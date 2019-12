12 stratégies de marketing du commerce électronique écrasantes pour 2020

À l'approche de 2020, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés pour les détaillants en ligne qui tentent de concurrencer les vendeurs envahissant les marchés de détaillants comme Amazon et Walmart – et, dans certains cas, les détaillants directs aux consommateurs eux-mêmes.

Mais, heureusement, ce n'est pas une tâche désespérée: nous avons compilé 12 des meilleures stratégies de marketing électronique approuvées par les experts que vous devez essayer en 2020. En mettant en œuvre ces stratégies, les marques de commerce électronique peuvent trouver le Saint Graal, qui reste le bon consommateur sur le bon appareil au bon moment.

Commençons.

1. Mettre en œuvre des annonces Google Shopping

Une stratégie populaire consiste à utiliser la plate-forme publicitaire Google Shopping, qui montre aux utilisateurs les produits liés à leurs recherches Google, et lorsque cet utilisateur clique sur un article, ils sont dirigés directement vers le site du vendeur.node: field_content)

Selon Gil Gildner, cofondateur de la société de marketing de recherche Discosloth, les annonces Shopping ciblées en particulier sont «l'une des façons les plus faciles et les plus rentables d'obtenir plus de ventes de produits pour une société de commerce électronique».

En effet, ils préviennent efficacement les clients potentiels en affichant l'image du produit et le prix, de sorte que les annonceurs n'obtiennent que des clics très ciblés.

«C'est extrêmement facile à mettre en œuvre sur des plateformes comme Shopify ou WooCommerce», a-t-il ajouté.

Et ils fonctionnent. Nikki Bisel, fondateur de l'agence de conseil en marketing numérique et de l'agence Seafoam Media, a déclaré que les campagnes Google Shopping ont entraîné une augmentation de 200% du taux de conversion et du taux de clics (CTR) en ciblant les consommateurs qui ont déjà interagi avec une marque donnée par mettre des produits dans leurs paniers ou parcourir les catégories de produits.

"En réduisant notre audience, nous constatons une baisse du nombre total de clics, mais une énorme augmentation du CTR et des conversions – une situation gagnant-gagnant-gagnant en termes de budget et de retour sur investissement", a-t-elle déclaré.

Plus précisément, essayez les annonces Google Shopping vitrine

Ruba Aramouny, propriétaire et directrice stratégique de Solid Marketing, a suggéré d'utiliser les publicités publicitaires de Google pour aider à attirer du trafic haut de gamme à moindre coût. Cette fonctionnalité permet aux annonceurs de regrouper des produits connexes pour aider à présenter une marque aux utilisateurs qui recherchent des termes de produit plus génériques.

"Ce qui rend les annonces Showcase si intéressantes, c'est que vous pouvez enchérir moins que vous le feriez habituellement sur une annonce Shopping traditionnelle, tout en montrant aux prospects une grande variété de produits et d'images", a-t-elle déclaré. "Même si un prospect n'effectue pas immédiatement un achat dans votre magasin, vous les avez familiarisés avec votre marque et pouvez créer un public chaleureux pour le remarketing à moindre coût."

2. Ajouter un langage de balisage structuré

Pour sa part, Kent Lewis, président et fondateur de l'agence de marketing numérique Anvil Media, a déclaré que les marques devraient ajouter un langage de balisage structuré, également connu sous le nom de schéma, au backend de leurs pages de produits pour aider les moteurs de recherche à les indexer correctement. Et, parce que cela permet au moteur de recherche de connaître plus facilement les informations sur une page donnée, il existe également un potentiel pour améliorer le classement.

"En ajoutant des extraits enrichis, vous aidez Google à mettre vos produits devant les bonnes personnes pour les bons termes de recherche", a déclaré Beth Kearsley, assistante des opérations de l'agence de marketing de recherche Tao Digital.

3. Optimiser pour la recherche vocale

Olga Mykhoparkina, CMO de la plateforme de chat en équipe Chanty, prédit que la recherche vocale sera la plus grande tendance pour les stratégies de marketing du commerce électronique en 2020.

"Comme de plus en plus d'acheteurs utilisent la voix pour rechercher des produits, les marques qui optimisent leur contenu pour ces termes de recherche auront le dessus sur la capture du trafic organique des moteurs de recherche", a-t-elle déclaré.

Le plus grand défi est qu'il n'y a toujours pas beaucoup d'outils pour analyser les termes de recherche vocale populaires, mais elle pense néanmoins que 2020 sera l'année où le contenu et le référencement commenceront à accueillir la voix.

"Pour le commerce électronique et les entreprises locales, ce sera l'occasion idéale de capitaliser sur les mots clés à longue queue sans les fourrer de manière anormale dans leur contenu", a-t-elle ajouté.

Pour les marques plus prudentes à l'égard de la technologie vocale, John Frigo, responsable du marketing numérique chez MySupplementStore.com, a déclaré qu'une autre option de communication utilisée par les acheteurs est le SMS et les notifications push, qui ont d'énormes taux d'ouverture. Et parce que peu de spécialistes du marketing l'utilisent encore, les marques peuvent se démarquer.

Source d'image

"Alors que tout le monde s'adresse aux gens par e-mail, dans la recherche Google et sur les réseaux sociaux, les gens ne sont pas inondés de messages marketing par SMS ou push", a-t-il déclaré. "Le SMS est génial dans la mesure où vous vous placez devant quelqu'un et la plupart des gens ne savent pas comment le désactiver."

4. Concentrez-vous sur la vitesse du site

Les marques de commerce électronique voudront également s'assurer que leurs sites Web fonctionnent bien, a déclaré Kearsley, y compris la vitesse du site, les balises d'en-tête et les médias interactifs.

"Les obtenir correctement augmentera considérablement la visibilité et les taux de clics de votre site", a-t-elle déclaré.

Clark Covington, directeur du marketing chez Jelly Bean Rubber Mulch, a convenu que de bonnes choses se produisent lorsque la vitesse de chargement du site Web augmente, y compris l'amélioration des performances de la page de commerce électronique en ligne de la marque.

"Plus précisément, nous avons constaté que lorsque la vitesse de chargement du site Web augmente, Google classe les pages dans les résultats de recherche pour des mots clés relatifs en augmentant notre score de vitesse de page dans notre compte Google Ads payant", a-t-il déclaré. "Le plus frappant de tous, nous avons trouvé une étude Google montrant une augmentation de 90% du taux de rebond lorsque la vitesse de chargement passe de 1 à 5 secondes."

De plus, Lewis recommande d'optimiser les images spécifiquement pour le commerce, car Google Images est le deuxième moteur de recherche en volume.

«L'optimisation de vos images de produits avec du texte alternatif est essentielle pour garantir leur classement dans les recherches d'images liées aux produits», a-t-il déclaré. "Les images renvoient vers les pages de produits où les parties intéressées peuvent les (acheter) facilement."

5. Faites beaucoup de vidéos (pertinentes)

Selon Jeff Neal, qui travaille avec le marché en ligne The Critter Depot, les marques de commerce électronique qui gagneront en 2020 créeront des chaînes YouTube avec des vidéos qui répondent aux questions pertinentes d'une clientèle donnée.

«Nous vendons des insectes nourriciers vivants aux propriétaires de reptiles par courrier», a-t-il déclaré. "Nous avons donc créé une poignée de vidéos que nous avons publiées sur nos pages de produits et qui expliquent comment élever des grillons, comment stocker vos grillons et super-vers et ce que c'est que de les déballer."

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=oUvO8dNOdyE (/ intégré)

Le résultat?

"Ces vidéos ont fait du bon travail en augmentant notre temps sur la page de plus d'une minute par page", a-t-il déclaré. "Nous allons donc de l'avant et créons plus de vidéos pour nos pages les plus performantes."

Matthew Ross, directeur de l'exploitation du site Web The Slumber Yard, a convenu que YouTube peut aider à générer du trafic et des revenus, car Google a tendance à classer organiquement les vidéos pertinentes plus haut sur la première page de résultats, ce qui en fait une stratégie plus rentable que PPC. 2 millions de vues pour The Slumber Yard l'année dernière.

"Dans l'ensemble, cette stratégie nous a permis d'économiser facilement des centaines de milliers de dollars que nous aurions autrement dépensés pour les publicités numériques", a-t-il ajouté.

6. Exploitez l'UGC et le marketing d'influence

Comme les inscriptions par e-mail, Prafull Sharma, PDG de l'agence de marketing de contenu LeadsPanda, recommande aux marques d'encourager leurs fans à produire leur propre contenu en échange d'une incitation. Cela augmentera l'engagement et les conversions, tout en renforçant la confiance au sein de la communauté numérique de la marque. La marque de caméra GoPro en est un bon exemple. Sa chaîne YouTube compte près de 8 millions d'abonnés et une bibliothèque de vidéos de haute qualité des clients.

(intégré) https://www.youtube.com/watch?v=azgvOyBB7fA (/ intégré)

"Les clients sont présentés sur leur chaîne et GoPro gagne du contenu – un échange qui établit une relation entre le public et la marque", a-t-il ajouté.

En effet, le contenu généré par les utilisateurs suscite plus de confiance que le contenu des marques.

«Le contenu (généré par les utilisateurs), comme les critiques et les témoignages sous forme de photos ou de vidéos et publié à la fois sur les plateformes de médias sociaux de la marque et sur le site de commerce électronique, semble plus crédible pour les clients, sachant que la marque ne vend pas seulement avec ses propres produits. contenu », a déclaré Sharma.

L'UGC de micro-influenceurs peut également aider à maintenir l'authenticité et l'autorité que certains influenceurs de grande envergure ont perdu.

En effet, citant des chiffres du Digital Marketing Institute, Sarah Donawerth, gestionnaire de contenu à la plateforme de marketing d'influence Carro, a déclaré que 49% des consommateurs s'appuient sur les recommandations des influenceurs pour prendre une décision d'achat, de sorte que le marketing d'influence est un moyen facile de rendre le contenu digne de confiance des clients potentiels. prendre plaisir.

«Normalement, lorsque nous pensons aux influenceurs, nous pensons à une célébrité de niveau Kardashian avec des millions de followers», a déclaré Meaghan Brophy, analyste principal de la vente au détail chez Small Business Resource Fit Small Business. "Cependant, les comptes avec des abonnés plus petits mais plus engagés fournissent aux entreprises des conversions plus élevées pour un prix inférieur."

Source d'image

Les marques à la recherche de micro-influenceurs peuvent rechercher des hashtags et des intérêts liés à leurs produits, puis surveiller le type de contenu publié et l'engagement qu'il reçoit.

«Le défi pour les entreprises de commerce électronique en termes d'intégration de l'UGC dans leur stratégie marketing est de savoir comment y parvenir de manière organique sans franchir la ligne du parrainage et d'identifier et d'inciter suffisamment d'utilisateurs à faire un effort utile», a déclaré Polly Kay, responsable marketing senior chez window treatment société English Blinds.

Après avoir invité des partenaires potentiels à collaborer, Donawerth a déclaré que les marques devraient expédier leurs produits afin que les créateurs de contenu puissent les essayer et ensuite recommander honnêtement les bons à leurs publics respectifs.

7. Essayez les filtres et les codes QR

Sneh Ratna Choudhary, spécialiste du marketing de contenu à la société de marketing de proximité Beaconstac, a déclaré que les filtres sur les plateformes sociales comme Snapchat et Instagram peuvent générer des expériences d'achat uniques pour les marques de commerce électronique. Cela inclut la marque de denim Levi's, qui a permis aux utilisateurs de Snapchat de scanner les codes QR en magasin pour essayer virtuellement une veste qu'ils pourraient ensuite utiliser en ligne, et la marque de maquillage de Kylie Jenner, Kylie Cosmetics, qui a utilisé des filtres Instagram pour permettre aux utilisateurs de voir à quoi ressemblaient ses nouveaux rouges à lèvres. comme.

Sur une note connexe, les codes QR dans les publicités imprimées permettent aux consommateurs de visiter facilement les sites Web des annonceurs.

"Ces codes QR sont généralement dynamiques, ce qui permet aux utilisateurs de débloquer de nouvelles offres à différents moments de la journée", a déclaré Choudhary. «Amazon a envoyé un catalogue de jouets à des millions de ses clients en novembre dernier qui contenait des codes QR qui permettaient aux parents d'acheter des jouets pour leurs enfants en toute transparence. Cela leur a bien servi compte tenu du vide créé lors de la fermeture de Toys R Us. »

8. Faites du shopping social

Aalap Shah, fondateur de l'agence centrée sur Amazon / ecommerce 1o8, a déclaré envisager la plateforme de commerce social CommentSold.

"Je trouve en particulier pour mes clients de l'habillement et de la beauté que cet outil crée un nouveau canal de vente efficace pour accéder directement à Shopify ou aux sites et magasins de commerce électronique appartenant à lui", a-t-il déclaré. «La vente sociale en soi n'est pas nouvelle, mais les outils pour créer un élan et faciliter (grâce à la facturation automatisée, l'analyse des ventes, les données clients et la gestion des stocks et des commandes) sont de mieux en mieux."

9. Envoyez des e-mails personnalisés

C’est un ancien, mais un avantage: le marketing par e-mail. Ceux spécialement personnalisés.

Les marques qui cherchent à encourager les inscriptions devraient envisager des leurres comme des coupons et des essais gratuits.

Bernard Wong, spécialiste du marketing numérique pour le site de commerce électronique Vape Club, a déclaré que cette stratégie avait aidé le magasin de e-liquide en ligne à accumuler jusqu'à présent une liste de plus de 45 000 e-mails au Royaume-Uni. installer des applications depuis l'App Store de Shopify comme Woohoo.

Pour sa part, Tom Buchok, fondateur de la société de surveillance de messagerie Mailcharts, a averti les marques de faire attention au ton, à la ligne d'objet et aux mots clickbait-y qui pourraient déclencher des filtres anti-spam dans les e-mails qu'ils envoient aux clients et aux prospects.

Et, selon Tanya Yablonskaya, analyste de l'industrie du commerce électronique dans la société de développement de logiciels ScienceSoft, la personnalisation ou la recherche des habitudes d'achat d'un client, puis la personnalisation de son interaction en conséquence, est une autre tactique de messagerie importante pour les marques de commerce électronique.

Il existe deux façons de procéder: avec des produits recommandés et des promotions ciblées au cours du parcours numérique d'un client; et avec des e-mails de suivi personnalisés.

«Bien sûr, l'excellence dans l'art de la personnalisation passe par la pratique: plus vous expérimentez et suivez le succès de vos essais, plus vous gagnez en compréhension de vos clients et pouvez leur parler plus efficacement par la suite», a-t-elle déclaré.

Brophy a suggéré d'utiliser la personnalisation dans les e-mails pour recibler les clients avec des chariots abandonnés.

«(Ces) courriels seuls… rappellent aux acheteurs les objets laissés pour compte peuvent avoir un impact important sur les ventes», a-t-elle déclaré. "Cependant, les e-mails les plus efficaces sont personnalisés pour inclure le nom de l'acheteur et une offre spéciale ou un rappel à un achat précédent ou à l'historique de navigation."

10. Rédiger des newsletters et des articles de blog

Et, bien sûr, vous voudrez du contenu. Beaucoup de contenu.

Calloway Cook, président de la société de suppléments diététiques Illuminate Labs, suggère que les blogs invités soient une stratégie efficace et rentable pour 2020.

Il recommande d'utiliser un outil comme l'extension de navigateur MozBar pour trouver l'autorité de domaine des sites et pour n'atteindre que ceux qui ont une autorité de domaine supérieure à 40.

"C'est un moyen éprouvé d'obtenir des backlinks de haute qualité pointés vers votre page d'accueil et d'augmenter l'autorité de domaine de votre site (et ainsi d'augmenter le classement organique de votre site)", a déclaré Cook.

Gildner a convenu que les articles de blog longs avec des guides d'information peuvent augmenter le référencement organique de 2 à 3 fois au cours d'une année.

Pour sa part, Andrea Loubier, PDG du client de messagerie de bureau Mailbird, a déclaré qu'un contenu bien écrit donne aux clients potentiels et existants une raison de visiter votre site de commerce électronique. Cela fournit des informations utiles, telles que le positionnement de la marque en tant qu'expert sur un sujet donné, ce qui, à son tour, donne aux clients potentiels plus de raisons de magasiner avec ladite marque.

"Toutes les stratégies de marketing de contenu sont différentes, en particulier en fonction de la niche", a déclaré Loubier. «Mais tous les meilleurs sont composés de plusieurs méthodes différentes, intégrant des newsletters, des e-mails, des médias sociaux et la création de liens. Considérez votre contenu comme une offre gratuite à des clients potentiels ou existants, qui peut être utilisée comme un outil pour créer de nouveaux achats et d'autres sources de revenus supplémentaires. "

11. Émettre des coupons

Sans surprise, Sara McQueen, responsable des relations publiques numériques à l'agence de marketing de contenu Fractl, a déclaré que le client Shopper.com, qui applique des codes de réduction aux utilisateurs lors de leur départ, a constaté que les coupons étaient la voie à suivre. C'est en partie parce que près d'un acheteur sur trois recherche activement des codes de réduction presque à chaque fois qu'il effectue un achat en ligne – et cela devrait augmenter au cours de la prochaine année.

Mais, a déclaré McQueen, lors d'entretiens avec 1000 clients aux États-Unis et au Royaume-Uni, Shopper.com a appris que les consommateurs se sentent 3 fois plus avertis lorsqu'ils trouvent des coupons dans les recherches en ligne que s'ils leur sont simplement remis. En outre, McQueen a déclaré qu'un consommateur sur trois a déclaré qu'il se sentirait ennuyé si un détaillant ne les informait pas des économies potentielles et que trois sur cinq demanderaient un remboursement s'ils constataient qu'ils avaient raté une remise après l'achat.

12. Utilisez les données et l'automatisation pour établir des connexions

Naturellement, vous voudrez utiliser toutes les données client à votre disposition, mais George Afouxenidis, rédacteur de contenu de marketing numérique au service SMS en vrac Routee, a déclaré que les marques devraient également connecter des points de contact pour rendre leur parcours client fluide.

«Suivre les schémas comportementaux des visiteurs de votre site Web peut vous aider à créer des profils progressifs qui permettent des communications personnalisées et conduisent à des taux de conversion plus élevés», a-t-il déclaré. «Grâce à une plate-forme d'automatisation du marketing performante, des données générées précieuses telles que les points de contact des clients sur les sites de commerce électronique et les magasins physiques permettent une segmentation plus approfondie de vos visiteurs individuels.»

En utilisant des données segmentées, la marque peut envoyer des messages hautement personnalisés avec une plus grande puissance de conversion, ce que fait précisément un détaillant de vêtements en Grèce – et elle a augmenté les ventes en ligne et le trafic piétonnier vers son magasin phare de plus de 35% en un mois.

"En envoyant des campagnes au bon moment pendant les vacances d'été, les clients ont été alertés juste avant leurs escapades du week-end d'offres sur les maillots de bain, les lotions solaires et les accessoires de plage", a-t-il déclaré.

Exemple d'e-mail saisonnier de Bloomsbury Academic.

La même campagne a été lancée sur le site de commerce électronique et a suivi les clients sur leur chemin.

«Grâce à un processus de segmentation automatisé, le public qui a manifesté son intérêt pour les vêtements de plage et autres accessoires de vacances a également été ciblé pour des offres correspondant à ses préférences, sa situation géographique et ses caractéristiques démographiques», a déclaré Afouxenidis. «Les résultats ont été tout simplement spectaculaires. Ces campagnes soigneusement ciblées ont réussi à susciter l'intérêt des acheteurs occasionnels et des clients de retour, qui ont ensuite acheté des produits adaptés à la saison au moment le moins attendu, pendant leurs pauses de travail en semaine. »

Testez ces stratégies de marketing en ligne

N'oubliez pas que la meilleure façon de déterminer ce qui fonctionne pour votre public est de tester. Essayez donc ces stratégies de marketing électronique approuvées par des experts pour augmenter les ventes et les revenus en 2020!