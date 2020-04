11 stratégies que votre entreprise de commerce électronique devrait envisager lors de COVID-19

La pandémie de COVID-19 a radicalement remodelé la société moderne. Avec de nombreuses entreprises physiques contraintes de fermer temporairement, le commerce électronique est plus viable que jamais. Des recherches publiées début mars ont montré que de nombreuses personnes éviteraient les magasins physiques si le COVID-19 empirait. De nombreux points de vente essentiels restent ouverts, mais les clients préfèrent faire leurs achats en ligne si possible.

Vous pouvez profiter de cette demande accrue en tant que fournisseur de commerce électronique. Voici 11 options à considérer:

1. Fournir des livraisons sans contact

Depuis que le coronavirus se propage par la proximité humaine, de nombreuses entreprises offrent désormais des options de livraison sans contact. Bien que la plupart exigent des consommateurs qu’ils en spécifient un, certaines entreprises rendent toutes les livraisons sans contact par défaut.

Pensez à ajouter une section dédiée à votre site de commerce électronique expliquant ce que les gens devraient faire s’ils souhaitent de telles livraisons. Fournir de telles informations avant-gardistes montre que vous voulez assurer la sécurité et le bien-être de tous.

2. Adoptez une approche centrée sur le client

L’une des difficultés entourant la crise du COVID-19 est qu’elle plonge tellement dans l’incertitude. Les gens adorent les achats en ligne pratiques 24/7. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour continuer à vous concentrer sur les besoins des clients pendant la crise des coronavirus.

Offrir une fonction de réapprovisionnement rapide permet aux acheteurs de rester approvisionnés sur les éléments essentiels qu’ils achètent souvent. Un composant de site «produits suggérés» leur permet de trouver plus facilement les articles similaires dont ils pourraient avoir besoin de toute façon.

C’est une période stressante pour les gens du monde entier. Faites savoir aux consommateurs que vous reconnaissez la pression qu’ils subissent et que vous souhaitez faciliter les choses lorsque cela est possible.

3. Offrez un assortiment de contenu gratuit

Beaucoup de gens se retrouvent maintenant coincés à la maison avec plus de temps libre. Certaines marques y répondent en leur offrant du contenu gratuit. Audible le fait avec une bibliothèque d’histoires pour enfants que tout le monde peut diffuser sans ouvrir de compte. De plus, GOG.com, qui vend l’accès aux jeux en ligne, a publié une collection de titres gratuits sur une page de destination spécialisée. La marque souligne que le gameplay est un bon moyen de se détendre tout en restant à la maison.

Si votre modèle d’entreprise vous convient, donnez à vos clients du contenu pour les aider à rester occupés. Quand ils remarquent la haute qualité de vos frrebies, ils peuvent décider d’acheter plus souvent votre contenu payant.

4. Ajustez les campagnes par courriel pour refléter la situation actuelle

La pandémie de coronavirus provoque des changements sans précédent dans le monde. Vos efforts de marketing par e-mail doivent refléter cette réalité. N’oubliez pas que les gens sont anxieux et ressentent les effets de cette crise de diverses manières. Ajustez votre langue pour refléter la sensibilité de la situation. Évitez l’humour hors couleur, mais soyez ouvert à prendre un ton positif et attentionné.

N’utilisez pas non plus le coronavirus comme opportunité de réengagement. Cela pourrait être choquant et frustrant si une personne reçoit un e-mail COVID-19 d’une entreprise avec laquelle elle a passé une seule commande il y a plus de dix ans et dont elle n’a plus entendu parler depuis.

5. Simplifiez le processus d’enregistrement du site

Les lignes directrices sur la distanciation sociale exigent que les individus respectent des processus inconnus lors de leurs achats dans des magasins physiques. Certains points de vente n’autorisent que 50 acheteurs à la fois et disposent d’un personnel de sécurité surveillant le flux de trafic. De plus, de nombreux pays déconseillent fortement aux personnes âgées de quitter leur domicile du tout, car elles courent un risque accru de complications liées au COVID-19.

Ces choses signifient collectivement que certaines personnes qui ne se tourneraient pas normalement vers les achats en ligne le font maintenant. Soyez conscient de ce changement et envisagez de rendre le processus aussi fluide que possible pour ceux qui s’inscrivent sur votre site.

Demandez uniquement les informations dont vous avez besoin et implémentez un repère visuel, tel qu’une coche verte, pour confirmer que quelqu’un a entré les détails au format approprié. Pensez également à laisser les gens commander des articles en tant qu’invité. Cette option permet un achat efficace et réduit la probabilité d’abandon du panier.

6. Investissez dans des boîtes d’expédition personnalisées

L’emballage d’un produit vendu en ligne peut être presque aussi important que l’article lui-même, car il façonne l’expérience client. Les boîtes imprimées sur mesure créent une connexion immédiate et personnelle avec le client tout en favorisant la reconnaissance de la marque. Vous pouvez également ajouter un logo au matériel d’expédition pour différencier votre marque de ses concurrents.

Les emballages imprimés sur mesure peuvent également donner aux gens un peu de joie lorsqu’ils voient les boîtes sur le pas de leur porte. Des phrases comme: «Nous apprécions votre entreprise! Restez en sécurité! ” dans une police aux couleurs vives pourrait améliorer l’humeur du destinataire en ces temps difficiles.

7. Ajoutez une bannière de site pour confirmer que vous êtes ouvert

De nombreux chefs de gouvernement ont décidé que les entreprises «essentielles» pouvaient rester ouvertes. Cette description vague a laissé beaucoup de gens se demander si les marques qu’ils achètent fonctionnent. Éliminez le doute en plaçant une bannière en haut de votre site pour informer les lecteurs que vous êtes toujours ouvert, et assurez-vous qu’elle comprend tout ce qu’ils doivent savoir.

Vous pourriez dire: «Mise à jour COVID-19: nous fonctionnons normalement, mais apprécions votre patience concernant les éventuels retards d’expédition pendant cette période de demande accrue.» Si vous disposez d’emplacements en ligne et physiques avec des procédures d’exploitation différentes pour chaque groupe, pensez à publier une page pour en détailler les détails. Nespresso a fait cela sur leurs marchés du Royaume-Uni et d’Irlande pour réduire la confusion.

8. Rappeler aux gens comment entrer en contact

De nombreux employés des centres d’appels de commerce électronique travaillent à distance et les temps d’attente des clients sont plus longs que d’habitude. Gardez les clients au courant en leur faisant savoir comment se connecter avec votre entreprise. CVS Pharmacy offre plusieurs options aux particuliers, y compris des formulaires de contact spécifiques à un sujet.

Assurez les gens que le soutien est toujours disponible, mais il peut être différent en ces temps difficiles. Pensez à leur demander de faire preuve de plus de pardon. Un message enregistré utilisé par Ally Bank dit aux appelants que tous les membres du personnel de soutien travaillent à domicile et demande de comprendre si une personne entend un enfant qui pleure ou un chien qui aboie en arrière-plan.

9. Offrez des rabais aux acheteurs qui veulent des envois continus

Amazon est l’un des nombreux détaillants de commerce électronique qui permet aux gens d’économiser de l’argent en s’inscrivant à des choses qu’ils achètent à plusieurs reprises. La pandémie de COVID-19 rend difficile pour les individus d’obtenir certains éléments essentiels. Vous pouvez atténuer ce stress en réservant suffisamment de stock pour accueillir ceux qui s’inscrivent pour des livraisons périodiques.

Que vous vendiez des couches, des dîners préparés ou des fournitures de dépistage du diabète, rationalisez le processus de réception des articles dont ils ne peuvent ou ne veulent pas se passer. Offrez-leur la possibilité d’annuler l’abonnement ou de sauter une livraison à tout moment également.

10. Modifier la copie de votre site pour clarifier les détails et éviter les hypothèses incorrectes

Les entreprises doivent désormais être extrêmement prudentes pour éviter de faire des déclarations médicales trompeuses sur leurs sites de commerce électronique. Etsy a récemment commencé à prendre des options plus décisives pour supprimer les annonces qui ne respectent pas les règles du site, par exemple.

Si vous vendez des produits qu’une personne peut acheter pour la prévention des coronavirus – tels que des masques – indiquez clairement si les articles sont ou non des produits de qualité médicale. Cela renforce la fiabilité essentielle et simplifie le processus d’évaluation des produits pour le consommateur.

11. Augmentez vos dépenses publicitaires en ligne

Klaviyo est une société d’analyse de la clientèle qui collecte des informations auprès des entreprises de commerce électronique pendant la pandémie COVID-19. L’une de ses conclusions est que 22% des entreprises dépensent plus pour les publicités. Les marques les plus susceptibles de le faire sont celles qui vendent des produits essentiels comme les aliments et les fournitures de bureau ou des produits de niche non essentiels comme les produits religieux et les produits à base de cannabidiol (CBD).

Évaluez si l’augmentation des dépenses publicitaires pourrait aider votre entreprise de commerce électronique à atteindre ses objectifs. Réfléchissez aux avantages de faire en sorte que la copie de l’annonce reflète les avantages que les gens veulent, tels que la livraison gratuite ou les remises de fidélité.

Réussir pendant la pandémie de coronavirus

Bien que COVID-19 apporte beaucoup d’incertitude, vous pouvez augmenter les chances de résilience de votre boutique de commerce électronique. Commencez avec ces 11 suggestions pratiques.

Lexie est nomade numérique et graphiste. Si elle ne voyage pas dans diverses parties du pays, vous pouvez la trouver sur les marchés aux puces locaux ou faire de la randonnée avec son goldendoodle. Consultez son blog de design, Design Roast, et connectez-vous avec elle sur Twitter @lexieludesigner.