1000 crimes de vol à l’étalage par jour et 52% restent impunis, selon une nouvelle étude

Dans 20% des délits, aucun suspect n’est identifié et 12% du temps, les forces de police ne sont pas en mesure de poursuivre les suspects.

De nouvelles recherches ont montré que le secteur de la vente au détail est en proie à 1000 incidents de vol à l’étalage par jour, et plus de la moitié d’entre eux resteraient impunis.

L’analyse des données de la police par Checkpoint Systems a révélé que les détaillants britanniques ont enregistré 359156 incidents de vol à l’étalage en 2019, ce qui équivaut à près de 1000 par jour.

Alors que 52% des incidents signalés restent impunis, dans 20% des délits, aucun suspect n’est identifié et 12% du temps, les forces de police ne sont pas en mesure de poursuivre les suspects.

Les données ont également montré que le vol à l’étalage dans l’ensemble avait légèrement ralenti en 2019 – en baisse d’environ 3% en glissement annuel – mais 17 des 45 forces de police du Royaume-Uni ont enregistré une augmentation du nombre d’incidents en 2019.

Le Sussex a été le plus durement touché, la police ayant traité 1079 incidents supplémentaires, soit une augmentation de 14% par rapport à 2018.

Les magasins dans le Kent, le Wiltshire, le Hertfordshire et le Northamptonshire ont également été ciblés plus fréquemment par les voleurs au cours de l’année dernière, avec une croissance de 8%, 7%, 6% et 5% respectivement.

Alors que la police métropolitaine a continué de répondre au plus grand nombre d’incidents de vol à l’étalage par rapport aux autres forces de police à travers le pays – 43146 en 2019 – le nombre a diminué pour la deuxième année consécutive et contre 47460 en 2017.

Cependant, le Leicestershire a connu la plus forte baisse, avec 21% de vols signalés en moins dans les magasins.

Entre janvier et mai 2019, les données ont indiqué que seulement 5% des incidents de vol à l’étalage ont abouti à la condamnation du suspect à une indemnisation, avec une mise en garde, un avertissement, une amende, une peine avec sursis ou une peine de prison.

La difficulté d’identifier un suspect était l’un des principaux obstacles aux poursuites. Sur les 4619 et 13 568 incidents de vol à l’étalage enquêtés respectivement par la police de Cambridgeshire Constabulary et la police de Northumbria, 64% ont été fermés sans qu’aucun suspect n’ait été identifié.

La situation est similaire dans le Bedfordshire avec 62%, Surrey 61% et les West Midlands avec 59%.

Pendant ce temps, une moyenne nationale de 59% avait vu une alarme de sécurité se déclencher sans intervention du personnel du magasin à plus d’une occasion.

Les magasins du Nord-Est ont le personnel le moins réactif, 66% des clients étant témoins d’une ou plusieurs alarmes sans réponse du personnel.

