120 ans du nom de Mercedes-Benz

Il y a 120 ans, le nom d’une fille de onze ans est devenu la quintessence de l’automobile et la première marque de voitures de luxe au monde. Le 2 avril 1900, Daimler-Motoren-Gesellschaft décide d’appeler leurs voitures Mercédès, en l’honneur de la fille d’Emil Jellinek. L’homme d’affaires autrichien, qui vivait à Nice, a échangé des véhicules Daimler et les a enregistrés pour des courses.

Le premier véhicule avec ce nom mélodieux, la Mercedes 35 PS, a fait sensation à Nice Race Week en mars 1901. Ce n’est pas seulement grâce à sa technologie très avancée qui lui a permis d’y gagner plusieurs courses, mais aussi parce que de son design exceptionnellement élégant. La Mercedes 35 ch est considérée comme le prototype de la voiture moderne et, avec son architecture de véhicule progressive, est devenue un modèle pour toute l’industrie automobile.

Par la suite, les lettres incurvées de “Mercédès” ornent les radiateurs des voitures particulières Daimler. Le nom a été enregistré en tant que marque le 23 juin 1902 et légalement protégé le 26 septembre 1902. Depuis lors, le nom de la marque, qui a été changé pour Mercedes-Benz après la fusion des sociétés Daimler et Benz en Juin 1926, il a été à la fois

l’expression comme un engagement envers le luxe et l’innovation.

Comme aucune autre entreprise automobile, Mercedes-Benz sait allier beauté et élégance avec performance et technologie. De plus, le secret du succès du design Mercedes-Benz d’aujourd’hui est la combinaison de l’intelligence et de l’émotion.

“Des femmes comme Mercédès Jellinek ou Bertha Benz ont façonné la réussite de Mercedes-Benz dès le départ”, explique Bettina Fetzer, directrice marketing de Mercedes-Benz AG. “Avec notre initiative She’s Mercedes, fondée en 2015, nous nous appuyons sur cette tradition pour nos nombreux clients à travers le monde. L’avenir de Mercedes-Benz combinera durabilité et luxe dans

une manière fascinante. ”

Gorden Wagener, directeur du design du groupe Daimler, déclare: «Notre quête de la réalisation parfaite du luxe et de la volonté d’innovation fait partie de l’ADN de notre marque. Il constitue la base du succès durable de notre marque. Notre conception fera de la mise en scène émotionnelle et technologique une expérience souhaitable, comme c’est le cas actuellement avec le nouveau GLA compact ou EQC progressif, par exemple. ”

Depuis 2016, Mercedes-Benz a toujours été la marque de voitures de luxe la plus précieuse au monde et est la seule marque européenne parmi les 10 premières au classement des “Meilleures marques mondiales 2019” par Interbrand, la société de conseil en marques renommée de États Unis.

