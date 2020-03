10 mythes populaires sur le leadership et comment les surmonter

Le leadership est accordé à quiconque est disposé à prendre des décisions et à assumer la responsabilité des conséquences.

Fermez les yeux une seconde et créez une image mentale d’un leader. Que voyez-vous? Vous imaginez un politicien, un PDG ou un chef militaire? Il est facile de voir pourquoi ce type d’images vient à l’esprit de quelqu’un. Les dirigeants sont souvent considérés comme quelqu’un de décisif, intelligent et sortant. Dans certains cas, les dirigeants peuvent sembler un peu intimidants.

Le problème avec une image qui suggère une personnalité d’autorité agressive est qu’elle peut empêcher certains leaders potentiellement forts de poursuivre des rôles de leadership ou d’atteindre leur plein potentiel. Il est facile de mal interpréter et de se méprendre sur ce qu’est un leader et ce qu’il n’est pas.

Dans cet esprit, identifions 10 des mythes les plus populaires sur le leadership afin de découvrir de nouvelles opportunités et de prendre efficacement en charge votre équipe.

1. Leadership entrepreneurial.

Il est supposé que tous les entrepreneurs sont des leaders nés naturellement. La réalité est que ce n’est pas parce que vous avez eu une idée fantastique et opportune que vous êtes capable d’organiser, d’exploiter et de faire évoluer une entreprise – même si cela devient une entreprise de plusieurs millions de dollars.

Même si vous êtes le «fondateur» de votre entreprise, vous ne croyez pas automatiquement que vous êtes le mieux placé pour être son leader. Le leadership n’est pas lié à une description de poste. C’est avoir une vision et amener les autres à y adhérer, développer les talents, écouter et influencer les autres. Ce sont toutes des qualités qui peuvent provenir d’un recrutement de PDG externe, comme ce que LinkedIn a fait avec Jeff Weiner, aux niveaux les plus bas de votre organisation.

Si vous ne sentez pas que vous possédez de fortes qualités de leadership, il est préférable de vérifier votre ego à la porte et de remettre les rênes à qui conserve les meilleures compétences en leadership.

2. Les dirigeants ne peuvent pas montrer de vulnérabilité.

Peut-être que l’un des mythes les plus répandus est que les dirigeants, quelle que soit la situation, doivent creuser et défendre leur position. S’ils acceptent la faute, changent de direction ou écoutent les autres, alors c’est un signe de faiblesse. Bien sûr, cela ne pouvait pas être plus éloigné de la vérité.

Les leaders forts possèdent leurs erreurs afin qu’ils puissent en tirer des leçons. Ils sont réceptifs aux commentaires, même lorsqu’ils sont négatifs. Ils n’ont pas toutes les réponses. Et, ils montrent leur humanité en écoutant et en prenant soin de leurs employés.

3. Un grand leader est froid, féroce et omnipotent.

Je suis sûr qu’à un moment donné, vous avez travaillé avec un leader qui sait tout. Ils agissent dur, parlent un gros match et se séparent du reste de l’équipe. Maintenant, pensez à votre performance sous cet individu? Je parie que vous n’étiez pas aussi productif et motivé que vous auriez pu l’être, non?

Les employés veulent que leurs dirigeants prennent véritablement soin d’eux. Ils veulent se sentir respectés. Et l’employé souhaite que ses pensées et ses préoccupations soient écoutées avec gentillesse. La meilleure façon d’affiner ces compétences en leadership est de stimuler l’intelligence émotionnelle. Augmenter votre QI émotionnel vous aidera à devenir plus conscient de vous-même, empathique et meilleur communicateur. En conséquence, vous établirez une relation solide avec votre équipe.

4. Les dirigeants extravertis sont préférés.

Quelle est la différence entre les extravertis et les introvertis? La plupart des gens croient qu’un extraverti est la façon dont ils agissent dans les milieux sociaux. Les extravertis seraient plus ouverts et plus confiants. Les introvertis sont considérés comme timides et retirés. Cependant, être extraverti ou introverti a davantage à voir avec la façon dont nous traitons les informations.

Les extravertis résolvent les problèmes en les discutant et en sollicitant les conseils et les contributions des autres. Les introvertis traitent leurs pensées et leurs conflits en interne. En raison de ces différences, il ne devrait pas être surprenant que les extravertis soient attirés par des rôles de leadership. Être un leader signifie s’engager avec d’autres personnes, non?

La réalité est que tous les extravertis ne sont pas faits pour être des leaders. Beaucoup de personnes qui ont réussi, comme Warren Buffett, Bill Gates, Barack Obama et Marissa Mayer, sont des introvertis. Ce n’est pas parce que vous n’êtes pas le chef d’un département ou à l’aise dans la foule que vous devez vous vendre à découvert. Vous pouvez toujours posséder les bonnes compétences en leadership pour inspirer les autres.

5. Il n’y a pas assez de temps pour développer des compétences en leadership.

Comme pour toute compétence qui en vaut la peine, il faut du temps pour se développer. Utiliser le «pas de temps» est une mauvaise excuse. Nous avons tous les mêmes 24 heures par jour. Et, nous sommes tous submergés. D’une manière ou d’une autre, de nombreux autres leaders peuvent approfondir leurs compétences en leadership sans problème.

Le problème n’est pas qu’il n’y a pas assez d’heures dans la journée. C’est que vous ne gérez pas votre temps correctement. Par exemple, un réveil 30 minutes plus tôt, un traitement par lots ou la délégation de tâches moins critiques à d’autres pourraient libérer du temps supplémentaire. Vous pouvez ensuite utiliser ce temps pour lire, suivre un cours ou travailler avec un coach ou un mentor.

6. Le leadership est synonyme de gestion.

En supposant que le leadership est synonyme de bonne gestion est un autre mythe commun sur le leadership. Une direction et des conseils adéquats ne peuvent pas toujours être assimilés à un bon commandant. Il existe des distinctions raisonnablement importantes entre ces deux rôles, telles que:

Les leaders créent une vision; les managers établissent des objectifs, les managers maintiennent le statu quo, tandis que les leaders sont des agents de changement, les leaders sont conscients et uniques. Les managers copient les autres et adaptent et adoptent le style de leadership des autres. Les managers contrôlent ou évitent les risques et les problèmes, tandis que les leaders sont prêts à prendre des risques. Les leaders restent concentrés sur la vue d’ensemble. Les managers travaillent sur des objectifs à court terme. Les leaders apprennent chaque jour quelque chose de nouveau; les managers s’appuient sur leurs talents existants. Les managers construisent des systèmes, tandis que les leaders construisent des relations. les gestionnaires attribuent des tâches et fournissent des conseils. Les gestionnaires ont des employés. Les dirigeants, en revanche, ont des fans fidèles et dévoués.

Si vous avez une équipe avec des objectifs multiples ou complexes, il est important de connaître la différence entre le leadership et la gestion. Vous pouvez ensuite développer vos compétences en leadership ou en gestion – selon ce qui vous manque. Vous pouvez également envisager de trouver quelqu’un pour compléter les compétences rares.

7. Tous les chefs de file sont des pionniers.

Être un pionnier n’est pas nécessairement une mauvaise chose. Les pionniers, après tout, sont des preneurs de risques ambitieux, compétitifs, calculés et axés sur les objectifs. Dans le même temps, ils sont également un indépendant et le moteur d’une entreprise. Une force indépendante et motrice peut rendre le travail avec les autres un défi.

Par exemple, pendant que vous impressionnez des clients, des investisseurs et des clients par des allocutions et des discours – il n’y a personne pour rallier les troupes. Alors que les pionniers peuvent certainement amener les gens à embarquer avec leur vision, les dirigeants savent quand prendre du recul. Un vrai leader ou manager reconnaîtra le talent et travaillera aux côtés de cette équipe afin de propulser chacun vers une mission et une vision partagées.

8. Les membres de mon équipe me disent toujours la vérité.

Ils ne vous mentent peut-être pas complètement. Mais, votre équipe ne vous donne probablement que des demi-vérités – surtout si vous êtes un personnage difficile à gérer. Vous pouvez être un individu compliqué, émotionnellement épuisé – il devrait donc être facile de comprendre pourquoi vous avez des problèmes à être un leader. Si un employé partage de mauvaises nouvelles avec vous et que vous réagissez de manière excessive, alors pourquoi s’ouvriraient-ils à nouveau à vous?

Vos employés devraient pouvoir être transparents à 100% avec vous – mais si vous les punissez, pensez-vous qu’ils répéteront la même erreur? Ce n’est pas toujours facile d’entendre la vérité. Mais, sans toutes les informations, vous ne pouvez pas prendre une décision plus éclairée – ni grandir en tant que leader.

Pour encourager votre équipe à vous dire la vérité, construisez une culture de calme où vous contrôlez vos émotions. De plus, concentrez-vous sur ce que vous devez faire au lieu de pointer du doigt et de donner aux gens une seconde chance. Facilitez la réception et la fourniture de commentaires. Pensez à fournir un sondage en ligne ou des groupes de discussion menés par un tiers. Lorsque vous avez une source externe de “conseils” d’entreprise qui garantit l’anonymat – afin qu’un membre de l’équipe n’ait pas à craindre les répercussions.

9. Les meilleurs leaders retroussent leurs manches et se salissent les mains.

Évidemment, «se salir les mains» ne signifie pas se cacher dans votre bureau. Il peut arriver que vous travailliez côte à côte avec des employés – à condition que ce soit sur les bonnes activités. En tant que leader, vous devez vous concentrer principalement sur des tâches telles que les décisions, les priorités et les responsabilités. Les tâches non liées au leadership doivent être automatisées, déléguées ou externalisées afin de ne pas vous épuiser mentalement ou physiquement.

N’oubliez pas – dirigez votre travail et non en donnant la priorité au travail des autres.

10. Les dirigeants doivent toujours être «en marche».

Enfin, il y a une idée fausse selon laquelle les dirigeants doivent être «en marche» 24/7/365. La vérité est que tout le monde, indépendamment de la position de leadership, a besoin d’une pause dans son travail. Vérifier vos e-mails tout au long du week-end ou quand ou en vacances est un moyen garanti de vous brûler.

Vous avez besoin de temps pour réfléchir et vous concentrer sur ce qui compte, comme passer du temps avec votre famille, faire de l’exercice ou apprendre de nouvelles informations. En faisant des pauses, vous pouvez vous vider la tête et vous détendre. En conséquence, vous deviendrez un leader plus énergique, concentré et créatif.

