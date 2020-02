100 000 employés de magasin agressés malgré l’intervention du gouvernement, selon Usdaw

L’année dernière, la violence contre le personnel des magasins de détail a augmenté de plus de 25%

// 100 000 employés de magasin ont été agressés au cours de la dernière année

// Usdaw a exprimé ses inquiétudes quant au rythme des progrès dus aux attaques en cours

De nouvelles recherches ont révélé que 100 000 employés de magasin ont été agressés depuis une consultation gouvernementale sur la violence et les abus envers le personnel de vente au détail l’an dernier.

Usdaw a exprimé ses inquiétudes quant au rythme des progrès dus aux attaques continues contre les employés de magasin.

La réponse du gouvernement doit être publiée le mois prochain.

LIRE LA SUITE: La violence dans le commerce augmente de 25%

«Il y a huit mois, aux côtés d’un large éventail d’employeurs de détail, nous avons répondu à l’appel à preuves du ministère de l’Intérieur et appelé conjointement à agir pour résoudre ce problème croissant», a déclaré la secrétaire générale Paddy Lillis.

«Même depuis la fermeture de l’appel à preuves du ministère de l’Intérieur, notre enquête suggère qu’environ 100 000 employés de magasin ont été agressés.

«Nous continuons d’appeler à des sanctions plus sévères pour ceux qui agressent des travailleurs en magasin et à l’introduction d’une infraction autonome simple qui est largement reconnue et comprise par le public, la police, les tribunaux et surtout les criminels.

«Nous avons besoin d’une action décisive pour résoudre ce problème croissant.

«Le personnel de vente au détail a un rôle crucial dans nos communautés et ce rôle doit être apprécié et respecté, il mérite la protection de la loi.»

L’année dernière, la violence contre le personnel des magasins de détail a augmenté de plus de 25%. Usdaw a également révélé que 42% des employés de magasin n’avaient jamais vu un officier de police en patrouille à l’intérieur de leurs magasins.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette