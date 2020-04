10 raisons pour lesquelles nous avons tous besoin d’une communauté dans les affaires et la vie

Vous souvenez-vous des premiers jours où vous vous dandiniez à travers le mumbo des médias sociaux? Lorsque vous avez appris ce que des mots comme avatar, gravatar, tweet, twit, Twitter, hashtag, pin, post, mise à jour du statut, chronologie, micro-blogs signifiaient. Rappelez-vous à quel point vous étiez excité d’avoir un nouvel abonné, comme sur votre page Facebook ou commentez votre blog?

Qu’est ce qui a changé? Au fur et à mesure que vos connaissances se sont approfondies, la communauté s’est élargie et l’influence a augmenté, vous avez en quelque sorte oublié ces petites choses que vous avez célébrées.

Beaucoup de ceux qui passent par ce cycle de vie très naturel du succès du marketing en ligne sont souvent tellement pris dans les paramètres et leurs propres objectifs personnels qu’il est parfois facile d’oublier les personnes qui vous ont amené là-bas en premier lieu.

Une période de crise telle que celle que nous vivons actuellement à l’échelle mondiale avec Covid19 (virus Corona) a une façon naturelle de nous conduire en tant qu’humains à vraiment réfléchir à ce qui compte dans la vie.

Cela nous rappelle à quel point la communauté est importante pour nous personnellement et professionnellement.

La communauté ne se passe pas du jour au lendemain

La communauté n’est pas quelque chose qui se produit une seule fois juste pour vous aider à passer de zéro à cent ou cinq mille abonnés. Une vraie communauté est là pour le long terme. Ce sont les personnes sur lesquelles vous pouvez compter, épaisses ou minces. Ce sont les gens qui vous édifieront, vous diront la vérité même si ça fait mal et célèbrent vos succès parce qu’ils vous ont aidé à y arriver.

Scott Peck, l’auteur de «The Different Drum: Community – Making and Peace» a quelques bons mots à ce sujet. Peck explique comment la construction d’une communauté consciente est un processus de conception délibérée basé sur la connaissance et l’application de certaines règles. Il parle de la façon dont les communautés passent par différentes étapes à mesure qu’elles se forment et se construisent.

1. Chaos: Quand les gens dépassent l’inauthenticité de la pseudo-communauté et se sentent suffisamment en sécurité pour se présenter eux-mêmes. Cette étape impose de grandes exigences au facilitateur pour une plus grande direction et organisation, mais Peck pense que «les organisations ne sont pas des communautés», et cette pression doit être résistée.

2. Le vide: Cette étape va au-delà des tentatives de réparer, de guérir et de convertir l’étape du chaos, lorsque tout le monde devient capable de reconnaître ses propres blessures et brisures, communs à nous tous en tant qu’êtres humains. De ce vide vient

3. Véritable communauté: le processus d’un profond respect et d’une véritable écoute des besoins des autres personnes de cette communauté. Peck pense que cette étape ne peut être décrite que comme de la «gloire» et reflète un profond désir de chaque âme humaine pour la compréhension compatissante de ses semblables.

10 raisons pour lesquelles nous avons tous besoin de la communauté

1. Amitié. Les gens sont au cœur des médias sociaux, du marketing numérique et de la vie. Sans personne, les médias sociaux n’existeraient pas. La vie est trop courte et trop effrayante pour la passer toute seule ou avec des personnes fausses et qui ont peur de les laisser voir leur vrai moi.

2. Les relations en tant que radeau de sauvetage dans un océan de changements technologiques. Peu importe si Facebook disparaît demain et est remplacé par le prochain grand réseau social «thang»? Tant que vous avez une communauté construite sur de vraies relations, alors ils subiront les changements technologiques, de réseaux sociaux. Votre communauté, vos amis et vos amis en ligne vous suivront partout où la marée technologique peut vous emmener.

Recommandé pour vous Webdiffusion, 21 mai: Croissance pour tous: un modèle évolutif pour toute entreprise de taille

S’inscrire maintenant

3. Poussez-vous à être à votre meilleur. Si vous passez vos jours, vos nuits et votre vie uniquement dans votre propre monde, vous n’avez rien à comparer. Une compétition saine est bonne et saine. Apprendre ce que font vos meilleurs collègues, la meilleure concurrence ou les petites entreprises du quartier dans la rue est motivant.

4. Vérification de la réalité. Il n’y a rien de mieux que d’avoir un groupe de collègues honnêtes, authentiques, transparents en ligne ou hors ligne pour vous dire la vérité manifestement honnête sur quelque chose dont vous avez besoin d’une vérification de la réalité.

5. Le courage de prendre des risques. Prendre des risques est une partie saine de toute entreprise. Lorsque vous savez que vous avez une communauté d’amis derrière vous pour vous donner une vérification honnête de la réalité de votre prochaine meilleure idée, ainsi qu’un groupe de voyants qui vous soutiendront et seront là pour vous aider à vous tenir debout lorsque vous tomberez, cela peut avoir un impact positif sur votre capacité à continuer de faire progresser votre entreprise. Assis à l’intérieur par vous-même, peur de prendre des risques sera probablement sûr à court terme, mais à plus long terme, cela pourrait mettre votre entreprise plus à risque car vous ne vous développez pas ou ne vous connectez pas avec d’autres qui développent également leur entreprise.

6. Décollez. Vous connaissez les jours auxquels je fais référence. Les jours où vous ne savez pas quoi dire, sur quoi bloguer, sur quoi tweeter ou quoi faire ensuite dans votre entreprise. Ce sont les jours où vous sautez sur Twitter, regardez quelques vidéos sur YouTube, lisez quelques blogs de vos auteurs préférés et passez la journée à vous inspirer de votre communauté. Si vous vous sentez coincé, demandez-leur de l’aide. Il y a de fortes chances que vous ayez une longue liste de personnes prêtes à vous motiver en un rien de temps.

7. Apprenez. Avec la vitesse à laquelle les réseaux sociaux se construisent, évoluent, se métamorphosent et se déplacent, nous ne pouvons en aucun cas être un expert du jour au lendemain. C’est tout simplement impossible. Non seulement nous pouvons en apprendre davantage sur les réseaux sociaux les uns des autres, mais nous pouvons également en apprendre davantage sur nos marchés cibles, soutenir la technologie, les meilleures pratiques ou un simple comment bloguer sur quoi que ce soit sous le soleil!

8. Innovation. Lorsque vous rassemblez des gens intelligents qui communiquent ouvertement, partagent des connaissances, se soutiennent mutuellement, des choses intelligentes se produisent. De nombreuses idées, produits et entreprises nouveaux sont issus d’une simple conversation en ligne ou d’une relation mise hors ligne qui a commencé par un simple tweet.

9. Santé mentale. Dans un monde fou, métrique, tweet et follower, il est agréable de pouvoir sauter sur Twitter, LinkedIn ou Facebook et savoir que vous n’êtes pas seul. Il est bon de savoir qu’il y a des gens qui peuvent comprendre votre excitation de deux heures de bloc de temps réservées uniquement pour le tweet, ou la célébration que vous avez une nouvelle technologie ou un widget finalement intégré à votre blog ou site Web. En particulier pour ceux qui sont des collègues hors ligne composés principalement de personnes qui ne savent pas encore expliquer pourquoi vous voudriez passer vendredi soir sur Twitter, il est certain qu’il y a des amis en ligne qui comprennent!

10. Payez-le et aidez-vous les uns les autres. Tout comme vous devez vous appuyer sur votre communauté pour beaucoup des choses mentionnées ci-dessus et plus, votre communauté a aussi besoin de vous. Vous pouvez le reverser chaque jour sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aider les gens à apprendre, à grandir et à être motivés. Vous pouvez les aider à se décoller, à réunir une solution, à lancer une nouvelle entreprise ou à apprendre simplement à tweeter ou à créer une page d’entreprise Facebook. Quoi que ce soit, assurez-vous de vous concentrer sur le paiement en avant autant ou plus que sur la réception. Si vous vous efforcez d’aider les autres à atteindre leurs buts et objectifs en priorité, vous atteindrez vos objectifs par défaut.

N’oubliez pas votre défi Roots

De temps en temps, il est bon de jeter un coup d’œil et de réaliser que tous ceux que vous avez peut-être temporairement ignorés sont ceux qui vous ont amené là-bas pour commencer! Vous avez peut-être été trop occupé à vous concentrer sur les likes, les suivis, les scores d’influence et les entonnoirs de conversion que vous avez oubliés qui vous les donne quotidiennement!

Je voudrais vous mettre au défi de profiter de cette journée pour vous souvenir de ceux qui vous ont aidé. Voici quelques conseils de défi pour les courageux, les audacieux et les vrais amateurs de communauté:

1. Jetez un œil à la chronologie de vos réseaux sociaux et faites plus attention à qui clique sur like. Reconnaissez qu’ils existent et faites le double clic sur au moins 2-3 de leurs profils sociaux. Consultez leur page d’entreprise Facebook, leur blog d’histoires Instagram ou Facebook et leur flux Tweet. Apprenez comment ils peuvent vous aider, ce qu’ils peuvent vous apprendre. Il y a de fortes chances que vous puissiez en apprendre beaucoup plus que vous pensiez possible.

2. Prenez 15 minutes supplémentaires par jour pendant la semaine prochaine pour remercier ceux qui vous ont retweeté, dites bonjour à quelqu’un que vous n’avez pas tweeté depuis longtemps.

3. Passez au moins 15 minutes par jour à vous concentrer sur les objectifs de quelqu’un de votre communauté par rapport à vous-même.

Je peux garantir que si vous essayez quelques-unes de ces tactiques simples, le retour que vous verrez, ressentirez et vivrez est au-delà des mots ou de tout ce que l’argent peut acheter!

Êtes-vous dedans?

Ce que tu dis? Vous êtes prêt à relever le défi? Vous êtes prêt à redonner à la communauté et à bénéficier aux nombreuses personnes qui pourraient utiliser votre aide, vos connaissances ou votre amitié?

Auteur: Pam Moore

Suivez @pammktgnut

Forbes Top 10 Social Media Power Influencer – PDG / fondateur de Marketing Nutz, marque sociale à service complet, agence de marketing numérique. Conférencier en marketing des médias sociaux, auteur, stratège, consultant, coach et formateur. J’aide les entreprises de toutes tailles à intégrer les médias sociaux dans l’ADN de leur entreprise, à me connecter avec la cible… Voir le profil complet ›