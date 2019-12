11 choses que les spécialistes du marketing mobile devraient faire pour améliorer leur jeu au cours de la nouvelle année

Au cours du premier de l'année, il est un peu plus facile de prendre du recul, de réfléchir et de s'adapter. Sur quoi les spécialistes du marketing mobile devraient-ils se concentrer au cours du premier trimestre de l'année? Voici quelques recommandations des membres du Conseil des jeunes entrepreneurs:

1. Élaboration d'une stratégie globale

Avant d'entrer dans le premier trimestre de l'année, vous devez créer une stratégie complète de marketing mobile. Planifiez le matériel qui sortira et quand. Ensuite, au premier de l'année, exécutez cette stratégie. Vos efforts au premier trimestre devraient viser à rendre votre site mobile convivial et rapide. S'il ne fonctionne pas, vos prospects potentiels trouveront les mêmes informations ailleurs et les convertiront. – Jeff Pitta, Recherche de régime d'assurance-maladie

2. Améliorer le commerce social

L'achat de produits et de services via les médias sociaux est en augmentation car il offre facilité et commodité aux utilisateurs des médias sociaux. Les spécialistes du marketing mobile doivent tenir compte du fait que davantage de personnes souhaitent acheter nativement sur les réseaux sociaux et doivent trouver des moyens de répondre à cette partie de leur clientèle. – Jared Atchison, WPForms

3. Création de contenu vidéo optimisé

Les spécialistes du marketing mobile doivent investir dans la création d'un contenu vidéo de 15 secondes ou moins qui est techniquement optimisé pour offrir une expérience exceptionnelle sur un appareil mobile. Ceci est important car la vidéo génère le plus d'engagement. Et investir dans la vidéo vous permet d'atomiser ce contenu dans de nombreux autres supports. – Gabriel Krajicek, kasasa.com

4. Optimisation du contenu pour la recherche vocale

Alors que la conception axée sur le mobile est devenue un facteur de classement important pour les moteurs de recherche, la conception réactive ne suffit plus pour garantir que votre contenu atteint votre public cible. L'optimisation de la recherche vocale va être la prochaine grande chose. Les spécialistes du marketing doivent s'assurer que leur contenu est optimisé pour les requêtes de recherche basées sur la voix afin que les assistants vocaux dirigent les visiteurs vers votre site Web. – Rahul Varshneya, CurveBreak

5. Préparation à la 5G

Avec ce réseau mobile amélioré, les entreprises pourront investir dans des vidéos marketing plus interactives grâce aux vitesses de téléchargement et aux capacités plus rapides que la 5G offrira. Les choses évoluent de plus en plus vers la vidéo, et il est important pour le marketing de développer un contenu mobile de qualité. – Jared Weitz, United Capital Source Inc.

6. Amélioration de la navigation

Il y a peu de choses aussi frustrantes que de rechercher des informations sur un site et de ne pas les trouver. Cela peut faire qu'un visiteur quitte votre site et ne revienne jamais. Il est important de hiérarchiser le contenu et de faciliter la navigation. Ajoutez une barre de recherche dans le menu principal et dans toutes les pages afin que les visiteurs puissent l'utiliser pour trouver des informations. – Syed Balkhi, WPBeginner

7. Faire un Deep Dive Channel

Choisissez une chaîne qui est assez récente ou que vous vouliez vraiment posséder et faites une plongée profonde dans la croissance de votre audience ou d'une audience dans cette chaîne particulière. Prenez des notes sur ce qui fonctionne ou ne fonctionne pas. – Arry Yu, Yellow Umbrella Ventures

8. Augmentation de la vitesse des pages mobiles

En tant qu'entrepreneur depuis 20 ans, j'ai vu beaucoup de changements dans le paysage du marketing numérique. Le changement le plus important de la dernière décennie concerne le marketing mobile. En 2018, Google a commencé à déployer son index mobile-first. Cela signifie qu'ils priorisent les classements mobiles sur les classements de bureau. Si je devais offrir une astuce pour l'optimisation mobile, c'est d'augmenter la vitesse de votre page mobile. – Kristopher Brian Jones, LSEO.com

9. Implémentation de chatbots

Les chatbots sont désormais un moyen incroyablement populaire pour les consommateurs de parler aux entreprises, que ce soit sur mobile ou sur ordinateur. Donc, si votre entreprise n'a pas encore mis en place de chatbots, cela devrait être une priorité pour la nouvelle année. Les chatbots sont des outils puissants qui non seulement améliorent votre service client, mais ils contribuent également à stimuler les ventes. Si un consommateur hésite à acheter, il peut obtenir des réponses instantanées. – Thomas Griffin, OptinMonster

10. Utilisation des applications

De plus en plus d'entreprises en ligne mettent en œuvre des applications dans leur stratégie mobile pour mieux répondre aux besoins des consommateurs. Lorsque les bonnes entreprises utilisent des applications pour poursuivre leurs efforts de marketing, cela fait toute la différence dans leurs conversions et leur engagement. – Stephanie Wells, Formidable Forms

11. Ajout de portefeuilles numériques

Les portefeuilles numériques facilitent les achats des utilisateurs sur leur smartphone. L'ajout de portefeuilles numériques comme option de paiement élimine la nécessité pour les utilisateurs de saisir les détails de la carte chaque fois qu'il y a une transaction. Cela crée une excellente expérience client. – Blair Williams, MemberPress