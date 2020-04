10 postes que votre entreprise devrait occuper après Covid-19

Il s’agit d’une position critique, car elle doit identifier les activités organiques (similaires aux opérations quotidiennes) ainsi que les activités inorganiques qui diversifient l’activité actuelle, en supposant de nouveaux modes de consommation et une connectivité mondiale. La superficie sera mesurée selon les projets ouverts et fermés par trimestre, le pourcentage de croissance et la rentabilité de l’entreprise.

9. Directeur du gouvernement interne (avant, peut-être, en Finance). Plus que jamais, les entreprises doivent suivre de près, de manière simple, utile et pratique, le comportement de chacune de leurs entreprises.

Le stand rassemble les bonnes personnes autour de chaque unité commerciale ou produit. Il doit être en charge de la conception efficace des comités de contrôle, de la tenue des réunions, des procès-verbaux et du respect des formats (heure, formulaire, information).

10. Directeur de l’innovation (anciennement amélioration continue). Votre position est essentielle à la survie de l’entreprise. De concert avec la Direction Générale, elle est en charge de l’optimisation des ressources, des stratégies de génération de nouveaux produits et services, ainsi que l’intégration de l’intelligence artificielle, du Big Data et des nouveaux outils pour chacun des domaines de l’entreprise. De nouveaux produits peuvent arriver via des alliances, des acquisitions, des fusions ou des ressources internes.

Ces messages et la discussion à leur sujet visent à activer la prise de décision immédiate au sein de l’entreprise post-pandémique. Nous avons besoin de talents dotés de compétences décisionnelles et axés directement sur les résultats commerciaux.

