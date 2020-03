12 idées positives après Covid-19

6. Des relations plus solides. Soudain, nous avons vu l’importance profonde de passer du temps avec nos familles, de toucher la base avec Zoom ou WhatsApp avec des amis et de soutenir les personnes âgées. Sans aucun doute, Covid-19 élargira nos cœurs et fera de nous de meilleures personnes à partir de maintenant.

Le berceau du coronavirus ouvre ses portes et revient lentement à la normale

7. Vote plus motivé. Le Covid-19 nous obligera à voir à quel point il est important de choisir les bons dirigeants – des hommes et des femmes sérieusement formés en science, mais dotés d’un grand cœur humain. La sauvegarde de la santé publique deviendra un devoir solennel pour ceux qui gouvernent.

8. Des chaînes d’approvisionnement plus solides. Les entreprises voient désormais un risque inhérent à l’approvisionnement total en produits d’un seul pays. Avec cela, de grandes opportunités se présentent pour faire de notre pays une plaque tournante commerciale et d’approvisionnement alternative en Amérique du Nord.

9. Opportunités d’investissement notables. Des milliards de personnes sont connectées et ont hâte de voir ce qui existe – et ce qui va suivre, beaucoup pour la première fois. C’est le moment de participer activement en tant qu’investisseur, client ou employé aux innovations numériques. Allez-y!

10. Divertissement cool. Avec des annulations massives d’événements de football, de baseball, américains, de formule 1 et de concerts en direct, … nous rechercherons et trouverons de nouveaux jeux de société, jeux vidéo, applications, loisirs, flux gratuits de contenu unique, etc. Attendez-vous à des centaines d’offres et d’activités innovantes sur ces sujets.

