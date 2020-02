10 tendances de décoration de salon moderne pour améliorer votre décoration intérieure en 2020

Chaque année apporte de nouvelles tendances et des styles contemporains qui peuvent changer l’apparence de votre décoration intérieure. Concevoir votre maison avec de nouveaux styles peut rendre votre maison plus vivante et plus enchanteresse.

Si vous envisagez de recréer votre salon avec de nouvelles idées de décoration de salon, vous devez penser au-delà de la décoration avec des couleurs et des meubles. L’utilisation de différentes gammes de matériaux dans la décoration du salon d’aujourd’hui est une chose courante. Les salons actuels utilisent un thème dont dépendent la décoration et les composants du salon. Plutôt que de choisir les styles et les designs traditionnels pour votre décoration intérieure, vous pouvez opter pour des styles stratégiques et fonctionnels qui rendront votre vie à la mode et fonctionnelle. De plus, de nos jours, il existe des options de meubles de salon en location si vous voulez des options de poche.

Ainsi, si vous souhaitez mettre à jour votre décoration intérieure, 2020 peut être un bon début pour incorporer de nouveaux modèles et styles pour votre maison. Pour vous aider, nous avons recours à certaines des tendances tendances de la décoration intérieure de salon en 2020, qui sont les suivantes: –

Top 10 des tendances de décoration de salon pour 2020: –

Une touche de nature dans la décoration de votre salon Meubles en bois classiques et touche de vert aux murs:

Avec la technologie croissante, nous voulons tous un décor de maison de salon technologique avancé, mais pour changer, nous pouvons essayer de connecter notre maison avec la nature. Donner une touche naturaliste à la maison la rendra plus vivante. Ajouter des meubles en bois et des nuances de vert aux murs peut apaiser et détendre votre cœur après une longue journée fatigante.

Meubles écologiques pour votre maison

Avec la dévastation des ressources durables, les gens se soucient de leurs propres produits respectueux de l’environnement et recyclables à l’avenir. Il vaut mieux meubler votre maison avec des meubles de bonne qualité et écologiques qui dureront plus longtemps et pourront être recyclés plus tard. Vous pouvez utiliser des meubles en bois certifié FSC et des adhésifs à base d’eau comme meubles de salon.

Décor artistique avec des meubles en bambou pour une vue chic

La popularité des meubles en bambou aux lignes arrondies au lieu des meubles métalliques n’a cessé de croître au cours de la décennie, car elle donne à la décoration de votre salon une touche artistique; comme le style signature des «jambes entrecroisées» ou un cadre de défilement en bambou authentique pour les murs. Il peut sembler un peu vieilli, mais il donnera un look vintage à votre maison.

Lignes géométriques dans les papiers peints et les dessins de vigne sur les meubles

Vous pouvez mettre des lignes géométriques dans votre décoration intérieure qui apporteront une texture douce à votre intérieur. Vous pouvez opter pour des conceptions moins linéaires dans votre décoration intérieure et, plutôt, essayez de définir votre maison avec des morceaux de formes et de courbes en serpentin. L’ajout de ces types de formes structurelles contribuera à transformer votre maison de façon stratégique.

La conception biophile de votre décoration intérieure vous relie toujours à la nature. Ce type de style se concentre davantage sur la lumière naturelle, le vent et les éléments environnementaux. En ajoutant quelques plantes d’intérieur, les structures ondulées peuvent donner à une maison un aspect organique et naturaliste.

Profil de couleurs contrastées dans les papiers peints, les meubles et la décoration des pièces

La plupart du temps, la monotonie dans le profil de couleur des meubles de salon, le décor de papier peint rend les chambres longues fades et ternes. Pensé que c’était un choix populaire depuis la fin des années 90, les salons profilés à une seule couleur se démodent progressivement pour les milléniaux modernes. Ce qui est chaud dans la tendance de la décoration du salon de nos jours, ce sont les couleurs contrastées dans toute la pièce. La diversité des couleurs des papiers peints et des meubles rend l’ambiance plus optimiste et animée. Dans cette nouvelle année 2020, vous pouvez obtenir une large gamme de couleurs dans votre palette, y compris des couleurs pastel douces.

Meubles réfléchissants et stores neutres

Le style de décoration de salon moderne comprend des nuances neutres, des meubles modernes et des designs de maison simples mais élégants pour votre décoration intérieure. Créer votre salon avec des choses naturelles comme le bois, les fleurs, les textiles qui créent une atmosphère confortable est devenu un choix populaire pour les propriétaires de maisons d’entreprise. Les meubles réfléchissants avec la finition en verre dégagent une ambiance haut de gamme et très moderne dans le salon.

Utilisation de matériaux non conventionnels et de néons pour le style de décoration de salon techno

Le style de décoration techno est l’un des styles de décoration compliqués que vous optez pour votre décoration intérieure, qui est récemment entré dans la tendance de la décoration traditionnelle. Il donne un style détaillé pour votre décoration intérieure et implique une utilisation correcte et complexe de l’espace de séjour pour créer des conceptions graphiques 3D pour la pièce. Ce type de styles de décoration comprend l’utilisation d’objets innovants et non conventionnels tels que des tuyaux, des barres en métal, des meubles de salon à base de métal et des néons / lampes fluorescentes pour créer une perspective pop-culturelle dans la pièce. Comme décorer votre salon avec du verre, du métal et du plastique, donnez un mélange correct de matériaux pour rendre votre salon un peu plus nerveux.

Tendance de décoration de salon minimaliste en 2020 pour la vie spatiale

Donner des styles excessifs dans votre décoration intérieure peut souvent donner un aspect congestionné et désordonné à votre salon. Ainsi, selon votre préférence, vous pouvez créer un salon qui aura une utilisation minimale de matériaux dans votre salon ainsi que des meubles de base qui, lorsque vous regardez de l’extérieur, créeront une harmonie ensemble et fourniront beaucoup d’espace ouvert et d’air. Si vous souhaitez une option économique, vous pouvez également louer des meubles de salon à partir de Cityfurnish et profitez de notre incroyable location de meubles prestations de service.

Décor de salon de style loft avec hauts plafonds et grandes fenêtres

Le mot loft en dit long sur la décoration du salon de style loft. Il faut imaginer une pièce sans murs ni cloisons mais une pièce avec de hauts plafonds et de grandes fenêtres. Ce type de chambre laisse entrer beaucoup de lumière naturelle de l’extérieur et dégage une superbe vue sur la nature ou l’arrière-cour, ce qui la rend vraiment adaptée aux enfants et convient également aux membres âgés. De nos jours, la tendance est aux murs en briques rouges avec des meubles de salon en métal et des panneaux en bois qui donneront un aspect rustique à votre salon.

Lumières chaudes et meubles à motifs lumineux

Selon ce style de salon, vous pouvez utiliser des produits fiables et de bonne qualité qui sont fonctionnels, légers et occupent moins d’espace. De nombreux designers d’intérieur ont rattrapé cette tendance en complétant les chambres avec des motifs lumineux, des meubles en peluche et des lampes lumineuses pour donner à la décoration intérieure un bon mélange de styles occidentaux et traditionnels. Mettre des éléments éclaircissants et créatifs de style unique créera un espace apaisant et quelque peu inventif pour votre vie.

Meubles en cuir pour votre salon

Tout le monde apprécie de temps à autre un mélange de styles de décoration old-school et new age. Par conséquent, incorporer des meubles de salon en cuir comme des canapés ou des fauteuils inclinables ou des poufs peut faire une déclaration audacieuse. Il peut également contribuer à apporter une touche de luxe et de gravité à l’environnement global du salon. Si vous êtes quelqu’un avec un goût riche et profond, vous pouvez plus que certainement opter pour des meubles en cuir ombragé profond pour votre salon pour élever le décor à un style plutôt chic et vintage. Les meubles en cuir sont également relativement plus faciles à nettoyer et à entretenir que ceux faits d’autres matériaux comme la fourrure ou le velours. Être imperméable à l’eau rend les meubles en cuir assez facilement lavables sans avoir à se soucier des tracas d’endommager le matériau ou de la décoloration de la couleur. Ce type de mobilier va également avec un décor de pièce en métal et en acier, ce qui en fait un choix populaire de nos jours.

Assistants à domicile dans le salon pour une vie douce et optimisée

L’utilisation d’un assistant à domicile est une technologie très courante que nous pouvons utiliser dans le salon d’aujourd’hui. C’est le premier pas vers la domotique et vers un avenir meilleur. L’optimisation et l’automatisation sont quelque chose que les gens recherchent de nos jours. Les gens préfèrent un assistant qui peut contrôler et surveiller différents appareils dans leur salon. L’utilisation de l’assistant à domicile permet de contrôler très facilement les appareils électriques et d’assurer une bonne circulation des informations même lorsque vous n’êtes en contact avec aucun appareil électronique, par exemple votre téléphone ou votre ordinateur portable. Le recours à l’aide à domicile est un atout majeur pour les parents qui travaillent et qui passent la plupart de leur temps à l’extérieur. L’utilisation d’un assistant à domicile garantit également une utilisation optimale des appareils électroménagers, sans gaspillage pour une utilisation inutile des appareils électriques. Les assistants à domicile peuvent même fournir des solutions de sécurité en détectant les menaces possibles.

Meubles intégrés polyvalents pour une occupation optimale de l’espace

C’est l’ère du meuble intégré. Personne ne veut vraiment d’une table qui ne sert qu’à des fins spécifiques pour les chambres individuelles. Il devrait servir de table d’étude intégrée ainsi que de table à manger. En bref, les gens veulent des meubles modernes qui peuvent remplacer le besoin de plusieurs autres meubles, en d’autres termes, la nouvelle exigence d’âge est celle des meubles intégrés. Meubles pouvant se replier en unités compactes ou pouvant être rangés sans prendre beaucoup de place. L’espace étant une préoccupation majeure dans le scénario actuel, l’utilisation optimale de l’espace disponible est une nécessité. D’où des meubles intégrés qui ont une utilisation polyvalente sont en forte demande dans les tendances du salon de 2020.

Le salon moderne n’est plus l’endroit où il était, ce n’est plus le même endroit composé d’un canapé dans le coin, d’une cheminée dans un autre et d’autres choses à décorer. Dans ce scénario actuel, le salon est une œuvre d’art composée de choses allant de tentures murales d’art abstrait et de décorations conçues par des artistes célèbres. Les décorations de salon de ce siècle comprennent des usages multiples meubles, auto-ajustable et auto-changeant du scénario de salle de séjour, des meubles portatifs d’aide à la maison et ainsi de suite. Mais il n’est pas toujours possible de concevoir un salon avec des meubles haut de gamme, donc si vouso goûtez à l’expérience de la vie moderne, alors vous pouvez toujours consulter notre exclusivité location de meubles services de Cityfurnish.