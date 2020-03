12 distractions courantes en milieu de travail et comment rester concentré de toute façon

Les distractions sont inévitables, vous avez donc besoin d’un plan pour toutes les formes courantes qu’elles prennent.

Que vous travailliez à la maison, dans votre café préféré ou dans un bureau animé, les distractions sont devenues un élément familier du lieu de travail moderne. Dans certains cas, en particulier pour les tâches créatives, les distractions peuvent être une bonne chose. Cela peut sembler contre-intuitif, mais les distractions peuvent nous aider à sortir d’une ornière connue sous le nom de fixation cognitive. Nous avons également une envie intérieure d’être distrait.

Cependant, étant donné que nous sommes interrompus toutes les 11 minutes et qu’il faut 25 minutes à notre cerveau pour se recentrer sur la tâche d’origine – les distractions au travail doivent être évitées autant que possible.

Selon une enquête menée par Udemy, les distractions au travail ont un impact négatif sur les performances, la productivité et le potentiel. De plus, pour compenser ces interruptions, les gens travaillent plus vite. Une étude UC Irvine montre que cela augmente le stress et la frustration. Et même une brève interruption double le taux d’erreurs d’un employé.

En bref, les distractions constantes n’affectent pas seulement le résultat net. Ils peuvent également nuire à la santé d’un individu.

Comment pouvez-vous remédier à ces distractions au travail avant qu’elles ne deviennent un problème?

Vous devez commencer par identifier ce qui distrait exactement votre équipe. Savoir ce qu’est la distraction et comment elle se produit peut vous aider à faire un plan pour écraser ces interruptions. Voici 12 des perturbations les plus courantes que vous devez résoudre sur votre lieu de travail – DÈS QUE POSSIBLE.

1. Smartphones

Pas de surprise ici. Après tout, la personne moyenne aux États-Unis consulte son téléphone 52 fois par jour. Et, il est facile de comprendre pourquoi. Nous sommes bombardés tout au long de la journée avec des e-mails, des SMS, des notifications sur les réseaux sociaux et des appels téléphoniques. De plus, nous utilisons nos téléphones pour noter des rappels, consulter nos calendriers, écouter un podcast ou faire du shopping. Pas étonnant que nous soyons accro.

Surmonter votre dépendance à l’égard de votre smartphone n’est pas une tâche facile, mais ce n’est pas impossible. Les méthodes éprouvées consistent à mettre votre téléphone en mode avion ou à utiliser la fonction “Ne pas déranger” du téléphone. Cette action peut être effectuée sur Android ou iPhone. Vous pouvez également placer votre téléphone dans une autre pièce ou le laisser dans un tiroir de bureau, un sac ou un sac à main.

Planifier des heures spécifiques tout au long de la journée permet également de réduire «pendant les heures de travail». Par exemple, j’allume mon téléphone lorsque je dois me concentrer uniquement sur mon travail. Habituellement, cela prend environ deux heures. Après avoir terminé mon travail, je vérifie mon téléphone pour m’assurer que je n’ai rien oublié d’important. Pour ne pas trop me consumer, je ne me donne que 10 minutes de téléphone avant de me replonger au travail.

2. Emails

Nous envoyons beaucoup d’e-mails. Combien? Eh bien, en 2017, 269 milliards d’e-mails ont été envoyés quotidiennement dans le monde. Ce chiffre devrait atteindre environ 333 milliards en 2019.

Comme votre smartphone, il y a aussi la tentation d’arrêter ce que vous faites et de vérifier votre boîte de réception dès l’arrivée d’un nouveau message. Malheureusement, si vous avez fait cela toute la journée, comment pourriez-vous faire faire du travail?

La solution la plus simple consiste à désactiver vos notifications par e-mail sur votre téléphone. Vous devez également fermer toutes les applications ou tous les navigateurs Web contenant votre courrier électronique. J’utilise également une application comme SaneBox pour gérer ma boîte de réception, car elle filtre les messages qui ne sont pas importants.

La chose la plus importante à retenir est qu’en cas d’urgence, vous ne serez pas simplement averti par e-mail. Les gens vous appelleront ou frapperont à votre porte. Tout le reste peut attendre que vous ayez le temps prévu pour parcourir votre boîte de réception.

3. Bruit de fond

Prenez un moment et écoutez vraiment tout le bruit qui se passe dans un bureau. Les gens parlent, les machines fonctionnent, les téléphones sonnent et les portes s’ouvrent / se ferment. Ce n’est même pas entrer dans les ennuis comme la toux, les collations bruyantes ou la musique.

Le bruit de fond est inévitable. Si cela devient trop gênant, vous devriez investir dans des écouteurs antibruit ou vous déplacer dans un endroit plus calme lorsque vous devez donner une tâche à 100% de votre attention. J’ai également constaté que des applications comme Noisli peuvent noyer le bruit de fond, tout en améliorant ma concentration.

4. Interruptions de travail

Comme le bruit de fond, les interruptions des employés, des clients, des fournisseurs et de la famille sont inévitables. Les ingénieurs de Quora ont identifié le «tapotement d’épaule» comme l’une de leurs distractions les plus courantes.

Une solution consiste à garder la porte de votre bureau fermée lorsque vous ne voulez pas être dérangé. Pour faire bonne mesure, placez un panneau “Ne pas déranger” sur la porte. Si vous travaillez dans un espace de bureau ouvert, envoyez des signaux comme porter des écouteurs et être honnête. Si quelqu’un a une question directe et liée au travail, donnez-lui la réponse et continuez.

Une autre tactique consiste à planifier ces interprétations. Par exemple, vous pouvez bloquer dans votre calendrier une période pendant laquelle vous êtes disponible pour les pop-ins. J’ajoute également un peu de temps tampon entre les tâches et les réunions. De cette façon, si quelqu’un vient à moi avec une question, cela ne va pas perturber tout mon emploi du temps.

5. Désordre

Bien qu’à petites doses, un peu d’encombrement puisse encourager un esprit créatif, le fait est qu’un lieu de travail en désordre affecte votre capacité à concentrer et à traiter les informations. La confusion et le désordre sont essentiellement une liste de choses à faire qui vous rappelle tout ce qui doit être fait. En tant que tel, cela vous éloigne de votre présence. Au fil du temps, cela vous rend plus anxieux et stressé.

La solution? Gardez votre espace de travail propre et organisé. Jetez les articles dont vous n’avez plus besoin. Placez les documents dans les fichiers appropriés. Idéalement, vous devriez mettre autant de documents sur le cloud que possible pour réduire le nombre de classeurs. Assurez-vous que toutes vos fournitures de bureau ont une maison et sont retournées à la fin de la journée.

Même si vous ne le faites pas quotidiennement, vous devez au moins nettoyer votre espace de travail chaque semaine. Par exemple, un vendredi après-midi est parfait. Vous avez probablement déjà dépassé mentalement la semaine, c’est donc une tâche facile qui peut être effectuée rapidement.

6. Multitâche

Je suis sûr que nous avons tous été coupables de jongler avec trop de tâches à la fois. Vous êtes un entrepreneur prospère – pourquoi ne pouvez-vous pas jongler avec plusieurs responsabilités à la fois? La vérité est que notre cerveau n’est pas capable de se concentrer sur plus d’une chose à la fois.

Le multitâche ne fait pas gagner de temps et ne vous rend pas plus productif. Cela vous ralentit en fait. “En passant d’une tâche à l’autre, vous pensez que vous êtes en fait attentif à tout ce qui vous entoure en même temps. Mais vous ne l’êtes pas”, a déclaré le neuroscientifique Earl Miller à NPR. “Vous ne faites pas attention à une ou deux choses en même temps, mais vous basculez entre elles très rapidement.”

De plus, lorsque vous effectuez plusieurs tâches à la fois, vous faites plus d’erreurs, réduisez la pensée créative et endommagez potentiellement votre cerveau. Le multitâche était l’une des mauvaises habitudes les plus difficiles à surmonter. Il y a encore des moments où je me retrouve à faire plus d’une chose à la fois. J’ai pu changer cette habitude en créant des blocs de temps pour des tâches spécifiques dans mon application de calendrier.

Par exemple, j’ai réservé quelques heures pour écrire cet article. Pendant cette période, mon téléphone était éteint et la porte du bureau fermée. Quand mon esprit commençait à se demander, je me levais et me promenais dans le bureau pendant quelques minutes pour me vider la tête. Cela semble simple, mais cette habitude n’est pas facile à briser. Quitter mon bureau pendant quelques minutes m’a encouragé à me concentrer uniquement sur la composition de cette pièce au lieu de faire cinq autres choses en même temps. Ce n’est qu’alors que j’ai sauté dans ma prochaine priorité.

7. Collègues

La conversation avec vos employés, collègues et partenaires commerciaux est essentielle pour créer une culture d’entreprise conviviale et collaborative. Cependant, passer trop de temps à parler de “Game of Thrones” ou à bavarder n’est pas seulement une distraction majeure. Le ouï-dire peut également créer un lieu de travail toxique.

En tant que leader, vous ne pouvez tout simplement pas autoriser les ragots au travail. Il doit être traité et traité immédiatement – même si c’est quelque chose de terrible comme de laisser partir un employé. En ce qui concerne le bavardage amical, vous devez définir des limites.

Si quelqu’un vous engage dans une conversation et que vous êtes occupé, dites-lui poliment que vous n’avez actuellement pas le temps de parler, mais vous pouvez vous rattraper pendant le déjeuner. Et, comme mentionné ci-dessus, vous pouvez également envoyer des signaux sans rien dire en portant des écouteurs lorsque vous ne voulez pas être dérangé.

8. Micro-gestion

Bien que vous deviez savoir ce qui se passe dans votre entreprise, être un patron d’hélicoptère n’est pas seulement une distraction pour votre équipe. Ils trouvent également cela frustrant, énervant et anxiogène.

Au lieu d’encourager l’appropriation et de laisser votre équipe faire ce que vous lui avez engagé si vous les interrompez continuellement en obsédant chaque détail. Imaginez simplement que vous êtes dans le modèle d’un projet et que votre patron pointe du doigt tout ce que vous avez mal fait. Dans quelle mesure pensez-vous que vous serez productif? Les perturbations étouffent la créativité, la croissance personnelle et détruisent la confiance entre vous et vos employés.

Renoncer à un certain contrôle n’est jamais facile pour les entrepreneurs. Mais, vous devez laisser votre équipe faire son travail. Si vous n’êtes pas un micro-gestionnaire, cela ne signifie pas une vérification approfondie. Cela signifie garder un œil sur tout le monde et les guider sans interférer avec leur travail tout au long de la journée.

9. La faim

Il est presque impossible de se concentrer lorsque votre estomac grogne. Malheureusement, nous satisfaisons cette envie de malbouffe, car elle est rapide et facilement disponible.

Il faut beaucoup de volonté pour éviter le distributeur automatique ou appeler une livraison de pizza. Mais, vous avez besoin d’options plus saines qui élimineront votre faim tout en vous gardant concentré et énergisé.

Empilez votre bureau avec des options de collations plus saines. Par exemple, j’ai toujours des amandes à proximité. Chaque fois que je me sens affamé, je grignote juste une poignée d’amandes. J’ai également commencé à chercher des options comme Snacknation qui offrira des collations saines au bureau.

10. Politiques inutilement strictes.

“En ce qui concerne la culture, de nombreux employeurs aiment appliquer un ensemble de politiques pour encourager les employés à arriver à l’heure”, a écrit Andre Lovie dans un précédent article Entrepreneur. «La ponctualité est évidemment importante à considérer pour gérer une organisation performante.»

«Cependant, des politiques trop strictes peuvent être plus génératrices de stress. Si les employés sont inquiets et pressés lors de leurs trajets lourds, ils commencent la journée du mauvais pied », a poursuivi Lovie. «Cela peut nuire au moral général des employés, en particulier pour ceux qui parcourent de longues distances cinq jours par semaine. Il se peut donc qu’ils se présentent au travail déjà épuisés et frustrés. »

Si vous occupez une position de leader, Lovie vous suggère de «vous concentrer davantage sur la création d’une culture qui célèbre les employés productifs et les joueurs« A ». Un message fort que les employeurs peuvent envoyer est que la ponctualité est importante, mais ce qui est plus important, c’est la performance. »

De plus, vous pouvez offrir aux employés un horaire flexible où ils peuvent arriver au travail plus tard le matin pour éviter les déplacements trépidants. Une autre option serait de leur permettre de travailler occasionnellement à distance. Si vous êtes un employé, vous pouvez demander à votre patron si l’une de ces solutions est une solution à vos déplacements mouvementés.

11. Réunions

Les réunions sont connues pour être improductives et distraire le temps. Du temps est perdu parce que les gens sont éloignés de leur travail, puis contraints de s’asseoir en réunion pendant une heure – même s’ils n’ont pas à être présents.

Avant de planifier une réunion, réfléchissez longuement si c’est nécessaire. Dans la plupart des cas, vous pouvez ignorer la réunion et communiquer avec votre équipe par e-mail, Slack ou un outil de gestion de projet comme Trello. Si une réunion est nécessaire, invitez uniquement les parties prenantes essentielles, créez un ordre du jour et restez aussi court que possible.

Une autre option consiste à réserver un jour par semaine lorsque les réunions ne sont pas programmées, comme le fameux «No Meeting Wednesday». Avoir une journée sans réunions chaque semaine permet à chacun de travailler sur ses tâches les plus importantes sans être interrompu.

12. Fatigue décisionnelle

Comme expliqué dans un article du New York Times, «Peu importe à quel point vous essayez d’être rationnel et plein d’esprit, vous ne pouvez pas décider sans payer un prix biologique.» Quel est le prix? Habituellement, cela est incapable de se concentrer ou de prendre des mesures. Pensez à quel point vous pouvez vous concentrer sur une tâche lorsque vous êtes mentalement épuisé?

La solution possible consiste à réduire le nombre de décisions que vous prenez quotidiennement. Barack Obama, Steve Jobs et Mark Zuckerberg l’ont fait en portant tous les jours les mêmes tenues. D’autres ont réussi en préparant leurs repas pour la semaine, en déléguant des responsabilités fastidieuses et en automatisant des tâches spécifiques telles que les réponses par courrier électronique en conserve et la planification de rendez-vous.

