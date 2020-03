10 produits pour vous aider à travailler à domicile

Tout le monde travaille à domicile. Mais comment le font-ils efficacement?

Mars

31, 2020

4 min de lecture

Divulgation: Notre objectif est de proposer des produits et services que nous pensons que vous trouverez intéressants et utiles. Si vous les achetez, l’Entrepreneur peut obtenir une petite part des revenus de la vente de nos partenaires commerciaux.

De nos jours, une grande partie de la main-d’œuvre américaine travaille à domicile. Pour certains, ce n’est pas un problème et c’est comme d’habitude. Pour d’autres, il est difficile d’être aussi productif que par le passé. Étant donné que nous pouvons travailler à domicile depuis un certain temps, c’est une bonne idée de commencer à réfléchir à la façon dont vous allez tirer le meilleur parti de chaque jour. Vous ne savez pas par où commencer? Voici une introduction sur la façon d’optimiser chaque once de temps que vous passez dans votre bureau à domicile:

Infusion du matin

Crédit d’image:

Entrepreneur Store

Commencez votre journée du bon pied comme d’habitude: avec votre café du matin. Plus facile à dire qu’à faire si vous comptez sur la cafetière ou le café du coin depuis des années. La cafetière à verser automatique Gormia Pourista est la cafetière intelligente qui prend le café à verser et la rend accessible à tout homme ou à toute femme.Elle a une véritable action de floraison et de versement contrôlée de qualité barista, un contrôle précis de la température et un café réglable rapport eau / eau pour vous assurer d’obtenir le parfait cuppa joe.

Procurez-vous la cafetière à fondue entièrement automatique Gourmia GCM3350 Pourista pour 129,99 $ (Orig. 149,99 $).

Chaise ergonomique

Crédit d’image:

Entrepreneur Store

Une fois que vous avez pris votre café, installez-vous dans le fauteuil de jeu réglable en hauteur avec coussin lombaire amovible et repose-tête. Astuce: les chaises de jeu sont nettement plus personnalisables que les chaises de bureau. Celui-ci vous aidera à trouver votre poste de travail parfait.

Obtenez la chaise de jeu réglable en hauteur avec coussin lombaire et appuie-tête amovible pour 219,99 $ (Orig. 370 $).

Le poste de travail

Crédit d’image:

Entrepreneur Store

La chaise fournira le confort, mais un grand bureau transformera votre expérience entière. Le bureau d’ordinateur pour PC Gamer Challenger de 48 po de large a de la place pour un double affichage et une console d’alimentation intégrée pour tous vos appareils électroménagers, et des fonctionnalités comme un porte-gobelet et un organisateur de câbles.

Procurez-vous le bureau d’ordinateur Gamer Challenger de 48 pouces de large pour 239,99 $ (Orig. 319 $).

Soleil du matin

Crédit d’image:

Entrepreneur Store

Le petit matin était nuageux, mais maintenant le soleil se lève et vous aimeriez avoir de la lumière pour vous alimenter tout au long de la journée. Le contrôleur AXIS Gear: Smart Blinds vous permettra d’ouvrir automatiquement les stores.

Obtenez le contrôleur AXIS Gear: Smart Blinds pour 224,99 $ (Orig. 249 $).

Air pur et frais

Crédit d’image:

Entrepreneur Store

La lumière du soleil est un excellent moyen de stimuler la productivité, mais un purificateur d’air vous aidera à rester concentré toute la journée. Un air pur est un bon air et le purificateur d’air intelligent TechCare avec filtres HEPA éliminera 99% de toutes les bactéries en suspension dans l’air et autres microns pour vous assurer de respirer de l’air pur toute la journée.

Obtenez le purificateur d’air intelligent TechCare avec filtres HEPA pour 109,99 $ (Orig. 189,95 $).

Midi

Crédit d’image:

Entrepreneur Store

Le déjeuner ne doit pas être un sandwich au jambon et au fromage goopy tous les jours. Préparez quelque chose de délicieux (et avez des restes pour demain) en quelques minutes avec le four grille-pain à friteuse programmable GoWISE USA® 8-en-1 11,6 pte. Avec huit fonctions de cuisson, le déjeuner sera votre nouveau repas préféré.

Obtenez le four grille-pain à friteuse programmable 8,6 en 1 GoWISE USA® 11,6 QT pour 124,99 $ (Orig. 149 $).

Lumière douce

Crédit d’image:

Entrepreneur Store

Comme le soleil se couche l’après-midi, vous aurez besoin d’un peu de lumière pour rester productif. Kooduu: la lampe design 3 en 1, le haut-parleur et la glacière offrent un éclairage parfait à tout moment de la journée. De plus, vous pouvez diffuser de la musique depuis votre téléphone et même commencer à refroidir votre bière pendant l’happy hour.

Obtenez Kooduu: la lampe design 3 en 1, le haut-parleur et la glacière pour 159 $.

Boisson rafraîchissante

Crédit d’image:

Entrepreneur Store

Une fois que la bière est agréable et fraîche, transférez-la dans le couvercle Trinken pour l’apprécier en toute tranquillité. Les enfants n’ont pas besoin de savoir que vous buvez une bière. Le couvercle Trinken est conçu pour ressembler à une tasse à café.

Obtenez Trinken Lid: la tasse de café cachée bière confortable pour 25,99 $ (Orig. 31,99 $).

Bonnet de nuit

Crédit d’image:

Winc

Il est toujours agréable de profiter d’un dîner et de célébrer une journée productive avec un verre de vin. Heureusement, vous n’aurez pas à porter un masque et des gants pendant que vous vous précipitez au magasin pour obtenir une bouteille. Winc Wine Delivery organise une sélection en fonction de vos goûts et livre des bouteilles directement à votre porte.

Obtenez une livraison de vin Winc pour 26 $ (Orig. 52 $).

Huit heures de sommeil

Crédit d’image:

Entrepreneur Store

Enfin, quand il est temps de terminer la soirée. Mettez-vous sous Cushion Lab: la couverture pondérée Calm Embrace pour détendre votre corps, stimuler la circulation sanguine et vous aider à vous endormir. Prenez-le du canapé au lit et restez endormi pendant huit heures.

Obtenez Cushion Lab: la couverture pondérée Calm Embrace pour 109,97 $ (Orig. 249 $).

.