire la distinction entre le mythe et les faits. Voici quelques-uns des mythes populaires et ce que vous devez vraiment savoir:

Mythe 1 – Tout ce dont vous avez besoin est de la détermination, de l’inspiration et une bonne idée

L’inspiration seule ne suffit pas pour démarrer une entreprise prospère. Pour que votre entreprise soit opérationnelle, il est impératif de maintenir un flux de trésorerie stable. Les dépenses, y compris la masse salariale, les taxes, les factures de services publics en cours, les outils d’achat et / ou les stocks et l’assurance des entreprises font partie intégrante de la plupart des entreprises et font partie intégrante de leur fonctionnement. Une entreprise avec des travailleurs inspirés et infatigables échouera finalement sans un revenu suffisant pour payer les salaires. Surveillez de près votre flux de trésorerie et découvrez comment vous assurer qu’il est stable et vous permet de répondre aux besoins de votre entreprise en temps opportun.

Mythe 2 – Vous devez avoir une énorme réserve d’argent

Avoir une réserve d’argent saine dans votre compte est toujours bénéfique mais ce n’est pas une garantie

mesure du succès. En fin de compte, peu importe que vous investissiez une part modeste ou importante de votre épargne, que vous preniez un prêt bancaire ou que vous empruntiez à des parents pour que votre entreprise soit opérationnelle. Le secret du succès est de pouvoir développer votre entreprise à un niveau durable et de gérer vos flux de trésorerie afin de pouvoir rembourser des prêts ou des investisseurs et dégager des bénéfices en maintenant et en augmentant un flux de trésorerie stable.

Mythe 3 – Les entrepreneurs qui réussissent travaillent 24/7

Cela peut sembler contre-intuitif, mais prendre du recul par rapport à votre entreprise peut parfois vraiment l’aider à réussir. Pourquoi? Parce que le maintien d’un horaire raisonnable, la délégation de tâches le cas échéant et le fait de vous permettre des temps d’arrêt empêchent l’épuisement professionnel, rechargent votre énergie, peuvent stimuler la créativité et vous aider à réduire les erreurs qui surviennent à cause du stress et de l’épuisement. Même les propriétaires d’entreprise les plus intelligents et les plus créatifs peuvent s’épuiser, ce qui pourrait avoir des effets dévastateurs sur leurs entreprises.

Mythe 4 – Vous devez savoir tout faire

Ce n’est tout simplement pas nécessaire. Nous créons des équipes pour partager la charge de travail de votre entreprise – des équipes qui contiennent différentes personnes avec différents domaines d’expertise. Construisez une équipe qui peut partager la charge, qui complète vos points forts et remédier à toutes les faiblesses de votre entreprise. Vous vous concentrez sur ce que vous faites le mieux.

Mythe 5 – Tout ce dont vous avez besoin est un excellent produit

Le produit est important mais il n’y a qu’une seule partie du mix marketing qui comprend le prix du produit, du placement (où vous faites de la publicité et vendez votre service) et comment vous faites la promotion de votre entreprise. Il est évident que vous devez établir un plan marketing solide et de solides pratiques financières pour le soutenir. Vous devrez peut-être embaucher des employés experts dans ce domaine, mais cela sera payant.

Mythe 6 – Vous n’avez pas besoin de l’aide d’experts

Vous n’êtes pas censé être un homme à tout faire. Personne ne sait tout ce qu’il y a à savoir sur le démarrage et le maintien d’une entreprise florissante – en particulier en tant que start-up. Apprenez des experts et n’arrêtez jamais de développer de nouvelles idées et façons de faire prospérer votre entreprise. Et n’ayez pas peur d’embaucher des consultants au besoin.

Mythe 7 – Vous devez embaucher une équipe complète de personnel permanent

L’une des dépenses les plus importantes d’une entreprise est son personnel. Enquêter sur les fonctions qui peuvent être externalisées et utiliser ces services jusqu’à ce qu’il soit possible d’embaucher de manière permanente des membres du personnel. Vous pouvez utiliser des sites Web tels que UpWork, Fiverr et bien plus encore pour vous aider à réduire les coûts et trouver une personne parfaitement adaptée à la tâche à accomplir.

Mythe 8 – Vous avez besoin d’un plan d’affaires complet

Vous n’avez pas besoin d’avoir un plan d’affaires complet et détaillé au début. C’est bien de commencer avec un plan de deux à trois pages. Après tout, il peut y avoir des aspects de votre entreprise et de ses fonctions qui n’apparaissent que plus tard. Vos plans d’affaires initiaux doivent inclure votre énoncé de mission, la vision de votre entreprise, des informations financières et marketing de base et des outils pour mesurer vos progrès. Vous pouvez l’améliorer et l’affiner à partir de là à mesure que votre entreprise évolue et se développe.

Mythe 9 – L’entrepreneuriat est facile

Être entrepreneur n’est pas facile et c’est rarement un succès du premier coup. De nombreux propriétaires d’entreprise et PDG prospères ont plusieurs start-ups qui ont échoué avant de créer une entreprise qui réussit. Cela comprend le co-fondateur de Twitter Evan Williams, le fondateur de LinkedIn Reid Hoffman et Melanie Hopkins, fondatrice de Canva. Attendez-vous à travailler dur pour récolter des fruits et ne vous découragez pas si votre entreprise échoue. Cela peut prendre de nombreuses tentatives frustrantes avant de créer une entreprise prospère et rentable.

Mythe 10 – Il y a un moment idéal pour commencer

Il n’y a jamais de moment idéal pour commencer. Vous avez fait vos recherches, élaboré votre plan d’affaires, vous êtes inspiré et motivé – commencez dès maintenant. Voici votre futur succès!

En plus de vous préparer à lancer votre entreprise en démarrage, il est essentiel d’identifier et de maintenir une assurance commerciale appropriée pour votre entreprise. BizCover NZ a accès à un réseau de compagnies d’assurance et peut rapidement vous proposer de nombreuses options de police pour garantir l’assurance la plus appropriée à votre entreprise.