100 licenciements chez Edinburgh Woolen Mill Group; le personnel fait face à une réduction de salaire de 50%

Certains des licenciements concernent des personnes qui ont reçu des offres d’emploi.

// Edinburgh Woolen Mill Group fait 100 licenciements en raison de la crise des coronavirus

// Un porte-parole dit qu’il s’agit d’un «petit nombre» pour l’entreprise, qui emploie 25 000 personnes

// La société appartenant à Philip Day a également interdit temporairement le recrutement et a averti le personnel restant de la réduction de salaire de 50%

Le Edinburgh Woolen Mill Group aurait effectué une centaine de licenciements dans l’entreprise alors que la pandémie de coronavirus se poursuit.

Bien que la société ne confirme pas le nombre exact de licenciements, un porte-parole a déclaré que le «petit nombre» affectait les sièges sociaux et les fonctions commerciales dans l’empire appartenant à Philip Day – qui emploie environ 25 000 personnes dans des chaînes de vente au détail telles que Peacocks, Jaeger, Austin. Reed et l’éponyme Edinburgh Woollen Mill.

En outre, certains des licenciements affectent des personnes qui avaient reçu des offres d’emploi, et il est entendu que l’entreprise a interdit temporairement tout recrutement ultérieur et a averti le personnel restant qu’il pourrait faire face à une baisse de salaire de 50% dans les semaines à venir. .

LIRE LA SUITE:

Comme de nombreux autres détaillants de mode, Edinburgh Woolen Mill Group a été particulièrement touché par la pandémie de coronavirus, en particulier en termes de fréquentation.

“Comme de nombreux autres détaillants de grande rue, nous constatons actuellement une réduction significative de la fréquentation de la rue principale”, a déclaré un porte-parole du Edinburgh Woolen Mill Group à Retail Gazette.

«Cet effondrement de la fréquentation a particulièrement touché nos principaux clients de plus de 60 ans, à qui le gouvernement a explicitement demandé de s’isoler et de rester chez lui.

«Pour nous préparer efficacement aujourd’hui, nous avons ouvert une consultation avec nos employés sur le passage à des horaires de travail flexibles à partir de la semaine prochaine afin de garantir que nous pouvons limiter l’impact sur l’entreprise, l’équipe et, plus important encore, sauvegarder autant d’emplois que possible.

«Cette suggestion a été discutée avec tous nos employés aujourd’hui et a été approuvée à l’unanimité.

«Nous n’avons pas encore pris de décision finale quant à savoir si nous allons passer à des heures de travail réduites car il s’agit d’un environnement politique très changeant et évoluant rapidement, et nous surveillons de près la rue principale et le gouvernement.

«Nous suivons de près toutes les annonces du gouvernement pour trouver la meilleure façon de soutenir notre équipe.

«Malheureusement, dans le cadre de ces préparatifs, nous avons également procédé à un petit nombre de licenciements dans le groupe, où des personnes ont été embauchées très récemment ou devaient commencer très bientôt.

«Nous avons également mis un terme à tout recrutement ultérieur dans l’entreprise, alors que nous nous efforçons de sauvegarder autant d’emplois que possible.»

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette